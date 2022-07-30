"Надо свои системы создавать": Подберезкин о том, почему РФ не надо закупать БПЛА у Ирана - 30.07.2022 Украина.ру
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"Надо свои системы создавать": Подберезкин о том, почему РФ не надо закупать БПЛА у Ирана
"Надо свои системы создавать": Подберезкин о том, почему РФ не надо закупать БПЛА у Ирана - 30.07.2022 Украина.ру
"Надо свои системы создавать": Подберезкин о том, почему РФ не надо закупать БПЛА у Ирана
Закупки зарубежных БПЛА проблему с дефицитом не решат, России нужно начать производить и развивать свои беспилотники, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-07-30T08:30
2022-07-30T08:30
россия
иран
беспилотники
бпла
новости
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В России дефицит беспилотников, поэтому надо развивать эту деятельность и создавать свою технику, а закупки зарубежных БПЛА проблему не решат,Представитель управления гражданской авиации Исламской Республики Иран Миракбар Разави ранее сообщил, что Москва и Тегеран подписали соглашение об экспорте в Россию авиадеталей и оборудования и техподдержке российским судам ремонтными центрами Ирана.По его мнению, идея закупать закупать беспилотники у Ирана – она не верна в принципе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20211103/1032596554.html
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россия, иран, беспилотники, бпла, новости

"Надо свои системы создавать": Подберезкин о том, почему РФ не надо закупать БПЛА у Ирана

08:30 30.07.2022
 
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Закупки зарубежных БПЛА проблему с дефицитом не решат, России нужно начать производить и развивать свои беспилотники, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
В России дефицит беспилотников, поэтому надо развивать эту деятельность и создавать свою технику, а закупки зарубежных БПЛА проблему не решат,
Представитель управления гражданской авиации Исламской Республики Иран Миракбар Разави ранее сообщил, что Москва и Тегеран подписали соглашение об экспорте в Россию авиадеталей и оборудования и техподдержке российским судам ремонтными центрами Ирана.
Наши беспилотники стали поставлять, сейчас надо эту деятельность развернуть скорее, но я лично считаю, что закупки зарубежных БПЛА проблему не решают. Их надо ремонтировать, обслуживать, обучать там, это очень важно. Процентов 60-70 техники, будь то танк или артиллерия, нуждаются в обслуживании, надо свои системы создавать. Пока отстаем, надо быстрее.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По его мнению, идея закупать закупать беспилотники у Ирана – она не верна в принципе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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08:30"Надо свои системы создавать": Подберезкин о том, почему РФ не надо закупать БПЛА у Ирана
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