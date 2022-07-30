Политолог: Россию вынудили стать самостоятельной - 30.07.2022 Украина.ру
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Политолог: Россию вынудили стать самостоятельной
Политолог: Россию вынудили стать самостоятельной - 30.07.2022 Украина.ру
Политолог: Россию вынудили стать самостоятельной
Россия хотела иметь дружественные отношения с западными странами, однако они, пытаясь заставить её действовать против собственных интересов, повели себя "высокомерно, глупо и агрессивно". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин
2022-07-30T07:15
2022-07-30T07:15
новости
алексей мухин
запад
китай
иран
индия
бразилия
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Он добавил, что в этих условиях Росси просто не оставили иного выбора, кроме выстраивания собственных отношений со странами, которые не пытаются навязать свою игру, пренебрегая принципами сотрудничества.По мнению Мухина, в настоящий момент Запад переживает "психологическую проблему", поскольку другие страны перестали исполнять его указания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Политолог: Россию вынудили стать самостоятельной

07:15 30.07.2022
 
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкЗаседания Комитета старших должностных лиц по энергетике и Рабочей группы БРИКС по энергоэффективности
Заседания Комитета старших должностных лиц по энергетике и Рабочей группы БРИКС по энергоэффективности
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Россия хотела иметь дружественные отношения с западными странами, однако они, пытаясь заставить её действовать против собственных интересов, повели себя "высокомерно, глупо и агрессивно". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин
Он добавил, что в этих условиях Росси просто не оставили иного выбора, кроме выстраивания собственных отношений со странами, которые не пытаются навязать свою игру, пренебрегая принципами сотрудничества.
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 12:20
La Stampa: российско-китайское партнёрство «сделано в США»США несут ответственность за сближение России и Китая, поскольку именно действия американских властей вынуждали Москву искать сближения с Пекином. Об этом говорится в статье, опубликованной 8 февраля в итальянской газете La Stampa
По мнению Мухина, в настоящий момент Запад переживает "психологическую проблему", поскольку другие страны перестали исполнять его указания.

Западные страны … испытывают острый диссонанс от того, что Россия, Китай, Иран, Индия, Бразилия совсем не хотят действовать по их указке.

Алексей Мухин
Алексей Мухин
Политолог
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАлексей МухинЗападКитайИранИндияБразилия
 
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