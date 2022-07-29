https://ukraina.ru/20220729/1037007159.html
Хроника событий на Украине на 12:00 29 июля: Еленовка, обстрелы, потери ВСУ
Хроника событий на Украине на 12:00 29 июля: Еленовка, обстрелы, потери ВСУ - 29.07.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на 12:00 29 июля: Еленовка, обстрелы, потери ВСУ
Украина.ру, 29.07.2022
2022-07-29T12:00
2022-07-29T12:00
2022-07-29T12:56
спецоперация
хроники
эксклюзив
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Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал обстрел СИЗО в Еленовке. Украинские военные несут потери, но продолжают обстреливать ДонбассОбстрел следственного изолятора в Еленовке был умышленным, заявил Пушилин.«Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами», — сказал Пушилин в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что показания "азовцев" Киеву невыгодны и, вероятно, поэтому точным ударом украинская армия решила ударить по баракам с пленными.Минобороны России также заявило об умышленной провокации украинских военных.«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населённого пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования "Азов", нанесён ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня "HIMARS". Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.По его словам, в настоящее время большое количество украинских военнослужащих «добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны».«Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — отметил Конашенков.Видео из разрушенного ударом американских РСЗО здания колонии опубликовал канал «Россия 1». Другое видео опубликовал корреспондент Андрей Руденко. На видео (18+) запечатлены и останки погибших от удара украинских военных.«Когда я выдавал интервью с нацистами из "Азов", где они признавались в многочисленных убийствах мирных, сразу возникал один вопрос, как Киев будет от этого открещиваться? А всё оказалось просто, Зеленский просто отдал приказ их казнить. Кровожадный клоун…», — прокомментировал Руденко обстрел СИЗО.Он подчеркнул, что Зеленский казнил своих же людей.Потери УкраиныУтром 29 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал также о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях. В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области», — заявил КонашенковКроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское, отметил он.«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса "Точка-У", склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 275 районах», — рассказал Конашенков.В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики, самолётом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Червоное, Вернополье и Великая Камышеваха Харьковской области, а также Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики», — отметил Конашенков.Кроме того, было перехвачено: двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня над населёнными пунктами Чернобаевка Херсонской области и Горское Луганской Народной Республики, и одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населённого пункта Червоный Оскол Харьковской области сбита.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолётов, 145 вертолётов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 70 ударов по территории республики.«На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, на ясиноватском — РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 мм, на горловском — РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 500 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы 16 населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Ленинский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Железная Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Лозовое, Старомихайловка, Еленовка, Иловайск.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских лица, в том числе ребёнок (девочка) 2016 года рождения, в Киевском, Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке и Ясиноватой, из них один с ранее освобожденной территории — с Великоновесёловки», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 51 домостроение в Кировском, Куйбышевском, Петровском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке и Горловке, а также 16 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.«В течении 28 июля ими очищено более 6 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Метёлкино и Сиротино», — отметил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
https://ukraina.ru/20220729/1037000185.html
https://ukraina.ru/20220728/1036988369.html
https://ukraina.ru/20220728/1036975754.html
https://ukraina.ru/20220728/1036959995.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники, эксклюзив
Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал обстрел СИЗО в Еленовке. Украинские военные несут потери, но продолжают обстреливать Донбасс
Обстрел следственного изолятора в Еленовке был умышленным, заявил Пушилин.
«Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами», — сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что показания "азовцев" Киеву невыгодны и, вероятно, поэтому точным ударом украинская армия решила ударить по баракам с пленными.
Минобороны России также заявило об умышленной провокации украинских военных.
«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населённого пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования "Азов", нанесён ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня "HIMARS". Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в настоящее время большое количество украинских военнослужащих «добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны».
«Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — отметил Конашенков.
Видео из разрушенного ударом американских РСЗО здания колонии опубликовал канал «Россия 1». Другое видео опубликовал корреспондент Андрей Руденко
. На видео (18+
) запечатлены и останки погибших от удара украинских военных.
«Когда я выдавал интервью с нацистами из "Азов", где они признавались в многочисленных убийствах мирных, сразу возникал один вопрос, как Киев будет от этого открещиваться? А всё оказалось просто, Зеленский просто отдал приказ их казнить. Кровожадный клоун…», — прокомментировал Руденко обстрел СИЗО.
Он подчеркнул, что Зеленский казнил своих же людей.
Утром 29 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал также о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.
«Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях. В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области», — заявил Конашенков
Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское, отметил он.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса "Точка-У", склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 275 районах», — рассказал Конашенков.
В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики, самолётом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Червоное, Вернополье и Великая Камышеваха Харьковской области, а также Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики», — отметил Конашенков.
Кроме того, было перехвачено: двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня над населёнными пунктами Чернобаевка Херсонской области и Горское Луганской Народной Республики, и одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населённого пункта Червоный Оскол Харьковской области сбита.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолётов, 145 вертолётов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники.
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 70 ударов по территории республики.
«На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, на ясиноватском — РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 мм, на горловском — РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 500 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы 16 населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Ленинский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Железная Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Лозовое, Старомихайловка, Еленовка, Иловайск.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских лица, в том числе ребёнок (девочка) 2016 года рождения, в Киевском, Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке и Ясиноватой, из них один с ранее освобожденной территории — с Великоновесёловки», — сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии было повреждено 51 домостроение в Кировском, Куйбышевском, Петровском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке и Горловке, а также 16 объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.
«В течении 28 июля ими очищено более 6 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Метёлкино и Сиротино», — отметил Филипоненко.
В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.