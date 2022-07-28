Притеснения УПЦ в Херсоне и Генический бунт против гонений на верующих: из архивов СБУ - 28.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220728/1036950646.html
Притеснения УПЦ в Херсоне и Генический бунт против гонений на верующих: из архивов СБУ
Притеснения УПЦ в Херсоне и Генический бунт против гонений на верующих: из архивов СБУ - 28.07.2022 Украина.ру
Притеснения УПЦ в Херсоне и Генический бунт против гонений на верующих: из архивов СБУ
Украина.ру, 28.07.2022
2022-07-28T10:19
2022-07-28T12:39
эксклюзив
упц
пцу
сбу
гонения
церковь
украина
херсон
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101603/41/1016034119_0:334:3048:2048_1920x0_80_0_0_b7f33ac7251575f4ee128cea9c9118d3.jpg
Издание Украина.ру получило доступ к секретным документам Службы безопасности Украины в Херсонской области. Благодаря им стало понятно, как именно СБУ боролась с православными и теми, кто их поддерживал.Ни для кого не секрет, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в последние годы подвергалась гонениям на Украине. Все помнят многочисленные захваты ее храмов украинскими раскольниками, проходившими при гласной и негласной поддержке властей.Попав в архивы херсонского отделения Службы безопасности Украины, мы нашли секретные документы, ясно подтверждающие, что священнослужители УПЦ постоянно находились «под колпаком» спецслужб.Документы по работе с УПЦ подшиты в «Номенклатурное дело №&nbsp;530», тома которого с 2016 по 2021 год спешно бежавшие из Херсона эсбэушники не успели уничтожить, хотя и готовились к этому с февраля 2021 года.Агенты в церквяхЗа священниками УПЦ постоянно следили. Дел в их отношении десятки. Интересный момент: верность церкви сохраняли не только священнослужители — уроженцы юго-востока Украины, но представители запада страны.Так, архимандрит Вениамин (Величко), клирик Свято-Духовского кафедрального собора Херсонской епархии, уроженец Закарпатья, активно боролся за права православных. За это СБУ навесила на него ярлык «пророссийский».«По данным оперативных источников, Величко С. М. в среде радикально и пророссийски настроенного окружения из числа духовенства и прихожан Херсонской епархии УПЦ пытается распространять пророссийские взгляды», — говорится в одном из документов.В нем указано, что архимандрит Вениамин поддерживал действия руководства РФ на международной арене и распространял крамольную идею «нормализации межгосударственных отношений между Украиной и РФ».Согласитесь, как-то слишком слабо для «пророссийского радикала». Украинские радикалы не только призывали вешать русских, но и принимали участие в массовых убийствах (например, 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Одессе, где в доме профсоюзов заживо были сожжены более 50 человек, не принявших госпереворот в Киеве, произошедший в феврале того же года). Убийцы одесситов и по сей день свободно разгуливали по Украине после совершенных злодеяний. Но стоило священнику высказаться о необходимости восстановления российско-украинских межгосударственных отношений, как он стал «опасен» для Украины.Забегая вперед, можно сказать, что подобные формулировки, доказывающие нацистский характер украинской власти, в документах СБУ встречаются сплошь и рядом.Также архимандрит Вениамин, как верный сын православной матери-церкви, активно боролся с раскольнической структурой ПЦУ, созданной при содействии пятого президента Украины, кондитерского магната Петра Порошенко для уничтожения УПЦ.Старший оперуполномоченный 3-го сектора СБУ Климент Бунчук в своем рапорте утверждает, что деятельность священнослужителя якобы «может привести к дестабилизации общественно политической и религиозной ситуации в регионе» и нарушению территориальной целостности Украины.Почему-то сотрудники СБУ не решились лично встретиться с архимандритом Вениамином и подослали к нему «доверенное лицо», которое в документах обозначается как «Д.Н.В». Агент СБУ на встрече с оперативником рассказал об итогах беседы, в ходе которой он намекнул священнику о том, что его собираются отправить за решетку, если он не прекратит свою опасную для украинской власти деятельность.