https://ukraina.ru/20220729/1037017455.html
В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке
В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке - 29.07.2022 Украина.ру
В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке
В Генштабе ВСУ обвинили Россию в ударе по тюрьме в Еленовке. По версии украинских военных, Москва таким образом "пыталась скрыть пытки и убийства украинских пленных", передает 29 июля "Страна.UA"
2022-07-29T14:57
2022-07-29T14:57
2022-07-29T14:57
новости
днр
обстрел
пушилин
генштаб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102281/39/1022813922_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7cb7cd275389de2a91a7481af334a97.jpg.webp
Об ударе по изолятору в деревне Еленовка Донецкой народной республики, где содержались украинские военнопленные, стало известно утром 29 июля. По официальным данным погибло по меньшей мере 53 человека.Ссылаясь на источник в ГУР Украины, "Страна.UA" сообщила, пленных из "Азова" перевели в барак, по которому позже произошел прилет, за несколько дней до обстрела.Глава ДНР Денис Пушилин ранее предположил, что удар был нанесен ВСУ, что подтвердили показания задержанных.
https://ukraina.ru/20220729/1037016453.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102281/39/1022813922_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_9068e48aa91dca833f127cbe3ef84acd.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, обстрел, пушилин, генштаб
В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке
В Генштабе ВСУ обвинили Россию в ударе по тюрьме в Еленовке. По версии украинских военных, Москва таким образом "пыталась скрыть пытки и убийства украинских пленных", передает 29 июля "Страна.UA"
Об ударе по изолятору в деревне Еленовка Донецкой народной республики, где содержались украинские военнопленные, стало известно утром 29 июля. По официальным данным погибло по меньшей мере 53 человека.
Ссылаясь на источник в ГУР Украины, "Страна.UA" сообщила, пленных из "Азова" перевели в барак, по которому позже произошел прилет, за несколько дней до обстрела.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее предположил, что удар был нанесен ВСУ, что подтвердили показания задержанных.