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Военный эксперт рассказал, как Россия довела до паники ВСУ и "Кракена" в Харькове

Военный эксперт рассказал, как Россия довела до паники ВСУ и "Кракена" в Харькове - 29.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия довела до паники ВСУ и "Кракена" в Харькове

Постоянные сообщения Украины о якобы готовящемся наступлении России говорит о панических настроениях среди "захистникив Харькова". Там идут серьезные разборки между "кракеновцами" и командованием ВСУ. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-29T15:15

2022-07-29T15:15

2022-07-29T15:15

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По информации эксперта, конфликт начался с того, что "кракеновцы" отказались помогать группировке ВСУ в Краматорске: часть "кракеновцев" туда все же перебросили, но союзные войска некоторых из них уже взяли в плен, и они уже сдают всех своих сослуживцев.Вообще, даже у ВСУ нет сил, чтобы надежно оборонять Харьков. Это видно по тем же сообщениям Минобороны РФ, которое предоставляет фото и видеокадры уничтожения противника, подчеркнул специалист.Наши воинские части сейчас активно поддавливают их в сторону Харькова, чтобы снизить число обстрелов Белгородской и Курской областей. О контрнаступлении ВСУ речи вообще никакой нет. Им бы удержать хотя бы окраины Харькова, добавил он.Понятно, что ВСУ там еще остаются, но нет сомнений, что когда Харьков будет освобождаться, ВСУ и нацбаты зубами цепляться за него не будут. Скорее всего, самые "упоротые" будут уходить в сторону Днепра, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кракен, всу, россия, харьков