Этого эсбэушникам показалось мало, и к архимандриту Вениамину был подослан агент «Константин/7», который в беседе со священником старался выведать о том, как он на самом деле отреагировал на завуалированные предупреждения.Однако священнослужитель избегал отвечать на провокационные вопросы относительно политики украинских властей, принадлежности Крыма, ситуации в ДНР и ЛНР, чем, возможно, и спас себя от дальнейших преследований: в СБУ сделали вывод, что «Величко С. М. осознал деструктивность собственных действий и в дальнейшем не будет осуществлять подобную деятельность».Череда притесненийЭто совершенно типичный случай для Херсонской области — десятки таких священников, открыто выражавшие несогласие с украинской властью, становились объектами работы СБУ.Настоятель Хрестовоздвиженского храма Херсонской епархии УПЦ Чорней Д. К., уроженец «националистической» Черновицкой области, также был объявлен СБУ «российским агентом».«Священник вынуждает собеседников самостоятельно прийти к выводу относительно отсутствия будущего у Украины и ошибочного пути развития нашего государства», — говорится в очередном рапорте оперуполномоченного Бунчука.То есть священник еще в 2020 году аргументированно объяснял людям реальное положение вещей, и они сами неизбежно приходили к тем выводам, которые сейчас полностью подтверждает реальность: Украина — нежизнеспособное государство, у которого нет будущего. К сожалению, для сотрудников СБУ логика — что-то вроде аппендикса, который они себе ампутировали за ненадобностью.К священнику был подослан агент «К.П.М», который намекнул, что тому грозит тюрьма, а потом агент «Гора» пытался выведать у священнослужителя, как он отреагировал на угрозы.Аналогичному давлению подвергался также секретарь Херсонской епархии УПЦ отец Максим (Тарасенко), который решил дать интервью и рассказать о том, как раскольники ПЦУ разрушают межконфессиональный мир в регионе, захватывая храмы канонической УПЦ.Это обращение планировалось отправить президенту Украины, Верховной Раде, правительству, Генпрокуратуре, СБУ, МВД и местным херсонским властям. Однако за дело взялся лично замначальника УСБУ в Херсонской области Ю. О. Мотрук и предотвратил столь «опасные» для украинского государства действия генических депутатов.Естественно, что это вызвало серьезное недовольство в обществе. Даже местные политики осознали губительность такой политики и пытались ей противодействовать.Генический бунтТак, Генический горсовет на одной из своих сессий рассмотрел обращение «По поводу вмешательства в деятельность УПЦ», в котором заявлялось, что правоохранительные органы Украины должны прекратить вмешательство в церковные дела, в частности, должны прекратить «осуществлять давление на священнослужителей» УПЦ и поддерживать деятельность ПЦУ.Это обращение планировалось отправить президенту Украины, Верховной раде, правительству, Генпрокуратуре, СБУ, МВД и местным херсонским властям. Однако за дело взялся лично замначальника УСБУ в Херсонской области Ю.О. Мотрук и предотвратил столь «опасные» для украинского государства действия генических депутатов.Очень интересен предлог, под которым «построили» местных политиков: якобы рассмотрение указанного обращения «изображает одну из православных конфессий боле важной, чем остальные и по сути осуществляет посягательство на равноправие граждан по религиозному признаку».То есть попытки прихожан УПЦ добиться равных отношений со стороны властей к своей епархии и прекратить незаконную поддержку властями ПЦУ названы покушением на равноправие верующих! Вот уж воистину, чем выше в СБУ начальник, тем меньшее значение для него имеет логика и истина.Естественно, под мощным давлением депутаты отказались от отправки обращения, которое доставило бы немало неприятностей украинским властям: им бы пришлось долго оправдываться перед международным сообществом за гонения на верующих.А так притеснения продолжались до того самого момента, как 24 февраля началась спецоперация по денацификации Украины. Только теперь священнослужители и верующие начинают дышать спокойно и могут открыто говорить то, что они думают.
