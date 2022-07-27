https://ukraina.ru/20220727/1036903503.html

Из архивов СБУ. Как агенты спецслужбы следили за жителями Херсона и подавляли инакомыслие

Из архивов СБУ. Как агенты спецслужбы следили за жителями Херсона и подавляли инакомыслие - 27.07.2022 Украина.ру

Из архивов СБУ. Как агенты спецслужбы следили за жителями Херсона и подавляли инакомыслие

Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T08:56

2022-07-27T08:56

2022-07-27T08:56

украина

сбу

херсонская область

репрессии

россия

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Издание Украина.ру получило доступ к секретным документам Службы безопасности Украины в Херсонской области. Благодаря им стало понятно, как именно СБУ боролась с теми, кто был не согласен с киевскими властями и на бытовом уровне высказывал свое недовольство режимом.Объемные папки с надписями на обложке «Служба безопасности Украины» и «Номенклатурное дело №530», к которым наше издание получило доступ, содержат секретные документы с 2016 по 2021 год.Одним из первых увиденных документов было распоряжение о создании групп по уничтожению и вывозу архивов СБУ, датированное февралем 2021 года. Это со всей очевидностью говорит о том, что уже тогда украинские власти знали, что могут потерять Херсонскую область и готовились из нее отступать.Как тут не вспомнить нашумевшее интервью советника главы Офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, в котором тот уже в 2019 году признается, что план Киева - вынудить Россию напасть на Украину, истощить российские войска и в итоге, потеряв сначала часть территорий, нанести Москве стратегическое поражение.Судя по всему, именно к этому готовились в СБУ Херсонской области, а пока суд да дело, боролись с инакомыслием на территории региона. Об этом идет речь в тех документах, которые они все же не успели вывезти или уничтожить. Бытовые разговорыДесятки документов СБУ Херсонской области под грифом «секретно» - это выводы, справки и рапорты о том, что тот или иной житель региона в кругу знакомых высказывал несогласие с официальной политикой Украины, в частности, поддерживал воссоединение Крыма с Россией и заявлял, что развитие Украины возможно только в тесной связи с Россией.Например, в «Выводе о необходимости проведения гласного индивидуального профилактического мероприятия» за подписью старшего оперуполномоченного 3-го сектора ВЗНД УСБУ Михаила Лихтея со ссылкой на полученную от агентов «Шах» и «Инвестор/7» информацию говорится, что такого рода заявления делает уроженец Херсона Антон Педченко.«Указанный гражданин среди близкого окружения одобряет агрессивную политику РФ в отношении Украины, поддерживает аннексию АРК (так киевский режим называет Крым). По мнению Педченко А.О. экономическое развитие Украины возможно только при условии как минимум консолидации с РФ в единой внешнеэкономической организации внешнеэкономического направления», - говорится в документе.В нем признается, что гражданин не нарушал никаких законов, однако делается вывод, что «потенциально» он может совершить преступление, ответственность за которое предусматривает статья 110 уголовного кодекса (УК) Украины - Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны.В связи с этим оперуполномоченный Лихтей провел беседу с Педченко, объявив тому, что говорливый гражданин может отправиться за решетку в случае, если не прекратит свои высказывания.«С целью придания своей позиции большей убедительности Педченко А.О. разъяснены нормы упомянутой статьи 110 УК Украины и отмечено, что ее санкция предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы», - говорится в рапорте о проведении гласного мероприятия.После беседы к Педченко был подослан агент «Лорд/7». Кстати, семерка в кодовых обозначениях агентов в документах СБУ встречается повсеместно - либо не дает покоя слава Джеймса Бонда, агента «007» британской разведки из кинематографа, либо прямые указания лондонских кураторов, работающих с СБУ.Этот «Лорд/7» проследил за Педченко и выяснил, что последний больше не говорит со своими знакомыми о Крыме и украино-российских отношениях, а также удалил свой профиль в социальной сети ВКонтакте.«Указанное свидетельствует, что в поведении и взглядах объекта профилактики произошли позитивные изменения», делается вывод в рапорте.Таким образом, три агента - «Шах», «Инвестор/7» и «Лорд/7» - и один оперуполномоченный СБУ обработали одного гражданина, который имел наглость думать собственной головой и не нарушал никаких украинских законов.Пророссийские взглядыАналогичные действия Лихтей предпринял в отношении херсончанина Владимира Салтыкова, который также поддерживал воссоединение Крыма с Россией, называл Донбасс исконно российскими землями и принимал участие в заседании Всеукраинского координационного совета организаций российских соотечественников, организованном при участии Россотрудничества.«Общая риторика и высказывания Салтыкова В.В. дают основания отметить, что последний является приверженцем пророссийских взглядов», - указывается в очередном «Выводе о необходимости проведения гласного индивидуального профилактического мероприятия» за подписью Лихтея.Также Салтыков, согласно документам, «гиперболизировал» успехи СССР в общественно-экономическом развитии и даже критически высказывался относительно существования Украины в целом.Возможно, поэтому воздействие на него было более жестким: не сотрудник СБУ пришел поговорить с гражданином, а его вызвали в офис спецслужбы. Там ему также пригрозили тюремным сроком по той же 110-й статье в случае, если он не прекратит высказывать свое мнение.После чего к мужчине подослали агента «Нино/7», которая лично встретилась с Салтыковым и проследила за его поведением в кругу общения и выяснила, что тот перестал говорить о Крыме и Донбассе, а также высказывать сомнения в оправданности существования Украины.Аналогичная схема действий применялась и к жительнице Херсона Татьяне Бройтман, которая согласно данным агентов «Ирма» и «Инвестор/7» обвиняла украинскую власть в развязывании войны в Донбассе. Видимо, ее заявления сочли еще более опасными, чем слова упомянутых выше Салтыкова и Педченко.С ней не только провели «разъяснительную беседу» со стандартными угрозами отправить в тюрьму по 110-й статье, но и заставили написать объяснительную. После чего за ней проследил агент «Лорд/7», который выяснил, что она больше не ведет опасных разговоров со знакомыми и удалила свой аккаунт в соцетях.Подобных дел среди документов СБУ десятки. От каждой такой акции спецслужб расходились круги по воде - все больше и больше людей прекращали говорить о том, что они считают правильным. Жителям исконно российского региона без помех впаривали украинскую пропаганду, которая старательно убеждала их в том, что они не русские.Именно это и стало причиной бегства значительной части населения из Херсона и области. Однако пелена начинает спадать с глаз людей, и многие «беглецы» возвращаются. Чем дальше, тем меньше остается людей, которые все еще верят украинской власти, и все больше херсончан видят свое будущее вместе с Россией. Окончательный итог подведет референдум о присоединениии к РФ, который должен пройти в Херсонской области уже этой осенью.

https://ukraina.ru/20220715/1036446736.html

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Василий Ткач

Василий Ткач

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач

украина, сбу, херсонская область, репрессии, россия