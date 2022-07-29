https://ukraina.ru/20220729/1037000185.html

Хроника событий на Украине на утро 29 июля: "Русский мир", зерно, обстрел "азовцев"

Хроника событий на Украине на утро 29 июля: "Русский мир", зерно, обстрел "азовцев" - 29.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 29 июля: "Русский мир", зерно, обстрел "азовцев"

Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T09:59

2022-07-29T09:59

2022-07-29T10:34

спецоперация

хроники

эксклюзив

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«Православная церковь Украины» обратилась к Константинопольскому патриархату по поводу «Русского мира». Зерно из Одессы могут начать вывозить уже сегодня. ВСУ обстреляли колонию в Еленовке, где содержатся пленные «азовцы».Синод раскольничьей «Православной церкви на Украине» призывал Константинопольского патриарха Варфоломея признать идеологию «Русского мира» еретической, а предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла — раскольником с последующим лишением его права занимать патриарший престол.«От имени архиереев нашей церкви и многочисленных жертв войны России против Украины, которую патриарх Московский открыто и однозначно публично одобряет и поддерживает, обращаемся к Вашей Всесвятости и предстоятелям поместных православных церквей с просьбой: осудить доктрину "Русского мира" и признать ее еретической; квалифицировать действия патриарха Кирилла на канонической территории Александрийского патриархата как схизматические; лишить Кирилла Гундяева права занимать Московский патриарший престол», — отмечалось в заявлении Синода «ПЦУ».Там же указывалось, что в РПЦ якобы произошла «деградация реальной церковной соборности». Кроме того, упоминалась и декларация «ПЦУ» о «Русском мире», в котором последняя доктрина называлась «неправославной, еретической доктриной, близкой к учению этнофилетизма».Также Синод «ПЦУ» заявил, что сама концепция «Русского мира» якобы отрицает права народов на историческое самоопределение и характеризуется историческим фатализмом, а также расизмом.Подобное обращение может быть сигналом того, что на Украине готовятся новые гонения на каноничную Украинскую православную церковь, которая и так находится под давлением силовых структур.При этом РПЦ не отдаёт предпочтение какому-то одному народу, заявил в День Крещения Руси патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.«Люди злонамеренные, в том числе на Украине, иногда утверждают, что это Церковь только для русских, для "москалей", но это совсем не так! Конечно, в процентном отношении русских людей, жителей России больше, чем остальных, но ведь процентные соотношения не отражают духовного вклада людей в жизнь Церкви», — заявил Кирилл.Он подчеркнул, что никогда не применяет подобный подход.«Поэтому никакая арифметика здесь не действует, и я как патриарх никогда подобной арифметики не применяю. Для меня все православные люди, живущие в РФ, на Украине, в Донбассе, в иных местах в 60 странах мира, — это все чада Русской православной церкви, и я как патриарх сознаю с полным смирением свою ответственность за этих людей, за их духовную жизнь, за то, как будет складываться их духовный путь», — отметил патриарх.С 27 по 31 июля 2022 года в патриаршем подворье в Переделкино проходят мероприятия ко Дню крещения Руси, в которых принимают участие 60 детей из пострадавших семей Донбасса. Дети из ДНР приняли участие в патриаршей литургии в Успенском соборе. Участники программы в среду посадили на территории Донского монастыря 130 кустов роз в память о погибших в ДНР детях.Зерно из ОдессыСудно с зерном в Черном море покинет порт Одессы в течение дня, если не случится форс-мажор, заявил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.Накануне замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что первое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы уже «сегодня или завтра».«Планируется сегодня (в пятницу), если не будет форс-мажора», — рассказал источник, отказавшись при этом уточнить, что он подразумевал под словом «форс-мажор».В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх портов, включая ОдессуОбстрел ЕленовкиВооружённые силы Украины обстреляли колонию в Еленовке, сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.