https://ukraina.ru/20220727/1036903503.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Василий Ткач
Василий Ткач
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101603/41/1016034119_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51a8f43ff98e0f42f0fa6ae2b02a0aa3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, упц, пцу, сбу, гонения, церковь, украина, херсон, херсонская область

Притеснения УПЦ в Херсоне и Генический бунт против гонений на верующих: из архивов СБУ

10:19 28.07.2022 (обновлено: 12:39 28.07.2022)
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкПрощание с главой Украинской православной церкви митрополитом Владимиром
Прощание с главой Украинской православной церкви митрополитом Владимиром - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать в
Василий Ткач
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Издание Украина.ру получило доступ к секретным документам Службы безопасности Украины в Херсонской области. Благодаря им стало понятно, как именно СБУ боролась с православными и теми, кто их поддерживал.
Ни для кого не секрет, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в последние годы подвергалась гонениям на Украине. Все помнят многочисленные захваты ее храмов украинскими раскольниками, проходившими при гласной и негласной поддержке властей.
Попав в архивы херсонского отделения Службы безопасности Украины, мы нашли секретные документы, ясно подтверждающие, что священнослужители УПЦ постоянно находились «под колпаком» спецслужб.
Дело СБУ №530
Дело СБУ №530
Дело СБУ №530
Документы по работе с УПЦ подшиты в «Номенклатурное дело № 530», тома которого с 2016 по 2021 год спешно бежавшие из Херсона эсбэушники не успели уничтожить, хотя и готовились к этому с февраля 2021 года.
Агенты в церквях
За священниками УПЦ постоянно следили. Дел в их отношении десятки. Интересный момент: верность церкви сохраняли не только священнослужители — уроженцы юго-востока Украины, но представители запада страны.
Так, архимандрит Вениамин (Величко), клирик Свято-Духовского кафедрального собора Херсонской епархии, уроженец Закарпатья, активно боролся за права православных. За это СБУ навесила на него ярлык «пророссийский».
«По данным оперативных источников, Величко С. М. в среде радикально и пророссийски настроенного окружения из числа духовенства и прихожан Херсонской епархии УПЦ пытается распространять пророссийские взгляды», — говорится в одном из документов.
В нем указано, что архимандрит Вениамин поддерживал действия руководства РФ на международной арене и распространял крамольную идею «нормализации межгосударственных отношений между Украиной и РФ».
Согласитесь, как-то слишком слабо для «пророссийского радикала». Украинские радикалы не только призывали вешать русских, но и принимали участие в массовых убийствах (например, 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Одессе, где в доме профсоюзов заживо были сожжены более 50 человек, не принявших госпереворот в Киеве, произошедший в феврале того же года). Убийцы одесситов и по сей день свободно разгуливали по Украине после совершенных злодеяний. Но стоило священнику высказаться о необходимости восстановления российско-украинских межгосударственных отношений, как он стал «опасен» для Украины.
Забегая вперед, можно сказать, что подобные формулировки, доказывающие нацистский характер украинской власти, в документах СБУ встречаются сплошь и рядом.
СБУ Величко
1 из 10
СБУ Величко
2 из 10
СБУ Величко
3 из 10
СБУ Величко
4 из 10
СБУ Величко
5 из 10
СБУ Величко
6 из 10
СБУ Величко
7 из 10
СБУ Величко
8 из 10
СБУ Величко
9 из 10
СБУ Величко
10 из 10
1 из 10
2 из 10
3 из 10
4 из 10
5 из 10
6 из 10
7 из 10
8 из 10
9 из 10
10 из 10
Также архимандрит Вениамин, как верный сын православной матери-церкви, активно боролся с раскольнической структурой ПЦУ, созданной при содействии пятого президента Украины, кондитерского магната Петра Порошенко для уничтожения УПЦ.
