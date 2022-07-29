Сколько Британия переплачивает за электроэнергию?
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"Пришлось открыть закрома": Британия переплачивает за энергию из-за отсутствия газа из РФ
Сколько Британия переплачивает за электроэнергию?
"Пришлось открыть закрома": Британия переплачивает за энергию из-за отсутствия газа из РФ
Издание The Spectator 29 июля опубликовало материал, в котором заявляет, что Великобритания переплатила за импорт бельгийской электроэнергии пять тысяч процентов из-за рекордной жары и сокращения поставок российского газа в Европу
2022-07-29T09:59
2022-07-29T09:59
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Дефицит газа, отмечает автор статьи, больно ударил по немецкой экономике, поэтому зимой европейским государствам придется сократить потребление этого топлива на 15 процентов, чтобы "спасти промышленность Германии".По данным издания, Brexit помог Лондону избежать сурового топливного кризиса, в котором оказался Берлин, но жители Соединенного Королевства все равно платят за горючее втридорога."Газпром" с 16 июня снизил прокачку по "Северному потоку" до 40 процентов от пропускной способности из-за проблем с техническим обслуживанием газовых турбин на "Портовой". До 21 июля трубопровод останавливали для проведения плановых работ. После возобновления поставок "Газпром" 25 июля сообщил об остановке эксплуатации еще одного агрегата Siemens, который нуждается в ремонте. Вследствие этого транзит топлива по "Северному потоку" в западные страны упал до 20 процентов от номинальной мощности. Теперь компания прокачивает не более 33 миллионов кубометров в сутки.Россия неоднократно подчеркивала, что не использует нефть и газ в качестве оружия. Как отметил президент страны Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов поставлять столько топлива, сколько нужно. Сокращение транзита по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом перекачивающих турбин, напомнили в Москве.
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"Пришлось открыть закрома": Британия переплачивает за энергию из-за отсутствия газа из РФ

09:59 29.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Издание The Spectator 29 июля опубликовало материал, в котором заявляет, что Великобритания переплатила за импорт бельгийской электроэнергии пять тысяч процентов из-за рекордной жары и сокращения поставок российского газа в Европу
Дефицит газа, отмечает автор статьи, больно ударил по немецкой экономике, поэтому зимой европейским государствам придется сократить потребление этого топлива на 15 процентов, чтобы "спасти промышленность Германии".
По данным издания, Brexit помог Лондону избежать сурового топливного кризиса, в котором оказался Берлин, но жители Соединенного Королевства все равно платят за горючее втридорога.
"Даже Великобритания не застрахована от потрясений, обрушившихся на соседей. На этой неделе ей пришлось открыть газовые закрома из-за безветрия. А на пике июльской жары пришлось переплачивать целых 5000 процентов за импорт бельгийской энергии, чтобы избежать отключений в Лондоне", — готовится в материале.
"Газпром" с 16 июня снизил прокачку по "Северному потоку" до 40 процентов от пропускной способности из-за проблем с техническим обслуживанием газовых турбин на "Портовой". До 21 июля трубопровод останавливали для проведения плановых работ.
После возобновления поставок "Газпром" 25 июля сообщил об остановке эксплуатации еще одного агрегата Siemens, который нуждается в ремонте. Вследствие этого транзит топлива по "Северному потоку" в западные страны упал до 20 процентов от номинальной мощности. Теперь компания прокачивает не более 33 миллионов кубометров в сутки.
Россия неоднократно подчеркивала, что не использует нефть и газ в качестве оружия. Как отметил президент страны Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов поставлять столько топлива, сколько нужно. Сокращение транзита по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом перекачивающих турбин, напомнили в Москве.
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
09:08
Алексей Мухин о тупости Зеленского, "Северном потоке", позиции США на переговорах с Китаем
 
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