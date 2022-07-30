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Осталось только продать ночь с Зеленским - Гаспарян о распродаже Украины. Видео

Осталось только продать ночь с Зеленским - Гаспарян о распродаже Украины. Видео - 30.07.2022 Украина.ру

Осталось только продать ночь с Зеленским - Гаспарян о распродаже Украины. Видео

Вместе с политологом, публицистом, радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 30.07.2022

2022-07-30T10:25

2022-07-30T10:25

2022-07-30T10:45

видео

армен гаспарян

владимир зеленский

распродажи

новости

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Вместе с политологом, публицистом, радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 01:10 - США предложили России обменять россиянина Бута на американцев Грайнер и Уилана: стоит ли менять двоих на одного? 05:35 - Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию страной-спонсором терроризма. Нужно ли признать США террористами в ответ? 09:14 - На Украине разрешили приватизировать крупные предприятия почти даром: о чем это говорит? 10:50 - "Нафтогаз" объявил о дефолте. Кто следующий? 18:10 – Почему в День Крещения Руси Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси?24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, армен гаспарян, владимир зеленский, распродажи, видео, новости