Старший оперуполномоченный 3-го сектора СБУ Климент Бунчук в своем рапорте утверждает, что деятельность священнослужителя якобы «может привести к дестабилизации общественно политической и религиозной ситуации в регионе» и нарушению территориальной целостности Украины.
Почему-то сотрудники СБУ не решились лично встретиться с архимандритом Вениамином и подослали к нему «доверенное лицо», которое в документах обозначается как «Д.Н.В». Агент СБУ на встрече с оперативником рассказал об итогах беседы, в ходе которой он намекнул священнику о том, что его собираются отправить за решетку, если он не прекратит свою опасную для украинской власти деятельность.
Этого эсбэушникам показалось мало, и к архимандриту Вениамину был подослан агент «Константин/7», который в беседе со священником старался выведать о том, как он на самом деле отреагировал на завуалированные предупреждения.
Однако священнослужитель избегал отвечать на провокационные вопросы относительно политики украинских властей, принадлежности Крыма, ситуации в ДНР и ЛНР, чем, возможно, и спас себя от дальнейших преследований: в СБУ сделали вывод, что «Величко С. М. осознал деструктивность собственных действий и в дальнейшем не будет осуществлять подобную деятельность».
Череда притеснений
Это совершенно типичный случай для Херсонской области — десятки таких священников, открыто выражавшие несогласие с украинской властью, становились объектами работы СБУ.
Настоятель Хрестовоздвиженского храма Херсонской епархии УПЦ Чорней Д. К., уроженец «националистической» Черновицкой области, также был объявлен СБУ «российским агентом».
«Священник вынуждает собеседников самостоятельно прийти к выводу относительно отсутствия будущего у Украины и ошибочного пути развития нашего государства», — говорится в очередном рапорте оперуполномоченного Бунчука.
То есть священник еще в 2020 году аргументированно объяснял людям реальное положение вещей, и они сами неизбежно приходили к тем выводам, которые сейчас полностью подтверждает реальность: Украина — нежизнеспособное государство, у которого нет будущего. К сожалению, для сотрудников СБУ логика — что-то вроде аппендикса, который они себе ампутировали за ненадобностью.
К священнику был подослан агент «К.П.М», который намекнул, что тому грозит тюрьма, а потом агент «Гора» пытался выведать у священнослужителя, как он отреагировал на угрозы.
Аналогичному давлению подвергался также секретарь Херсонской епархии УПЦ отец Максим (Тарасенко), который решил дать интервью и рассказать о том, как раскольники ПЦУ разрушают межконфессиональный мир в регионе, захватывая храмы канонической УПЦ.
Это обращение планировалось отправить президенту Украины, Верховной Раде, правительству, Генпрокуратуре, СБУ, МВД и местным херсонским властям. Однако за дело взялся лично замначальника УСБУ в Херсонской области Ю. О. Мотрук и предотвратил столь «опасные» для украинского государства действия генических депутатов.
Естественно, что это вызвало серьезное недовольство в обществе. Даже местные политики осознали губительность такой политики и пытались ей противодействовать.
Генический бунт
Так, Генический горсовет на одной из своих сессий рассмотрел обращение «По поводу вмешательства в деятельность УПЦ», в котором заявлялось, что правоохранительные органы Украины должны прекратить вмешательство в церковные дела, в частности, должны прекратить «осуществлять давление на священнослужителей» УПЦ и поддерживать деятельность ПЦУ.
Это обращение планировалось отправить президенту Украины, Верховной раде, правительству, Генпрокуратуре, СБУ, МВД и местным херсонским властям. Однако за дело взялся лично замначальника УСБУ в Херсонской области Ю.О. Мотрук и предотвратил столь «опасные» для украинского государства действия генических депутатов.
