В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке - 29.07.2022 Украина.ру
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В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке
В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке - 29.07.2022 Украина.ру
В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке
В Генштабе ВСУ обвинили Россию в ударе по тюрьме в Еленовке. По версии украинских военных, Москва таким образом "пыталась скрыть пытки и убийства украинских пленных", передает 29 июля "Страна.UA"
2022-07-29T14:57
2022-07-29T14:57
новости
днр
обстрел
пушилин
генштаб
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Об ударе по изолятору в деревне Еленовка Донецкой народной республики, где содержались украинские военнопленные, стало известно утром 29 июля. По официальным данным погибло по меньшей мере 53 человека.Ссылаясь на источник в ГУР Украины, "Страна.UA" сообщила, пленных из "Азова" перевели в барак, по которому позже произошел прилет, за несколько дней до обстрела.Глава ДНР Денис Пушилин ранее предположил, что удар был нанесен ВСУ, что подтвердили показания задержанных.
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новости, днр, обстрел, пушилин, генштаб

В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке

14:57 29.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВзрыв в Донбассе
Взрыв в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В Генштабе ВСУ обвинили Россию в ударе по тюрьме в Еленовке. По версии украинских военных, Москва таким образом "пыталась скрыть пытки и убийства украинских пленных", передает 29 июля "Страна.UA"
Об ударе по изолятору в деревне Еленовка Донецкой народной республики, где содержались украинские военнопленные, стало известно утром 29 июля. По официальным данным погибло по меньшей мере 53 человека.
Ссылаясь на источник в ГУР Украины, "Страна.UA" сообщила, пленных из "Азова" перевели в барак, по которому позже произошел прилет, за несколько дней до обстрела.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее предположил, что удар был нанесен ВСУ, что подтвердили показания задержанных.
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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