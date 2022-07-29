Мухин объяснил, почему "Газпром" подаёт меньше газа в Германию

"Почему бы не поторопиться?": эксперт о странностях с турбинами для "Северного потока"

В действиях Германии в истории с турбинами для газопровода "Северный поток" видна странная непоследовательность. Такое мнение выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру