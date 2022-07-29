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Военный эксперт рассказал, как Россия со всех сторон давит ВСУ в Славянске и Артемовске

Военный эксперт рассказал, как Россия со всех сторон давит ВСУ в Славянске и Артемовске - 29.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия со всех сторон давит ВСУ в Славянске и Артемовске

Российские войска ставят своей задачей минимизировать потери. Поэтому во время боев с ВСУ в Донбассе на первый план выходят артиллерийские дуэли и огневой вал. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-29T13:04

2022-07-29T13:04

2022-07-29T13:04

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Сначала поражается опорные и командные пункты, инженерные и фортификационные сооружения противника, места сосредоточения и склады. А только потом выдвигается пехота и спецназ, медленно, но уверенно, пояснил эксперт.Основные события в любом случае решатся на юго-востоке (Донбасс, Харьков и Юг). В какой последовательности — будут решать военные. И когда министр обороны Сергей Шойгу в ходе инспекции встречался с командирами и штабистами группировок "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад", он такую задачу поставил, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, славянск, артемовск