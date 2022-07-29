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Военный эксперт рассказал, как Россия довела до паники ВСУ и "Кракена" в Харькове
Военный эксперт рассказал, как Россия довела до паники ВСУ и "Кракена" в Харькове - 29.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия довела до паники ВСУ и "Кракена" в Харькове
Постоянные сообщения Украины о якобы готовящемся наступлении России говорит о панических настроениях среди "захистникив Харькова". Там идут серьезные разборки между "кракеновцами" и командованием ВСУ. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-29T15:15
2022-07-29T15:15
2022-07-29T15:15
новости
кракен
всу
россия
харьков
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По информации эксперта, конфликт начался с того, что "кракеновцы" отказались помогать группировке ВСУ в Краматорске: часть "кракеновцев" туда все же перебросили, но союзные войска некоторых из них уже взяли в плен, и они уже сдают всех своих сослуживцев.Вообще, даже у ВСУ нет сил, чтобы надежно оборонять Харьков. Это видно по тем же сообщениям Минобороны РФ, которое предоставляет фото и видеокадры уничтожения противника, подчеркнул специалист.Наши воинские части сейчас активно поддавливают их в сторону Харькова, чтобы снизить число обстрелов Белгородской и Курской областей. О контрнаступлении ВСУ речи вообще никакой нет. Им бы удержать хотя бы окраины Харькова, добавил он.Понятно, что ВСУ там еще остаются, но нет сомнений, что когда Харьков будет освобождаться, ВСУ и нацбаты зубами цепляться за него не будут. Скорее всего, самые "упоротые" будут уходить в сторону Днепра, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кракен, всу, россия, харьков
Военный эксперт рассказал, как Россия довела до паники ВСУ и "Кракена" в Харькове
Постоянные сообщения Украины о якобы готовящемся наступлении России говорит о панических настроениях среди "захистникив Харькова". Там идут серьезные разборки между "кракеновцами" и командованием ВСУ. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
По информации эксперта, конфликт начался с того, что "кракеновцы" отказались помогать группировке ВСУ в Краматорске: часть "кракеновцев" туда все же перебросили, но союзные войска некоторых из них уже взяли в плен, и они уже сдают всех своих сослуживцев.
""Кракеновцы" больше думают не о том, как бы встать грудью на защиту Харькова. Они больше занимаются коммерческо-террористическими вопросами, потому что там служат отпущенные из тюрем уголовники. Харьковчане знают, что некоторые удары по городу наносят сами "кракеновцы". Например, они требуют мзду с владельцев торговых центров, и если те отказываются платить, то они наносят удар по этим магазинам, списав все на Россию", - указал Алехин.
Вообще, даже у ВСУ нет сил, чтобы надежно оборонять Харьков. Это видно по тем же сообщениям Минобороны РФ, которое предоставляет фото и видеокадры уничтожения противника, подчеркнул специалист.
Наши воинские части сейчас активно поддавливают их в сторону Харькова, чтобы снизить число обстрелов Белгородской и Курской областей. О контрнаступлении ВСУ речи вообще никакой нет. Им бы удержать хотя бы окраины Харькова, добавил он.
Понятно, что ВСУ там еще остаются, но нет сомнений, что когда Харьков будет освобождаться, ВСУ и нацбаты зубами цепляться за него не будут. Скорее всего, самые "упоротые" будут уходить в сторону Днепра, заключил собеседник издания.