Очень интересен предлог, под которым «построили» местных политиков: якобы рассмотрение указанного обращения «изображает одну из православных конфессий боле важной, чем остальные и по сути осуществляет посягательство на равноправие граждан по религиозному признаку».
То есть попытки прихожан УПЦ добиться равных отношений со стороны властей к своей епархии и прекратить незаконную поддержку властями ПЦУ названы покушением на равноправие верующих! Вот уж воистину, чем выше в СБУ начальник, тем меньшее значение для него имеет логика и истина.
СБУ Геническ УПЦ
1 из 15
СБУ Геническ УПЦ
2 из 15
СБУ Геническ УПЦ
3 из 15
СБУ Геническ УПЦ
4 из 15
СБУ Геническ УПЦ
5 из 15
СБУ Геническ УПЦ
6 из 15
СБУ Геническ УПЦ
7 из 15
СБУ Геническ УПЦ
8 из 15
СБУ Геническ УПЦ
9 из 15
СБУ Геническ УПЦ
10 из 15
СБУ Геническ УПЦ
11 из 15
СБУ Геническ УПЦ
12 из 15
СБУ Геническ УПЦ
13 из 15
СБУ Геническ УПЦ
14 из 15
СБУ Геническ УПЦ
15 из 15
1 из 15
2 из 15
3 из 15
4 из 15
5 из 15
6 из 15
7 из 15
8 из 15
9 из 15
10 из 15
11 из 15
12 из 15
13 из 15
14 из 15
15 из 15
Естественно, под мощным давлением депутаты отказались от отправки обращения, которое доставило бы немало неприятностей украинским властям: им бы пришлось долго оправдываться перед международным сообществом за гонения на верующих.
А так притеснения продолжались до того самого момента, как 24 февраля началась спецоперация по денацификации Украины. Только теперь священнослужители и верующие начинают дышать спокойно и могут открыто говорить то, что они думают.
Дело СБУ №530
Вчера, 08:56
Из архивов СБУ. Как агенты спецслужбы следили за жителями Херсона и подавляли инакомыслие
 
ЭксклюзивУПЦПЦУСБУгоненияЦерковьУкраинаХерсонХерсонская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14"Вы замечательные": Киркоров поблагодарил российских солдат в Крыму
13:13"Террор как религия": политолог Бальбек рассказал про истинную суть киевского режима
13:08Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном
12:29Хроника событий на Украине на 12:00 28 июля: обстрелы, глава САП, террор и ЗАЭС
12:28Турецкие фанаты напугали тренера киевского "Динамо" Луческу Путиным
11:58Захарова обратилась к "князю Владимиру Зеленскому"
11:55В Италии разразился скандал из-за статьи о похождениях украинских мажоров
11:49"Это не один и тот же человек": американцы шокированы новым видео с Байденом
11:23Черноморский флот завоевал господство в Азовском море - командующий
11:22Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь
11:11"Нечего скрывать": Третьяков высказался о возможной поставке иранских дронов
11:00Сколько ещё Украина с "Нафтогазом" протянут на ИВЛ? - Митрахович. Видео
10:56Военный эксперт о том, почему Россия до сих пор не уничтожила HIMARS`ы под Херсоном
10:31Джавелина и Артур-Байрактар: украинцы стали давать детям "воинственные" имена
10:19Притеснения УПЦ в Херсоне и Генический бунт против гонений на верующих: из архивов СБУ
10:15Военный эксперт о том, как Россия уже наказывает США за передачу разведданных ВСУ
10:04"Зеленский под Еленой": Захарова пошутила о медиа-стиле украинского президента
10:00Хроника событий на Украине на 28 июля: агенты в Херсоне, удар по России
09:52Военный эксперт объяснил, правда ли, что Россия выбьет ВСУ из Донбасса уже к концу августа
09:39Успех России в Африке объяснили ошибками стран Запада
Лента новостейМолния