https://ukraina.ru/20220730/1037021055.html

"Надо свои системы создавать": Подберезкин о том, почему РФ не надо закупать БПЛА у Ирана

"Надо свои системы создавать": Подберезкин о том, почему РФ не надо закупать БПЛА у Ирана - 30.07.2022 Украина.ру

"Надо свои системы создавать": Подберезкин о том, почему РФ не надо закупать БПЛА у Ирана

Закупки зарубежных БПЛА проблему с дефицитом не решат, России нужно начать производить и развивать свои беспилотники, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-07-30T08:30

2022-07-30T08:30

2022-07-30T08:30

россия

иран

беспилотники

бпла

новости

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В России дефицит беспилотников, поэтому надо развивать эту деятельность и создавать свою технику, а закупки зарубежных БПЛА проблему не решат,Представитель управления гражданской авиации Исламской Республики Иран Миракбар Разави ранее сообщил, что Москва и Тегеран подписали соглашение об экспорте в Россию авиадеталей и оборудования и техподдержке российским судам ремонтными центрами Ирана.По его мнению, идея закупать закупать беспилотники у Ирана – она не верна в принципе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20211103/1032596554.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, иран, беспилотники, бпла, новости