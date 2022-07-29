https://ukraina.ru/20220729/1036972971.html

В Запорожской области объяснили, почему телеприставки включили в гуманитарную помощь

Эксперт о том, почему телеприставки включили в гумпомощь

В Запорожской области объяснили, почему телеприставки включили в гуманитарную помощь

Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру заявил, что спрос на доступ к цифровому российскому телевещанию в Запорожье значительно вырос

2022-07-29T06:45

2022-07-29T06:45

2022-07-29T06:45

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По словам Лящука, спрос на телевизионные приставки в Запорожье появился высокий, но у населения не было возможности покупать их. Поэтому было принято решение включить их в гуманитарную помощь. Это востребовано не меньше, чем продуктовые пакеты, добавил Лящук.Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220428/1033876022.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, гуманитарная помощь, телевидение, эксперт