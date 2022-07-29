https://ukraina.ru/20220729/1037022113.html

Подберезкин объяснил, в чем состоят отличия HIMARS от советских РСЗО "Ураган"

Подберезкин объяснил, в чем состоят отличия HIMARS от советских РСЗО "Ураган" - 29.07.2022 Украина.ру

Подберезкин объяснил, в чем состоят отличия HIMARS от советских РСЗО "Ураган"

HIMARS – это советские более мобильные "Ураганы", но американские ракеты не обладают такой повышенной точностью, как РСЗО России, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-07-29T16:23

2022-07-29T16:23

2022-07-29T16:23

himars

рзсо "ураган"

рсзо

россия

сша

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/11/1034121103_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_f64c3c98e179bdcbcddd9097ad6b736d.jpg

По его мнению, "Буки-М3" и "Торы" - уникальные системы ПВО, аналогов которым нет, они гарантировали 98-99 процентов уничтожения, а после модернизации они уничтожают цели на 100%.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220712/1034342346.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

himars, рзсо "ураган", рсзо, россия, сша, новости