«Ночью укры ударили предположительно HIMARS по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в Барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться. Военно-политическое руководство Украины, видимо решило избавиться от ненужного балласта. Теперь этих ублюдков ещё от обстрелов защищать придётся», — написал он в своём Telegram-канале.Как отметил российский журналист Александр Коц, удар по Еленовке вряд ли нанесли случайно.«Интересно, что удар по колонии в Еленовке украинцы нанесли на фоне многочисленных интервью пленных "азовцев", которые появились в разных СМИ в последние дни. Боевики "Азова" много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках… А также о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство страны. Конечно, удар Хаймарсом по своим бывшим захистникам — это и попытка закрыть рот навсегда, и запугать тех, кто выжил. Ну и я даже не сомневаюсь, что убийство пленных боевиков повесят на Россию. Или уже повесили?» — отметил он.Днём ранее –28 июля — репортёр Андрей Руденко опубликовал видео допроса бойца «Азова» Дмитрия Козацкого, известного под позывным «Орест». Козацкий временно исполнял обязанности командира пресс-службы полка «Азов».«Именно его подопечные ездили по Мариуполю с камерами и снимали обстрелы и убийства мирных своими "побратимами", выдавая их якобы за наши преступления. "Орест" даже в окружении не прекращал свою работу. Его фото, где он снимал себя и подобных ему нацистов, брали первые места на международных фотовыставках. Он же писал прощальное письмо о том, что будут стоять до конца и живыми не сдадутся. По странной случайности текст этого бреда вышел на страницах западных СМИ. Поддержка со стороны иностранных изданий была безгранична», — отметил Руденко в колонке RT.По его словам, то, что говорит Козацкий, у здравомыслящих людей вызывает оторопь.«Рассказал Дмитрий Козацкий, кто и как, а главное, откуда спускал задачи по жестоким убийствам военнопленных российских солдат и офицеров. Задачу им ставили на сбор и распространение этой информации из аппарата президента Зеленского, а на связь выходил Арестович. Задачу на исполнение данных преступлений получили нацисты из Харькова и Киева. Одним из основных исполнителей он называет сбежавшего из России нациста "Боцмана", фигуранта многих уголовных дел у нас в стране, ласково пригретого преступной властью Киева», — отметил Руденко.На видео сам Козацкий отмечает, что соответствующие задачи им поступили до начала спецоперации ВС РФ.«Ещё до начала войны с Офиса президента я слышал фамилию "Арестович", что именно Арестович этим занимается — о создании информационной компании по созданию шок-контента, сбору материала по жестоким убийствам российских военнопленных. Для нас это было ещё странно, мы не думали, что такое начнётся. Поступили указания и [мы] пропустили их. Но 24-го, когда началась война, мы начали мониторить медиа в Украине — информационное пространство — и начали замечать, что данные видео начали появляться. Я так понял, что данные указания были спущены не только нам, но и другим подразделениями или организациям. Мы видели видео из Харькова, из Киева. Т. е. данные указания были спущены и "Боцману" (Сергею Коротких. — Ред.) и "Чили" (Сергею Величко. — Ред.) в Харьков», — указывал Козацкий.Он отметил, что, насколько он понял из спущенных ему указаний, данная информационная кампания была задумана для того, чтобы шокировать российское общество и усилить протестные настроения.«Но по факту, как мы увидели, когда мониторили информационное пространство, данная информационная кампания вызвала негативную реакцию в обществе», — отметил Козацкий.Спустя некоторое время им поступила другая команда — прекратить эту информационную кампанию. При этом, по словам Козацкого, он слышал, что распоряжение поступило от Арестовича.«Я точно знаю, что по выходу с "Азовстали" все материалы, компьютеры, жёсткие диски, флешки были уничтожены, чтобы не осталось этих видео», — подытожил он.Таким образом признания Козацкого, как и признания других «азовцев» могли сильно навредить украинской власти.

https://ukraina.ru/20220728/1036988369.html

https://ukraina.ru/20220728/1036975754.html

https://ukraina.ru/20220728/1036959995.html

https://ukraina.ru/20220728/1036953047.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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