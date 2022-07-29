https://ukraina.ru/20220729/1037010148.html

Малек Дудаков: России в любом случае нужно будет договариваться с Америкой

Малек Дудаков: России в любом случае нужно будет договариваться с Америкой - 29.07.2022 Украина.ру

Малек Дудаков: России в любом случае нужно будет договариваться с Америкой

Пока рано говорить, что в мире существует оформившаяся антизападная коалиция стран. Процесс в этом направлении идет, но он может растянуться на десятилетия,... Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T15:42

2022-07-29T15:42

2022-07-29T15:42

интервью

малек дудаков

сша

америка

джо байден

политика

экономика

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Пока рано говорить, что в мире существует оформившаяся антизападная коалиция стран. Процесс в этом направлении идет, но он может растянуться на десятилетия, считает политолог-американист Малек Дудаков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Малек, правительство РФ расширило перечень стран и территорий, совершающих недружественные действия, расширили перечень в основном островами, но интересует другой вопрос. На ваш взгляд, чем обусловлена эта страсть идти по пути США, следовать за ними?– Думаю, у вас очень широкий вопрос. Страсть кого? Если мы говорим про страны европейские – они во многом зависимы финансово, экономически от США. Во многих этих странах США десятилетиями формировали необходимый им политический класс, политическую среду, которая никакой другой альтернативы, кроме просто следования американской внешней политике - не имеют и не знают.Мы же видим, в какую серость выродился политический класс Европы. Это серые аппаратчики, технократы, тех, кого на английском называют empty suits – такие пустые пиджаки. Люди с каким-то набором ценностей, зачастую очень неолиберальным. Люди, имеющие нередко американское или, как минимум, американизированное образование. Люди, которые просто не знают другой альтернативы.Поэтому, если мы спрашиваем себя, почему Европа потеряла свою субъектность – в том числе и поэтому. Хотя, конечно, если мы возьмем страны, которые пытаются как-то задекларировать следование своим национальным интересам, например, Венгрию, то здесь уже другие вопросы тоже играют важную роль.Например, хотя бы то, что венгерская экономика небольшая, страна сама по себе небольшая – десять миллионов. То, что они в целом пытаются как-то трепыхаться и заключать договоренности с Россией, в обход Евросоюза и США – это уже чудо. Но опять же, действительно, больших чудес от них ждать не стоит. Когда экономика завязана на немецкую, является во многом сборочным цехом для немецких автомобилестроителей, ты не можешь идти полностью поперек Евросоюза, но в каких-то вопросах они пытаются свои национальные интересы отстаивать.Что касается других стран – это экономическая и финансовая зависимость, в том числе от наднациональных структур, например, евробюрократии, никем не избираемой, Еврокомиссии и т.д. Поэтому здесь много таких факторов играет. Действительно, американцы формировали и формируют свою сферу влияния на протяжении последних восьмидесяти лет. И, как мы видим сейчас, действительно в этой сфере влияния практически нет стран, или их очень мало, которые готовы как-то открыто возражать Вашингтону.– Перейдем к вопросам позиции "за/против". Иран поддерживает позицию РФ в конфликте на Украине, Китай... Единый глобальный фронт США и Европы против Кремля - потерпел ли он фиаско?– Я все-таки не стал бы говорить так открыто о том, что Китай поддерживает Россию в украинском конфликте. Как мы видим, Китай играет тоже многовекторную игру, занимает нейтральную позицию. Да, он нас не критикует, но прямо, открыто не поддерживает. Отношения с киевским режимом у него сейчас напряженные, но какой-то прямой открытой поддержки (России – Ред.) мы не наблюдаем.Действительно, определенные черты антизападной коалиции имеются. Это, безусловно, все, что касается и ШОС, и БРИКС, в которые еще некоторое количество стран хотят вступить, включая Аргентину, Пакистан и т.д. Посмотрим, насколько это все реалистично. Но все эти структуры – довольно рыхлые, не институционализированные. И, конечно, они являются определенным подобием этой самой антизападной коалиции, но те тем, что уже можно прямо сейчас называть таковой.