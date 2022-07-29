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СБУ и крымские татары. От любви до ненависти один шаг

СБУ и крымские татары. От любви до ненависти один шаг - 29.07.2022 Украина.ру

СБУ и крымские татары. От любви до ненависти один шаг

Издание Украина.ру получило доступ к секретным документам Службы безопасности Украины в Херсонской области. Благодаря им стало понятно, как именно СБУ притесняла крымских татар в регионе

2022-07-29T08:41

2022-07-29T08:41

2022-07-29T08:41

сбу

херсонская область

крымские татары

репрессии

депортация

украина

эксклюзив

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Объемные папки с надписями на обложке «Служба безопасности Украины» и «Номенклатурное дело №530» с секретными документами содержат разного рода справки, выводы и рапорты для внутреннего пользования с 2016 по 2021 год.Их должны были уничтожить при отступлении спецслужбы из Херсона - для этого даже была создана специальная группа в феврале 2021 года - однако часть из них уцелела.На основании этих документов мы уже писали, как в Херсонской области «прессовали» несогласных с политикой киевского режима, высказывавших свои взгляды в кругу знакомых, а также о том, как СБУ притесняла служителей канонической православной церкви. Теперь пришло время рассказать, как СБУ «работала» с крымскотатарской диаспорой.Заклятые друзьяНесмотря на то, что крымскотатарская диаспора активно используется киевским режимом в политических целях и в публичном пространстве можно увидеть только признаки абсолютной её абсолютной поддержки - например, лидеры запрещенного в РФ экстремистского меджлиса* входят в структуры власти и обладают существенным влиянием, его представителям отдают посты в правительстве Украины - в действительности украинская власть очень боится того, что авторитет крымских татар будет расти.Примерно десяток отчетов об оперативных мероприятиях посвящен борьбе с влиянием лидеров меджлиса и притеснениям представителей диаспоры.Тайное очернение меджлисаВ частности, херсонские сбушники публиковали в СМИ через своих агентов разного рода статьи, очерняющие лидеров меджлиса*.Например, статья под названием "Чем виновата Украина перед крымскотатарским народом", обнародована на сайте издания «ШоТаМ.in.ua», которое, согласно документам, можно считать настоящим «рупором» херсонской СБУ, должна была уменьшить влияние нацменьшинства."В указанной публикации размещен дискредитирующий материал с целью уменьшения личного авторитета указанных выше лиц (лидеров меджлиса*) как среди членов крымскотатарской общины, так и общественно-политических представителей, а также минимизация их влияния на обстановку", - сказано в документах СБУ.Для этого в публикации высмеивается возвращение крымскотатарского народа на историческую родину и утверждается, что Украина крымским татарам ничего не должна, так как «никаких гарантий официально крымскотатарскому народу не давала».Также в статье с кощунственной насмешкой описываются траурные митинги по поводу депортации крымских татар во время Великой Отечественной войны - их окрестили "извращенным способом доведения крымскотатарского народа до тупика и окончательной деградации".В конце публикации утверждается, что киевский режим никак не виноват в плачевном положении крымских татар, а виноваты их лидеры, которые пошли на сговор с олигархами "чтобы не допустить восстановления прав крымских татар" и указывается, что «спасение утопающих - дело рук самих утопающих» - явный намек на то, что этих самых лидеров крымскотатарской общественности стоит убрать.Интересно, что поводом для такой публикации стал анонс руководством меджлиса* совершенно нормальной для постмайданных украинских реалий "Международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", на которой должны были выступить в поддержку усилий Запада и международных организаций по восстановлению территориальной целостности Украины в международно признанных границах.Также в документах херсонской СБУ упоминается один из лидеров меджлиса* Ленур Ислямов. Ему не дали собрать крымских татар Херсонской области на митинг в Киеве, надавив на главу херсонского отделения меджлиса* и его помощников.При этом на простых представителей крымскотатарской общественности в СБУ смотрели с эдаким высокомерным презрением. Например, спецслужба запугала крымских татар, которые намеревались устроить митинг против произвола полиции в Херсонской области.СБУ за полицейский произволВсе началось с того, что проживавшие в Геническе Эльдар Зиадинов и его отец Шавкат Зиадинов возмутились тем, что местная полиция «шьет» дело против Зиадинова-младшего, пытаясь скинуть на него «висяк» - убийство, расследование которого буксовало на протяжении лет.У него дома провели обыск, хотя никаких подозрений до этого в его адрес не высказывалось. Как говорится в документах, Зиядиновы, наученные горьким опытом общения с украинскими копами, решили провести «мирный митинг» против полицейского произвола, что стало известно СБУ.Об этом стало известно майору СБУ Андрею Батраку, и он решил лично поставить на место зарвавшихся граждан. Он предупредил их, что в том случае, если они таки решатся провести подобное мероприятие, им «пришьют» статью 109 уголовного кодекса Украины - попытки свержения государственной власти.«После продолжительного разговора с оперсотрудником СБ Украины с целью недопущения возникновения конфликтов и силового противостояния между участниками мероприятия из числа крымских татар и сотрудниками Генического ВП ГУНП Э. Зиадинов и Ш. Зиадинов отказались от проведения акции», - говорится в рапорте Батрака.После он подослал к Зиядиновым своего агента, обозначенного в документах как «М.О.Р». Последний выведал, что майор СБУ был весьма убедителен: отец и сын решили отказаться от митинга и начать копить деньги на хорошего адвоката.Таким образом херсонская СБУ фактически поддержала произвол полиции в отношении крымских татар. Как говорится, рука руку моет.Ну а рядовым крымским татарам оставалось только стиснуть зубы и продолжать жить в насквозь коррумпированном государстве Украина, где степень защиты твоих прав людей напрямую зависела от того, сколько денег ты можешь потратить на взятки представителям власти.Однако с приходом новой власти в регион все меняется, а после референдума всех жителей региона ждет нормальная жизнь по российским законам.* деятельность этой экстремистской организации запрещена в России

https://ukraina.ru/20220727/1036936854.html

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2022

Василий Ткач

Василий Ткач

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач

сбу, херсонская область, крымские татары, репрессии, депортация, украина, эксклюзив