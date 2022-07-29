Зачем ударили по Еленовке? – Пушилин раскрыл замысел ВСУ - 29.07.2022 Украина.ру
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Зачем ударили по Еленовке? – Пушилин раскрыл замысел ВСУ
Зачем ударили по Еленовке? – Пушилин раскрыл замысел ВСУ - 29.07.2022 Украина.ру
Зачем ударили по Еленовке? – Пушилин раскрыл замысел ВСУ
Обстрел украинской стороной тюрьмы-изолятора в деревне Еленовке в ДНР был умышленным, заявил глава ДНР Денис Пушилин 29 июля, передают СМИ
2022-07-29T12:50
2022-07-29T12:50
новости
днр
пленные
денис пушилин
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"Обстрел изолятора в Еленовке в ДНР был умышленным и мог начаться из-за того, что боевики начали давать показания", - сказал он.В пятницу 29 июля вооруженные силы Украины нанесли удар по изолятору в селе Еленовка, где содержались около 600 украинских военнопленных, в том числе и боевики батальона "Азов", сдавшиеся в плен в Мариуполе, на металлургическом комбинате "Азовсталь".По предварительной информации сообщалось о 40 погибших пленных и 130 раненных, однако, на данный момент число подтвержденных жертв – 53.Украинские военнопленные, в том числе и вышедшие с "Азовстали" активно дают показания, и видео с их признаниями появляются в сети. В частности, многие секреты киевского командования раскрыли Дмитрий Козацкий (позывной "Орест") и Сергей Волынский (позывной "Волына").
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новости, днр, пленные, денис пушилин

Зачем ударили по Еленовке? – Пушилин раскрыл замысел ВСУ

12:50 29.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку
Сдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Обстрел украинской стороной тюрьмы-изолятора в деревне Еленовке в ДНР был умышленным, заявил глава ДНР Денис Пушилин 29 июля, передают СМИ
"Обстрел изолятора в Еленовке в ДНР был умышленным и мог начаться из-за того, что боевики начали давать показания", - сказал он.
В пятницу 29 июля вооруженные силы Украины нанесли удар по изолятору в селе Еленовка, где содержались около 600 украинских военнопленных, в том числе и боевики батальона "Азов", сдавшиеся в плен в Мариуполе, на металлургическом комбинате "Азовсталь".
По предварительной информации сообщалось о 40 погибших пленных и 130 раненных, однако, на данный момент число подтвержденных жертв – 53.
Украинские военнопленные, в том числе и вышедшие с "Азовстали" активно дают показания, и видео с их признаниями появляются в сети. В частности, многие секреты киевского командования раскрыли Дмитрий Козацкий (позывной "Орест") и Сергей Волынский (позывной "Волына").
 
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