Да, это какая-то работа на будущее. Да, постепенно будем идти в сторону постамериканского, постзападного миропорядка, и, конечно, этому миропорядку нужны свои организации, структуры. Но это процесс долгий, он на десятилетия вперед. Конечно, сейчас я бы не стал говорить о том, что уже сформировалась какая-то антизападная коалиция.Мы понимаем, что у стран, которые не удовлетворены внешней политикой Запада, огромные какие-то свои противоречия. На этом, в том числе, Запад играет. Индия-Пакистан, Индия-Китай и т.д. Говорить о том, что все эти страны внезапно займут какую-то единую антизападную позицию – нет. Безусловно, у каждой страны есть свои национальные интересы, она их отстаивает.Если Индии выгодно сотрудничество с США по одним вопросам, по другим - сотрудничество с Россией, они будут это делать. То же самое касается Китая. Поэтому, конечно, да: влияние Запада будет постепенно ослабевать, но я бы не стал говорить о том, что прямо сейчас какая-то антизападная коалиция где-то сформировалась.– Поговорим про уникальное положение Турции. Часто Джо Байдена бесит то, как действует Эрдоган. Есть ли у Вашингтона рычаги давления на Анкару?– Безусловно, имеются. Мы видим, как Анкара сдала свои позиции в вопросе вступления в НАТО Швеции и Финляндии, буквально по одному звонку Байдена. То, чего пытался добиться Эрдоган, долгое время определенного внимания со стороны Байдена, заверений в том, что Турция получит какое-то современное натовское вооружение, например, истребители американские F-16.Да, это он получил, и он сразу же подстроился под повестку Байдена. Потом появились проблемы, может быть, этих истребителей не будет, и Турцию, как мы видим, опрокинули по вопросу курдов, поэтому ситуация может подзависнуть.Но факт остается фактом. Конечно, у Америки есть влияние и по военному направлению, и по политическому направлению. Очевидно, что американцы вполне могут снова устроить какую-то социальную политическую нестабильность в духе того, что мы наблюдали в 2016 году в Турции, если им покажется это необходимым. Это, возможно, не закончится свержением режима, но стоит определенных программ Эрдогана.Поэтому, конечно, у Америки есть рычаги давления на Турцию, многие недовольны тем, что Эрдоган проводит слишком уж независимую внешнюю политику США, хотя она зачастую не является антиамериканской, но, тем не менее. Но я бы не преувеличивал степень независимости Турции от Америки.– Поговорим о возможном российском контрударе. Китай заявляет, что у США есть риск потерять Аляску из-за давления на Россию. Насколько это вероятно?– Давайте не будем уходить в область фантастики. Никакой потери Аляски не будет. В Америке мы наблюдаем определенные центробежные процессы. Действительно, многие недовольны Вашингтоном. Культурная поляризация общества растет, уровень доверия к федеральным институтам власти находятся на рекордно низком уровне. Все это может привести к определенному расколу страны, к ситуации социальной нестабильности и т.д. Но я бы не говорил о том, что там есть какая-то реальная угроза того, что завтра Аляска отсоединится от остальных США и объявит о союзе с Россией. Нет, все-таки этого не будет.Да, в перспективе, безусловно, центробежные процессы сыграют свою роль. Мы можем наблюдать самые разные сценарии. Какую-то очередную волну погромов, которая может вылиться в гражданскую войну и "вулканизацию" страны, вплоть до попыток отделения каких-то отдельных штатов от состава Америки, но это - на десятилетие вперед, не то, что произойдет в ближайший год.Поэтому я бы смотрел на реалистичные цели. Конечно, Китай может говорить все, что угодно, но я думаю, что все-таки такого сценария пока что не планируется, его не будет.Я думаю, что с Америкой в любом случае надо будет договариваться в какой-то момент, в том числе, по сферам влияния в Европе. Это должно быть на текущий момент одним из приоритетов внешней политики России, на мой взгляд.

https://ukraina.ru/20220711/1034329490.html

https://ukraina.ru/20220522/1034006556.html

https://ukraina.ru/20220729/1036991457.html

https://ukraina.ru/20201102/1029448870.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, малек дудаков, сша, америка, джо байден, политика, экономика