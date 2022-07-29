https://ukraina.ru/20220729/1037002107.html
Мухин объяснил, почему "Газпром" подаёт меньше газа в Германию
Мухин объяснил, почему "Газпром" подаёт меньше газа в Германию - 29.07.2022 Украина.ру
Мухин объяснил, почему "Газпром" подаёт меньше газа в Германию
Снижение уровня прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" объясняется техническими причинами, а не давлением со стороны России. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин
2022-07-29T11:17
2022-07-29T11:17
2022-07-29T11:17
алексей мухин
новости
газ
газпром
северный поток
германия
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Мухин указал, что техническое обеспечение газопровода находится в плохом состоянии, и что ответственность за это несёт, прежде всего, Германия. Он посоветовал этой стране "начать исполнять свои обязанности на должном уровне", чтобы не было причин беспокоиться за объёмы получаемого газа.Политолог считает, что после проведения необходимых технических работ Россия продолжит исполнять свои обязательства по поставкам.Что касается использования энергоресурсов как инструмента давления, то этим, по мнению Мухина, как раз занимаются "наши западные партнёры в лице Германии и остальных".В середине июня "Газпром" сократил прокачку голубого топлива по магистрали до 40% мощности. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ не могла вернуть обслуживающую газопровод турбину после технического обслуживания."Северный поток" возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания, но 25 числа "Газпром" сообщил, что нормы технической эксплуатации требуют остановить на плановые работы и вторую турбину, поэтому с 27 июля поставки по трубопроводу сократятся еще на 20%.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036886508.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей мухин, новости, газ, газпром, северный поток, германия
Мухин объяснил, почему "Газпром" подаёт меньше газа в Германию
Снижение уровня прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" объясняется техническими причинами, а не давлением со стороны России. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин
Мухин указал, что техническое обеспечение газопровода находится в плохом состоянии, и что ответственность за это несёт, прежде всего, Германия. Он посоветовал этой стране "начать исполнять свои обязанности на должном уровне", чтобы не было причин беспокоиться за объёмы получаемого газа.
Политолог считает, что после проведения необходимых технических работ Россия продолжит исполнять свои обязательства по поставкам.
Что касается использования энергоресурсов как инструмента давления, то этим, по мнению Мухина, как раз занимаются "наши западные партнёры в лице Германии и остальных".
В середине июня "Газпром" сократил прокачку голубого топлива по магистрали до 40% мощности. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ не могла вернуть обслуживающую газопровод турбину после технического обслуживания.
"Северный поток" возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания, но 25 числа "Газпром" сообщил, что нормы технической эксплуатации требуют остановить на плановые работы и вторую турбину, поэтому с 27 июля поставки по трубопроводу сократятся еще на 20%.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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