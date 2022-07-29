https://ukraina.ru/20220729/1037005325.html
Макаревич заявил, что хочет сидеть дома в Израиле
Макаревич заявил, что хочет сидеть дома в Израиле - 29.07.2022 Украина.ру
Макаревич заявил, что хочет сидеть дома в Израиле
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, известный своими проукраинскими взглядами, объяснил, почему не возвращается в Россию. Об этом 29 июля написал Telegram-канал Украина.ру
2022-07-29T12:15
2022-07-29T12:15
2022-07-29T12:15
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Артист рассказал, что покинул Москву еще до начала спецоперации на Украине. Макаревич и его жена Эйнат Кляйн предпочли, чтобы их ребенок появился на свет в Израиле. Однако супруги так и не вернулись в Москву, и музыкант дал понять, что не собираются."Никакой политики здесь не было, а сейчас я не еду в Россию, потому что не понимаю, что я там буду делать. Ну че, сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно", - сказал он.Ранее в СМИ появилась информация о том, что концерты группы "Машина времени" в Екатеринбурге отменены."Когда хотел прогнуться под изменчивый мир, но концерты уже отменены", - прокомментировал ситуацию Telegram-канал Украина.ру.К слову, не так давно Макаревич грубо оскорбил тех, кто критиковал уехавших из России звезд."Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы [Пугачевой], Максима [Галкина], Чулпан [Хаматовой], Земфиры… Это Россия уехала от вас, [дурачье]. Потому что Россия — они, а не вы", — сказал музыкант.
https://ukraina.ru/20210324/1030935358.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, макаревич, россия, израиль, telegram
Макаревич заявил, что хочет сидеть дома в Израиле
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, известный своими проукраинскими взглядами, объяснил, почему не возвращается в Россию. Об этом 29 июля написал Telegram-канал Украина.ру
Артист рассказал, что покинул Москву еще до начала спецоперации на Украине. Макаревич и его жена Эйнат Кляйн предпочли, чтобы их ребенок появился на свет в Израиле. Однако супруги так и не вернулись в Москву, и музыкант дал понять, что не собираются.
"Никакой политики здесь не было, а сейчас я не еду в Россию, потому что не понимаю, что я там буду делать. Ну че, сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно", - сказал он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что концерты группы "Машина времени" в Екатеринбурге отменены.
"Когда хотел прогнуться под изменчивый мир, но концерты уже отменены", - прокомментировал ситуацию Telegram-канал Украина.ру
.
К слову, не так давно Макаревич грубо оскорбил тех, кто критиковал уехавших из России звезд.
"Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы [Пугачевой], Максима [Галкина], Чулпан [Хаматовой], Земфиры… Это Россия уехала от вас, [дурачье]. Потому что Россия — они, а не вы", — сказал музыкант.