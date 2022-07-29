https://ukraina.ru/20220729/1036972971.html
В Запорожской области объяснили, почему телеприставки включили в гуманитарную помощь
Эксперт о том, почему телеприставки включили в гумпомощь
В Запорожской области объяснили, почему телеприставки включили в гуманитарную помощь
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру заявил, что спрос на доступ к цифровому российскому телевещанию в Запорожье значительно вырос
2022-07-29T06:45
2022-07-29T06:45
2022-07-29T06:45
новости
украина
гуманитарная помощь
телевидение
эксперт
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По словам Лящука, спрос на телевизионные приставки в Запорожье появился высокий, но у населения не было возможности покупать их. Поэтому было принято решение включить их в гуманитарную помощь. Это востребовано не меньше, чем продуктовые пакеты, добавил Лящук.Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220428/1033876022.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, гуманитарная помощь, телевидение, эксперт
В Запорожской области объяснили, почему телеприставки включили в гуманитарную помощь
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру заявил, что спрос на доступ к цифровому российскому телевещанию в Запорожье значительно вырос