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В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке

В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке - 29.07.2022 Украина.ру

В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке

В Генштабе ВСУ обвинили Россию в ударе по тюрьме в Еленовке. По версии украинских военных, Москва таким образом "пыталась скрыть пытки и убийства украинских пленных", передает 29 июля "Страна.UA"

2022-07-29T14:57

2022-07-29T14:57

2022-07-29T14:57

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пушилин

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Об ударе по изолятору в деревне Еленовка Донецкой народной республики, где содержались украинские военнопленные, стало известно утром 29 июля. По официальным данным погибло по меньшей мере 53 человека.Ссылаясь на источник в ГУР Украины, "Страна.UA" сообщила, пленных из "Азова" перевели в барак, по которому позже произошел прилет, за несколько дней до обстрела.Глава ДНР Денис Пушилин ранее предположил, что удар был нанесен ВСУ, что подтвердили показания задержанных.

https://ukraina.ru/20220729/1037016453.html

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новости, днр, обстрел, пушилин, генштаб