https://ukraina.ru/20220730/1037029367.html

"Кракены" в Харькове. Детский фактор неонацизма в действии

"Кракены" в Харькове. Детский фактор неонацизма в действии - 30.07.2022 Украина.ру

"Кракены" в Харькове. Детский фактор неонацизма в действии

Украина.ру, 30.07.2022

2022-07-30T11:30

2022-07-30T11:30

2022-07-30T11:31

эксклюзив

"азов"

пытки

нацисты

владимир зеленский

военнопленные

харьков

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Как стало известно из показаний пиарщика "Азова" Дмитрия Козицкого, офис Зеленского ставил перед нацистами из Харькова и Киева задачу снимать на камеру и распространять в сети сцены пыток и жестоких убийств российских военных.По замыслу авторов идеи, ужасные кадры должны были вызвать в России волну протеста против отправки военных для участия в спецоперации на Украине.План не сработал, но, судя по последним интервью главарей харьковских нацформирований "Кракен" и "Азов", они по-прежнему делают ставку на страх. Только теперь не перед пытками, а перед западным оружием."На нашем направлении мы пока не видим, чтобы было меньше обстрелов передовых позиций, но мы понимаем, что есть более приоритетные направления, а мы ещё держимся. Конечно, западное оружие очень влияет на эту войну. Если мы получим дальнобойные ракеты и больше хаймарсов, у врага появятся панические настроения, он нигде не будет чувствовать себя в безопасности", - надеется на скорые перемены "азовец" Анатолий Сидоренко."Кракен" Константин Немичев в интервью украинскому "каналу 24" охотно подтвердил, что россияне боятся его "хлопцев", которые в мае "отогнали их на 20 километров от Харькова", и в свою очередь постоянными обстрелами окраин города "оказывают психологическое давление на местных, на военных, чтобы люди постоянно были в страхе".С учётом того, что направления обстрелов окраины основном происходят из городских кварталов — свалил с больной головы на здоровую."Просто так"Как бы не оценивал себя и своих "побратимов" Немичев, харьковские нацисты, судя по всему, не рассматриваются Киевом как ценный с военной точки зрения ресурс. В то время, как наиболее боеспособные части украинское командование в настоящее время перебрасывает на юг, часть "кракенов", хоть и не с первой попытки, удалось отправить на Славянское направление. Точнее, в Краматорск, где они были замечены в компании с иностранными наемниками.Если учесть, что потери в Донбассе Генштаб ВСУ сейчас восполняет за счёт "одноразовых" неподготовленных новобранцев, можно предположить, что нацистов попросту сливают, как уже слили "Азов" в Мариуполе. А если учесть особое внимание, которое националистическим формированиям уделяют союзные войска, легко понять, почему люди Немичева так сопротивлялись отправке из Харькова.Впрочем, согласно показаниям одного из боевиков, взятых в плен российскими мотострелками под Белогоровкой, нацистов выслали в зону боевых действий в Донбасс, чтобы замять скандал, связанный с убийством гражданских."Нас отправили из Харькова, потому что Конопля начудил… у него нашли семь трупов на заднем дворе", - рассказал на допросе захваченный "кракен".По его словам, мирных людей убили "просто так".Сегодня харьковчанам по-прежнему грозит опасность со стороны нацистов, поскольку часть "кракенов", в том числе главари, остаётся в городе, не желая отрываться от "кормовой базы". Конфликт и просто любой контакт с озверевшей мразью — чреват бедой.По словам того же Немичева, в качестве одного из проверочных тестов "свой-чужой" "кракены" используют вопросы на знание улиц и памятников Харькова. Вот только топонимику города "патриоты" начиная с 2014 года (и даже раньше) оголтело переделывали под себя, так что теперь в названиях улиц путаются даже коренные жители. Что в случае экзамена с пристрастием обеспечивает если не пулю на месте, то избиение и задержание с непредсказуемыми последствиями.Стоит ли удивляться, что с военными, а особенно представителями нацбатов горожане стараются в контакт не вступать. Исключение составляют разве что представители обеих древнейших профессий обоего пола, волонтеры, и, вынужденно, сфера обслуживания. Вокруг военного, на улице ли, в супермаркете, в транспорте всегда образуется пустое пространство. Кого-то (в разной степени) отталкивает страх, а кого-то ненависть.Следует отметить, что в начале спецоперации отношение к "защитникам" было разным, порой харьковчане даже приветствовали проезжающий мимо военный транспорт. Сейчас, спустя пять месяцев с начала боевых действий, подобных проявлений энтузиазма в городе не встретишь. Народ молчит.А "защитники" стараются не появляться по одному, и вообще как можно меньше перемещаться по городу пешком. Неподалёку от группы военных непременно обнаружится припаркованная машина, часто с закрашенными номерами, а значит, почти наверняка, "отжатая". Поездка в автомобиле по городу, особенно вечером в окраинных районах, это всегда риск, причём не только утраты имущества, но и самой жизни. Об этом известно всем, и автограбежи любви ко всякого рода "кракенам", разумеется, не добавляют.