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Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев - сопредседатель ОКК

Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев - сопредседатель ОКК - 29.07.2022 Украина.ру

Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев - сопредседатель ОКК

Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев в регионе до окончательного решения конфликта. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков, передает 29 июля РИА Новости

2022-07-29T08:23

2022-07-29T08:23

2022-07-29T08:23

новости

миротворцы

приднестровье

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"Для нас миротворческая операция – это единственное средство обеспечения мира и безопасности в нашем регионе, создания благоприятных, необходимых условий для переговорного процесса. Поэтому мы заинтересованы в ее продолжении до полного завершения, то есть до окончательного решения конфликта", - сказал Беляков.Он заверил, что Приднестровье будет делать все, чтобы совместную миротворческую операцию никто не дискредитировал, "чтобы никто не мешал нашим миротворцам выполнять поставленные задачи по поддержанию мира".В пятницу отмечается 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, миротворцы, приднестровье