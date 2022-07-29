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Военный эксперт рассказал, как Россия со всех сторон давит ВСУ в Славянске и Артемовске
Военный эксперт рассказал, как Россия со всех сторон давит ВСУ в Славянске и Артемовске - 29.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия со всех сторон давит ВСУ в Славянске и Артемовске
Российские войска ставят своей задачей минимизировать потери. Поэтому во время боев с ВСУ в Донбассе на первый план выходят артиллерийские дуэли и огневой вал. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-29T13:04
2022-07-29T13:04
2022-07-29T13:04
новости
россия
всу
славянск
артемовск
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Сначала поражается опорные и командные пункты, инженерные и фортификационные сооружения противника, места сосредоточения и склады. А только потом выдвигается пехота и спецназ, медленно, но уверенно, пояснил эксперт.Основные события в любом случае решатся на юго-востоке (Донбасс, Харьков и Юг). В какой последовательности — будут решать военные. И когда министр обороны Сергей Шойгу в ходе инспекции встречался с командирами и штабистами группировок "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад", он такую задачу поставил, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, славянск, артемовск
Военный эксперт рассказал, как Россия со всех сторон давит ВСУ в Славянске и Артемовске
Российские войска ставят своей задачей минимизировать потери. Поэтому во время боев с ВСУ в Донбассе на первый план выходят артиллерийские дуэли и огневой вал. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Сначала поражается опорные и командные пункты, инженерные и фортификационные сооружения противника, места сосредоточения и склады. А только потом выдвигается пехота и спецназ, медленно, но уверенно, пояснил эксперт.
"Именно такая тактика, по утверждениям самих военных, на данный момент самая эффективная судя по тому, как проходят боевые действия в агломерации Артемовск — Соледар — Славянск — Краматорск. Со всех сторон мы их давим. На этом участке больше, на том меньше. Где будет нанесен главный удар, вам не скажет никто. Но я бы связывал действия нашей оперативно-тактической группировки в Донбассе и на Харьковском направлении", - указал Алехин.
Основные события в любом случае решатся на юго-востоке (Донбасс, Харьков и Юг). В какой последовательности — будут решать военные. И когда министр обороны Сергей Шойгу в ходе инспекции встречался с командирами и штабистами группировок "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад", он такую задачу поставил, заключил собеседник издания.