Игорь Сикорский: отец вертолёта, "выдающийся украинец" и русский националист - 30.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220730/1037026172.html
Игорь Сикорский: отец вертолёта, "выдающийся украинец" и русский националист
Игорь Сикорский: отец вертолёта, "выдающийся украинец" и русский националист - 30.07.2022 Украина.ру
Игорь Сикорский: отец вертолёта, "выдающийся украинец" и русский националист
Украинские президенты называют Игоря Сикорского выдающимся и знаменитым украинцем, между тем дом великого авиаконструктора в Киеве вот-вот обрушится, для его... Украина.ру, 30.07.2022
2022-07-30T09:42
2022-07-30T10:53
эксклюзив
сикорский
игорь сикорский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102266/97/1022669740_0:34:1019:607_1920x0_80_0_0_7e891c2394697ee7d7cfc3946797b193.jpg
Украинские президенты называют Игоря Сикорского выдающимся и знаменитым украинцем, между тем дом великого авиаконструктора в Киеве вот-вот обрушится, для его реставрации понадобилось решение судаОколо года назад, в июне 2021 года, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Офиса генпрокурора Украины об обязательстве провести реставрацию дома авиаконструктора Игоря Сикорского. Установлено, что балансодержатель дома Сикорского (на ул. Ярославов Вал, 156) на протяжении 20 лет не принимает никаких мер по сохранению вверенного ему государством имущества. Отмечается, что дом находится под угрозой окончательного обрушения. А это не просто дом."Здание является объектом культурного наследия и представляет исключительную историческую ценность, поскольку в нем жил И. Сикорский — автор первых в мировой практике авиастроения многомоторных самолетов и вертолетов, человек, входящий в перечень деятелей, которые своими изобретениями помогли человечеству", — говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.Трехэтажный дом был построен по заказу отца изобретателя, известного киевского психиатра Ивана Сикорского. Он организовал в этом доме больницу, где вел частный прием. Именно здесь его сын Игорь — самый младший из пяти детей в семье — сконструировал и построил свой первый вертолет. Это была самая первая модель геликоптера H-1, не взлетевшая в силу маломощности существующих тогда двигателей, отмечает автор издания Украина.ру Али Серенадин.Страсть к изобретательству могла возникнуть у Игоря Сикорского под влиянием матери Марии Стефановны Сикорской, урождённой Темрюк-Черкасовой, предполагают биографы. Она много рассказывала детям о Леонардо да Винчи, и мальчика увлекла идея создания летающей "железной птицы", способной взлетать без разбега.Из-за революционных событий Игорь Сикорский не получил законченного высшего образования (хотя приобретал знания в Петербурге, в Париже, в Киеве — в Политехническом институте, где, впрочем, считают его своим выпускником). Но и без дипломов уже тогда всем было ясно, что он настоящий гений."Его аэроплан собственной конструкции поднялся в небо Российской империи третьим по счету, что навеки вписало имя авиатора в отечественную историю. Построенные им потом самолеты были настолько заметны, что в возрасте 23 (!) лет де-факто инженер был приглашен на завод "Руссо-Балт" (в Петербурге. — Ред.) для основания авиационной промышленности", — пишет Али Серенадин.Вклад Игоря Сикорского в авиационную индустрию империи невозможно переоценить: им разработаны первые в мире многомоторные самолёты "Русский витязь" и "Илья Муромец", лёгкие истребители, морской разведчик, вообще создан "весь ассортимент боевой авиации".В 1918 году Игорь Сикорский покинул революционный Петроград, где ему как "другу царя" (Николай Второй лично приезжал смотреть на полёты) грозила реальная опасность. Дальнейшая его работа протекала в Америке, где "начиная с Эйзенхауэра вертолетами Сикорского начали пользоваться все президенты США". Кстати, благодарные американцы выразили готовность профинансировать реставрацию разрушающегося киевского дома Сикорских.Постмайданная Украина тоже помнит Сикорского, точнее будет сказать — вспоминает иногда. Имя великого русского авиаконструктора украинские политики используют, когда считают это полезным. Так, президент Пётр Порошенко объявил Игоря Сикорского "выдающимся украинцем, который навсегда изменил мир авиации". Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал авиаконструктора "знаменитым украинцем"."Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике, которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами", — писал Зеленский в своём аккаунте в Facebook в день 130-летия со дня рождения "отца вертолётов" 25 мая 2019 года.Что ж, нет сомнений в том, что пример Игоря Сикорского всегда будет вдохновлять талантливую молодёжь, и не только в Украине. Но стоит отметить, что сам авиаконструктор никогда не считал себя украинцем: Киев времен его детства и юности был русским городом. И в вынужденной эмиграции, как отмечает Али Серенадин, "Сикорский был ярым монархистом и русским националистом, мечтал о возрождении Российской империи, сотрудничал в газетах под говорящими названиями "Державная Русь" и "Воскресение России", был членом Российского политического комитета, Пушкинского общества и Толстовского фонда, спонсором множества русских эмигрантских организаций — и культурных, и общественно-политических".Впрочем, добавляет автор Украины.ру, "надо признать, что фигуры такого масштаба невозможно поместить в какие-либо географические рамки — они принадлежат всему человечеству".
