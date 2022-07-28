https://ukraina.ru/20220728/1036950646.html

Притеснения УПЦ в Херсоне и Генический бунт против гонений на верующих: из архивов СБУ

Притеснения УПЦ в Херсоне и Генический бунт против гонений на верующих: из архивов СБУ - 28.07.2022 Украина.ру

Притеснения УПЦ в Херсоне и Генический бунт против гонений на верующих: из архивов СБУ

Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T10:19

2022-07-28T10:19

2022-07-28T12:39

эксклюзив

упц

пцу

сбу

гонения

церковь

украина

херсон

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101603/41/1016034119_0:334:3048:2048_1920x0_80_0_0_b7f33ac7251575f4ee128cea9c9118d3.jpg

Издание Украина.ру получило доступ к секретным документам Службы безопасности Украины в Херсонской области. Благодаря им стало понятно, как именно СБУ боролась с православными и теми, кто их поддерживал.Ни для кого не секрет, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в последние годы подвергалась гонениям на Украине. Все помнят многочисленные захваты ее храмов украинскими раскольниками, проходившими при гласной и негласной поддержке властей.Попав в архивы херсонского отделения Службы безопасности Украины, мы нашли секретные документы, ясно подтверждающие, что священнослужители УПЦ постоянно находились «под колпаком» спецслужб.Документы по работе с УПЦ подшиты в «Номенклатурное дело № 530», тома которого с 2016 по 2021 год спешно бежавшие из Херсона эсбэушники не успели уничтожить, хотя и готовились к этому с февраля 2021 года.Агенты в церквяхЗа священниками УПЦ постоянно следили. Дел в их отношении десятки. Интересный момент: верность церкви сохраняли не только священнослужители — уроженцы юго-востока Украины, но представители запада страны.Так, архимандрит Вениамин (Величко), клирик Свято-Духовского кафедрального собора Херсонской епархии, уроженец Закарпатья, активно боролся за права православных. За это СБУ навесила на него ярлык «пророссийский».«По данным оперативных источников, Величко С. М. в среде радикально и пророссийски настроенного окружения из числа духовенства и прихожан Херсонской епархии УПЦ пытается распространять пророссийские взгляды», — говорится в одном из документов.В нем указано, что архимандрит Вениамин поддерживал действия руководства РФ на международной арене и распространял крамольную идею «нормализации межгосударственных отношений между Украиной и РФ».Согласитесь, как-то слишком слабо для «пророссийского радикала». Украинские радикалы не только призывали вешать русских, но и принимали участие в массовых убийствах (например, 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Одессе, где в доме профсоюзов заживо были сожжены более 50 человек, не принявших госпереворот в Киеве, произошедший в феврале того же года). Убийцы одесситов и по сей день свободно разгуливали по Украине после совершенных злодеяний. Но стоило священнику высказаться о необходимости восстановления российско-украинских межгосударственных отношений, как он стал «опасен» для Украины.Забегая вперед, можно сказать, что подобные формулировки, доказывающие нацистский характер украинской власти, в документах СБУ встречаются сплошь и рядом.Также архимандрит Вениамин, как верный сын православной матери-церкви, активно боролся с раскольнической структурой ПЦУ, созданной при содействии пятого президента Украины, кондитерского магната Петра Порошенко для уничтожения УПЦ.Старший оперуполномоченный 3-го сектора СБУ Климент Бунчук в своем рапорте утверждает, что деятельность священнослужителя якобы «может привести к дестабилизации общественно политической и религиозной ситуации в регионе» и нарушению территориальной целостности Украины.Почему-то сотрудники СБУ не решились лично встретиться с архимандритом Вениамином и подослали к нему «доверенное лицо», которое в документах обозначается как «Д.Н.В». Агент СБУ на встрече с оперативником рассказал об итогах беседы, в ходе которой он намекнул священнику о том, что его собираются отправить за решетку, если он не прекратит свою опасную для украинской власти деятельность.