СменаА тем временем убийцам и грабителям подрастает смена. Дети во все времена играли в войну, это факт. Но на Украине дети, под умиленными взглядами проукраински настроенных родителей, играют в очень специфическую войну. Ту самую, которая "мать родна".На днях укропаблики как о большой победе на педагогическом фронте сообщили, что дети на Харьковщине "организовали блокпост и собирают деньги украинским защитникам"."Родители детей рассказывают, что детская игра быстро переросла в волонтерство – на собранные деньги они уже приобрели и передали защитникам питьевую воду и напитки", - захлебывается от восторга "патриотический" сайт.Отметим, что детишек увлекла не идея подходить к прохожим с коробочкой, дадут-не дадут на благое дело. Блокпост, то есть, в соответствии с украинскими реалиями, место принудительного отъема денег, показался юным рэкетирам более привлекательным. И в плане эффективности затеи детки не прогадали. Сегодня на Украине не всякий решится послать подальше наглого шкета, если он требует пожертвовать на нужды ВСУ. Особенно, если рядом с детским блокпостом дежурят в автомобиле папы. А именно такая ситуация, судя по прилагаемому фотоснимку, имела место в данном конкретном случае.Как уверяет харьковская медиагруппа "Объектив", подобных детских блокпостов в городе и области уже много. Причём в области "проверки" построже, чем в Харькове."Одного из ребят мы спросили, кто в их играх плохой, а кто добрый, в ответ услышали: "Добрая Украина, но россияне — это уже нелюди. Их трудно считать людьми"", — пишут представители медиагруппы. Понятно, что этим "журналистам" уже не помочь. Вопрос, кем вырастут дети?Статьи доходаСегодня в кармане у прохожего или водителя может банально не оказаться ни копейки денег, так что заработки на блокпостах оставляют желать лучшего. Поэтому взрослые "кракены" занимаются крупным вымогательством, угрожая торговцам и предпринимателям целевыми обстрелами. Если верить мэру города Терехову, 90% харьковских предприятий не работают. Не в последнюю очередь из-за рэкета и мародёрства "защитников".У обнищавшего до крайности населения попросту отбирают еду. Разумеется, ещё на стадии распределения.Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов 20 июля сделал обнадеживающее заявление. По его словам, в городе реанимируется практически сошедшая на нет программа выдачи "президентских" пакетов.Представители ВГА уточнили, что начиная с 21 июля в Хварькове началась расфасовка наборов в соответствии с медицинскими нормами питания на месяц. Якобы 1 700 000 таких пайков в ближайшее время поступят в пункты выдачи в городе и области, так что "хватит всем желающим"."Во-первых, подсолнечное масло. У нас есть четыре позиции мясной консервы, одна рыбная консерва, кофе или чай, хлебцы или сухарики, что-то к чаю, кофе — какое-то печенье, макароны, манка, рис, какая-нибудь каша — или пшено, или "Артек", молоко, овощная консерва, сахар и мука", — описал пакет представитель администрации.С тех пор прошла неделя, и можно сделать предварительные выводы об эффективности программы.На каждом из 14 действующих пунктов выдачи гуманитарной помощи примерно раз в два-три дня выдаётся около 200 "президентских" наборов. Суммарно 2800. Если продолжать в таком же темпе, город, в котором все еще остается примерно миллион жителей, будет "охвачен" наборами за три года. Вместо одного месяца! Как выражается мэр украинской столицы, "доживут не только лишь все".И дело здесь не в темпах выдачи, а в самом количестве поступающих на распределительные пункты наборов. Мирным жителям города достаются крохи. При этом, по информации волонтеров, не менее 20% стоимости продуктов (чаще деньгами) забирают "кракены". Львиную долю (опять же деньгами) получает лично гауляйтер. Далее подключаются нацполиция и тероборона. И даже на последней стадии, когда долгожданные коробки уже находятся в помещении "Новой почты", их через заднее крыльцо выносят знакомым рядовые участники процесса. И это не распределение дефицита по-советски, когда "холодильники забиты, но все недовольны". Это верное, хоть и не мгновенное убийство голодающих людей, которым буквально не за что купить продукты.Разного рода "кракены" действительно страшны. Как явление. Как воплощённый нацизм в его украинском варианте, опасный не столько для вооруженных и подготовленных "врагов", сколько для беззащитных и деморализованных мирных граждан Украины. Поэтому спецоперация России воспринимается многими в Харькове, не как беда, а как очищение.Другими словами, к ситуации в Харькове как нельзя лучше подходит известная шутка: "Когда ветеринар гонит из кошки паразитов, для него это спецоперация, для паразитов война, а для кошки очищение".

https://ukraina.ru/20220729/1037017455.html

https://ukraina.ru/20220729/1037013105.html

https://ukraina.ru/20220719/1036572890.html

https://ukraina.ru/20220708/1034309652.html

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Артем Павлов

Артем Павлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Артем Павлов

эксклюзив, "азов", пытки, нацисты, владимир зеленский, военнопленные, харьков