Эксперт о том, почему телеприставки включили в гумпомощь
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В Запорожской области объяснили, почему телеприставки включили в гуманитарную помощь
Эксперт о том, почему телеприставки включили в гумпомощь
В Запорожской области объяснили, почему телеприставки включили в гуманитарную помощь
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру заявил, что спрос на доступ к цифровому российскому телевещанию в Запорожье значительно вырос
2022-07-29T06:45
2022-07-29T06:45
новости
украина
гуманитарная помощь
телевидение
эксперт
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По словам Лящука, спрос на телевизионные приставки в Запорожье появился высокий, но у населения не было возможности покупать их. Поэтому было принято решение включить их в гуманитарную помощь. Это востребовано не меньше, чем продуктовые пакеты, добавил Лящук.Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, гуманитарная помощь, телевидение, эксперт

В Запорожской области объяснили, почему телеприставки включили в гуманитарную помощь

06:45 29.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру заявил, что спрос на доступ к цифровому российскому телевещанию в Запорожье значительно вырос

Показатели отношения к российской информации следующие — запустили российские каналы в марте, числа двадцатого марта, и у нас эти приставки Т-2 стоили 300 гривен, потом они начали расти — 500-800, затем почти до 2 тыс. гривен. А потом их вообще не стало.

Павел Лящук
Павел Лящук
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района
По словам Лящука, спрос на телевизионные приставки в Запорожье появился высокий, но у населения не было возможности покупать их. Поэтому было принято решение включить их в гуманитарную помощь.
Это востребовано не меньше, чем продуктовые пакеты, добавил Лящук.
Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
Переход с аналогового на цифровое телевещание - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 12:39
Российские каналы заработали в Херсоне после удара ВСУРоссийские каналы возобновили работу в Херсоне после краткого сбоя во время удара Вооруженных сил Украины. Об этом 28 апреля сообщает РИА Новости
 
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Заголовок открываемого материала
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05:30"Жить по новым законам": эксперт о том, как Украина поддерживает русофобские секты
05:15Эксперт объяснил, почему невозможен международный суд над киевским режимом
05:00"Не только экономически, но и ментально": Лящук рассказал о связи Бердянского района с РФ
04:45Политолог рассказал, кто должен помогать России судить украинских боевиков за преступления
04:30"Было ощущение, что временно": Лящук объяснил, откуда на Украине коррупция
04:15Третьяков объяснил, почему киевский режим можно назвать "террористическим государством"
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