Подберезкин объяснил, в чем состоят отличия HIMARS от советских РСЗО "Ураган" - 29.07.2022 Украина.ру
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Подберезкин объяснил, в чем состоят отличия HIMARS от советских РСЗО "Ураган"
Подберезкин объяснил, в чем состоят отличия HIMARS от советских РСЗО "Ураган" - 29.07.2022 Украина.ру
Подберезкин объяснил, в чем состоят отличия HIMARS от советских РСЗО "Ураган"
HIMARS – это советские более мобильные "Ураганы", но американские ракеты не обладают такой повышенной точностью, как РСЗО России, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-07-29T16:23
2022-07-29T16:23
himars
рзсо "ураган"
рсзо
россия
сша
новости
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По его мнению, "Буки-М3" и "Торы" - уникальные системы ПВО, аналогов которым нет, они гарантировали 98-99 процентов уничтожения, а после модернизации они уничтожают цели на 100%.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220712/1034342346.html
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himars, рзсо "ураган", рсзо, россия, сша, новости

Подберезкин объяснил, в чем состоят отличия HIMARS от советских РСЗО "Ураган"

16:23 29.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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HIMARS – это советские более мобильные "Ураганы", но американские ракеты не обладают такой повышенной точностью, как РСЗО России, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
В "Хаймарсах" ничего особенного нет, это просто более мобильные "Ураганы", ну более легкие, высокоточные, вот и всё. У нас "Ураганы", обладающие повышенной точностью типа "Тайфун" они не хуже, а лучше "Хаймарсов", поэтому здесь нет ничего особенного.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По его мнению, "Буки-М3" и "Торы" - уникальные системы ПВО, аналогов которым нет, они гарантировали 98-99 процентов уничтожения, а после модернизации они уничтожают цели на 100%.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 15:31Чем воюют на Украине
«Прилетели практически в пятак». Изменит ли HIMARS соотношение силЭффектное применение американских РСЗО HIMARS произвело впечатление. Министр обороны Украины Алексей Резников уже заявил, что высокоточные системы «изменили правила игры» и «первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от стран-партнёров, наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра»
 
HIMARSРЗСО "Ураган"РСЗОРоссияСШАНовости
 
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