https://ukraina.ru/20220730/1037009407.html

Политолог: Россию вынудили стать самостоятельной

Политолог: Россию вынудили стать самостоятельной - 30.07.2022 Украина.ру

Политолог: Россию вынудили стать самостоятельной

Россия хотела иметь дружественные отношения с западными странами, однако они, пытаясь заставить её действовать против собственных интересов, повели себя "высокомерно, глупо и агрессивно". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин

2022-07-30T07:15

2022-07-30T07:15

2022-07-30T07:15

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Он добавил, что в этих условиях Росси просто не оставили иного выбора, кроме выстраивания собственных отношений со странами, которые не пытаются навязать свою игру, пренебрегая принципами сотрудничества.По мнению Мухина, в настоящий момент Запад переживает "психологическую проблему", поскольку другие страны перестали исполнять его указания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220208/1033232381.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей мухин, запад, китай, иран, индия, бразилия