https://ukraina.ru/20190605/1023791521.html
https://ukraina.ru/20200629/1028101294.html
https://ukraina.ru/20190606/1023816831.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102266/97/1022669740_84:0:937:640_1920x0_80_0_0_9f8386b2f8ace9a763bfc4b4d8e7bec6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сикорский, игорь сикорский

Игорь Сикорский: отец вертолёта, "выдающийся украинец" и русский националист

09:42 30.07.2022 (обновлено: 10:53 30.07.2022)
 
© Фото : nv.uaИгорь Сикорский
Игорь Сикорский - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : nv.ua
Читать в
Андрей Лубенский
Автор Украина.РУ
Все материалы
Украинские президенты называют Игоря Сикорского выдающимся и знаменитым украинцем, между тем дом великого авиаконструктора в Киеве вот-вот обрушится, для его реставрации понадобилось решение суда
Около года назад, в июне 2021 года, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Офиса генпрокурора Украины об обязательстве провести реставрацию дома авиаконструктора Игоря Сикорского.
Установлено, что балансодержатель дома Сикорского (на ул. Ярославов Вал, 156) на протяжении 20 лет не принимает никаких мер по сохранению вверенного ему государством имущества. Отмечается, что дом находится под угрозой окончательного обрушения. А это не просто дом.
"Здание является объектом культурного наследия и представляет исключительную историческую ценность, поскольку в нем жил И. Сикорский — автор первых в мировой практике авиастроения многомоторных самолетов и вертолетов, человек, входящий в перечень деятелей, которые своими изобретениями помогли человечеству", — говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.
- РИА Новости, 1920, 05.06.2019
5 июня 2019, 16:00
Гений без высшего образования. Игорь Сикорский и его 130 летУроженец Киева, российский изобретатель первых в мире многомоторных самолетов и основатель американского вертолетостроения, оказывается, так никогда и не получил высшего образования — как и всемирно известные предприниматели-«технари» Билл Гейтс и Стив Джобс. За какой же вклад в мировые науку и технику его чтят во всем мире?
Трехэтажный дом был построен по заказу отца изобретателя, известного киевского психиатра Ивана Сикорского. Он организовал в этом доме больницу, где вел частный прием.
Именно здесь его сын Игорь — самый младший из пяти детей в семье — сконструировал и построил свой первый вертолет. Это была самая первая модель геликоптера H-1, не взлетевшая в силу маломощности существующих тогда двигателей, отмечает автор издания Украина.ру Али Серенадин.
© Украина.РуУсадьба Сикорский
Усадьба Сикорский
© Украина.Ру
Усадьба Сикорский
Страсть к изобретательству могла возникнуть у Игоря Сикорского под влиянием матери Марии Стефановны Сикорской, урождённой Темрюк-Черкасовой, предполагают биографы. Она много рассказывала детям о Леонардо да Винчи, и мальчика увлекла идея создания летающей "железной птицы", способной взлетать без разбега.
Из-за революционных событий Игорь Сикорский не получил законченного высшего образования (хотя приобретал знания в Петербурге, в Париже, в Киеве — в Политехническом институте, где, впрочем, считают его своим выпускником). Но и без дипломов уже тогда всем было ясно, что он настоящий гений.
"Его аэроплан собственной конструкции поднялся в небо Российской империи третьим по счету, что навеки вписало имя авиатора в отечественную историю. Построенные им потом самолеты были настолько заметны, что в возрасте 23 (!) лет де-факто инженер был приглашен на завод "Руссо-Балт" (в Петербурге. — Ред.) для основания авиационной промышленности", — пишет Али Серенадин.
