Подберезкин объяснил, в чем состоят отличия HIMARS от советских РСЗО "Ураган"
HIMARS – это советские более мобильные "Ураганы", но американские ракеты не обладают такой повышенной точностью, как РСЗО России, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
В "Хаймарсах" ничего особенного нет, это просто более мобильные "Ураганы", ну более легкие, высокоточные, вот и всё. У нас "Ураганы", обладающие повышенной точностью типа "Тайфун" они не хуже, а лучше "Хаймарсов", поэтому здесь нет ничего особенного.
По его мнению, "Буки-М3" и "Торы" - уникальные системы ПВО, аналогов которым нет, они гарантировали 98-99 процентов уничтожения, а после модернизации они уничтожают цели на 100%.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
12 июля, 15:31Чем воюют на Украине«Прилетели практически в пятак». Изменит ли HIMARS соотношение силЭффектное применение американских РСЗО HIMARS произвело впечатление. Министр обороны Украины Алексей Резников уже заявил, что высокоточные системы «изменили правила игры» и «первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от стран-партнёров, наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра»