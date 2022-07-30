https://ukraina.ru/20220730/1037035815.html
Осталось только продать ночь с Зеленским - Гаспарян о распродаже Украины. Видео
Осталось только продать ночь с Зеленским - Гаспарян о распродаже Украины. Видео - 30.07.2022 Украина.ру
Осталось только продать ночь с Зеленским - Гаспарян о распродаже Украины. Видео
Вместе с политологом, публицистом, радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 30.07.2022
2022-07-30T10:25
2022-07-30T10:25
2022-07-30T10:45
видео
армен гаспарян
владимир зеленский
распродажи
новости
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Вместе с политологом, публицистом, радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 01:10 - США предложили России обменять россиянина Бута на американцев Грайнер и Уилана: стоит ли менять двоих на одного? 05:35 - Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию страной-спонсором терроризма. Нужно ли признать США террористами в ответ? 09:14 - На Украине разрешили приватизировать крупные предприятия почти даром: о чем это говорит? 10:50 - "Нафтогаз" объявил о дефолте. Кто следующий? 18:10 – Почему в День Крещения Руси Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси?24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1e/1037035714_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_26b339461a5e5c3f2779a385da19802a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, владимир зеленский, распродажи, видео, новости
Вместе с политологом, публицистом, радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
01:10 - США предложили России обменять россиянина Бута на американцев Грайнер и Уилана: стоит ли менять двоих на одного?
05:35 - Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию страной-спонсором терроризма. Нужно ли признать США террористами в ответ?
09:14 - На Украине разрешили приватизировать крупные предприятия почти даром: о чем это говорит?
10:50 - "Нафтогаз" объявил о дефолте. Кто следующий?
18:10 – Почему в День Крещения Руси Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси?
24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.