- РИА Новости, 1920, 29.06.2020
29 июня 2020, 15:20
Как «Илья Муромец» рекорды устанавливал. Перелёт Петербург-Киев-Петербург на самолете Сикорского29 июня 1914 года около 17:00 к Санкт-Петербургу с юга приблизился огромный по тем временам четырёхмоторный самолёт. Пролетев над Московской заставой и Обводным каналом, он сделал над центром города большой круг и приземлился на Корпусном аэродроме. Так закончился первый в мировой истории дальний перелёт четырехмоторного самолёта
Вклад Игоря Сикорского в авиационную индустрию империи невозможно переоценить: им разработаны первые в мире многомоторные самолёты "Русский витязь" и "Илья Муромец", лёгкие истребители, морской разведчик, вообще создан "весь ассортимент боевой авиации".
В 1918 году Игорь Сикорский покинул революционный Петроград, где ему как "другу царя" (Николай Второй лично приезжал смотреть на полёты) грозила реальная опасность. Дальнейшая его работа протекала в Америке, где "начиная с Эйзенхауэра вертолетами Сикорского начали пользоваться все президенты США".
Кстати, благодарные американцы выразили готовность профинансировать реставрацию разрушающегося киевского дома Сикорских.
Постмайданная Украина тоже помнит Сикорского, точнее будет сказать — вспоминает иногда. Имя великого русского авиаконструктора украинские политики используют, когда считают это полезным. Так, президент Пётр Порошенко объявил Игоря Сикорского "выдающимся украинцем, который навсегда изменил мир авиации". Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал авиаконструктора "знаменитым украинцем".
"Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике, которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами", — писал Зеленский в своём аккаунте в Facebook в день 130-летия со дня рождения "отца вертолётов" 25 мая 2019 года.
Игорь Сикорский
6 июня 2019, 15:20
Исторический миф: «московский инженер» Игорь Сикорский — украинецОбострения, связанные с Сикорским, обычно происходит в начале июня, в годовщину его рождения. В этом году благодаря словам президента Украины Владимира Зеленского о «знаменитом украинце» произошел своеобразный «фальстарт». 25 мая - дата рождения Сикорского по старому стилю, поэтому правильнее и корректнее будет отмечать ее сегодня, то есть 6 июня
Что ж, нет сомнений в том, что пример Игоря Сикорского всегда будет вдохновлять талантливую молодёжь, и не только в Украине. Но стоит отметить, что сам авиаконструктор никогда не считал себя украинцем: Киев времен его детства и юности был русским городом. И в вынужденной эмиграции, как отмечает Али Серенадин, "Сикорский был ярым монархистом и русским националистом, мечтал о возрождении Российской империи, сотрудничал в газетах под говорящими названиями "Державная Русь" и "Воскресение России", был членом Российского политического комитета, Пушкинского общества и Толстовского фонда, спонсором множества русских эмигрантских организаций — и культурных, и общественно-политических".
Впрочем, добавляет автор Украины.ру, "надо признать, что фигуры такого масштаба невозможно поместить в какие-либо географические рамки — они принадлежат всему человечеству".
 
ЭксклюзивСикорскийИгорь Сикорский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30"Кракены" в Харькове. Детский фактор неонацизма в действии
11:16Взрывчатка в машинах скорой помощи: бывший пастор секты рассказал, как помогал ВСУ
11:15И в Одессе были свои Гагарины…
11:05Западная Украина за минувшую неделю: Ликвидация больниц и облава на таможенников
11:00Украина не пустит главу МИД Бельгии из-за Крыма
10:25Осталось только продать ночь с Зеленским - Гаспарян о распродаже Украины. Видео
10:06Хроника событий на Украине на утро 30 июля: Филатов, Блинкен, HIMARS и другое
10:05В Каспийск для участия в военно-морском параде прибыли корабли Ирана и Азербайджана
09:44Атакован населенный пункт Брянской области: власти рассказали о последствиях
09:42Игорь Сикорский: отец вертолёта, "выдающийся украинец" и русский националист
09:35Спецоперация или война
09:32Так получилось: в Пентагоне допустили, что ВСУ ударили по Еленовке случайно
09:00"Есть влияние": политолог-американист рассказал про отношениях Турции и США
08:45Дудаков рассказал, почему Китай открыто не поддерживает Россию в украинском конфликте
08:30"Надо свои системы создавать": Подберезкин о том, почему РФ не надо закупать БПЛА у Ирана
08:15"Что, если Киев проиграет?": Стремидловский рассказал о медленном прозрении поляков
08:00Военный эксперт Подберёзкин: останутся два важных направления – Николаев и Харьков
07:45Военный эксперт рассказал, где будет проходить решающая битва за Донбасс
07:30Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы
07:15Политолог: Россию вынудили стать самостоятельной
Лента новостейМолния