Этого эсбэушникам показалось мало, и к архимандриту Вениамину был подослан агент «Константин/7», который в беседе со священником старался выведать о том, как он на самом деле отреагировал на завуалированные предупреждения.Однако священнослужитель избегал отвечать на провокационные вопросы относительно политики украинских властей, принадлежности Крыма, ситуации в ДНР и ЛНР, чем, возможно, и спас себя от дальнейших преследований: в СБУ сделали вывод, что «Величко С. М. осознал деструктивность собственных действий и в дальнейшем не будет осуществлять подобную деятельность».Череда притесненийЭто совершенно типичный случай для Херсонской области — десятки таких священников, открыто выражавшие несогласие с украинской властью, становились объектами работы СБУ.Настоятель Хрестовоздвиженского храма Херсонской епархии УПЦ Чорней Д. К., уроженец «националистической» Черновицкой области, также был объявлен СБУ «российским агентом».«Священник вынуждает собеседников самостоятельно прийти к выводу относительно отсутствия будущего у Украины и ошибочного пути развития нашего государства», — говорится в очередном рапорте оперуполномоченного Бунчука.То есть священник еще в 2020 году аргументированно объяснял людям реальное положение вещей, и они сами неизбежно приходили к тем выводам, которые сейчас полностью подтверждает реальность: Украина — нежизнеспособное государство, у которого нет будущего. К сожалению, для сотрудников СБУ логика — что-то вроде аппендикса, который они себе ампутировали за ненадобностью.К священнику был подослан агент «К.П.М», который намекнул, что тому грозит тюрьма, а потом агент «Гора» пытался выведать у священнослужителя, как он отреагировал на угрозы.Аналогичному давлению подвергался также секретарь Херсонской епархии УПЦ отец Максим (Тарасенко), который решил дать интервью и рассказать о том, как раскольники ПЦУ разрушают межконфессиональный мир в регионе, захватывая храмы канонической УПЦ.Это обращение планировалось отправить президенту Украины, Верховной Раде, правительству, Генпрокуратуре, СБУ, МВД и местным херсонским властям. Однако за дело взялся лично замначальника УСБУ в Херсонской области Ю. О. Мотрук и предотвратил столь «опасные» для украинского государства действия генических депутатов.Естественно, что это вызвало серьезное недовольство в обществе. Даже местные политики осознали губительность такой политики и пытались ей противодействовать.Генический бунтТак, Генический горсовет на одной из своих сессий рассмотрел обращение «По поводу вмешательства в деятельность УПЦ», в котором заявлялось, что правоохранительные органы Украины должны прекратить вмешательство в церковные дела, в частности, должны прекратить «осуществлять давление на священнослужителей» УПЦ и поддерживать деятельность ПЦУ.Это обращение планировалось отправить президенту Украины, Верховной раде, правительству, Генпрокуратуре, СБУ, МВД и местным херсонским властям. Однако за дело взялся лично замначальника УСБУ в Херсонской области Ю.О. Мотрук и предотвратил столь «опасные» для украинского государства действия генических депутатов.Очень интересен предлог, под которым «построили» местных политиков: якобы рассмотрение указанного обращения «изображает одну из православных конфессий боле важной, чем остальные и по сути осуществляет посягательство на равноправие граждан по религиозному признаку».То есть попытки прихожан УПЦ добиться равных отношений со стороны властей к своей епархии и прекратить незаконную поддержку властями ПЦУ названы покушением на равноправие верующих! Вот уж воистину, чем выше в СБУ начальник, тем меньшее значение для него имеет логика и истина.Естественно, под мощным давлением депутаты отказались от отправки обращения, которое доставило бы немало неприятностей украинским властям: им бы пришлось долго оправдываться перед международным сообществом за гонения на верующих.А так притеснения продолжались до того самого момента, как 24 февраля началась спецоперация по денацификации Украины. Только теперь священнослужители и верующие начинают дышать спокойно и могут открыто говорить то, что они думают.

https://ukraina.ru/20220727/1036903503.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Ткач

Василий Ткач

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач

эксклюзив, упц, пцу, сбу, гонения, церковь, украина, херсон, херсонская область