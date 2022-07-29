https://ukraina.ru/20220729/1037003823.html
Россия нанесла ответный удар по ВСУ после обстрела Брянской области
Россия ответила ВСУ на утренний обстрел Брянской области
Россия нанесла ответный удар по ВСУ после обстрела Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз 29 июля в своем Telegram-канале сообщил, что российские войска нанесли ответный удар по украинским позициям после обстрела села Сачковичи Климовского района области
2022-07-29T11:20
2022-07-29T11:20
2022-07-29T11:20
новости
обстрел
брянская область
всу
удар
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При утреннем обстреле Сачковичей повреждения получила линия электропередачи, жители не пострадали.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ukraina.ru/20220729/1037000185.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрел, брянская область, всу, удар
Россия нанесла ответный удар по ВСУ после обстрела Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз 29 июля в своем Telegram-канале сообщил, что российские войска нанесли ответный удар по украинским позициям после обстрела села Сачковичи Климовского района области
В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие.
Александр Богомаз
Губернатор Брянской области
При утреннем обстреле Сачковичей повреждения получила линия электропередачи, жители не пострадали.
Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.