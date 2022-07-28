Кадыров заявил о готовности пойти "на Киев"
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Кадыров заявил о готовности пойти "на Киев"
Кадыров заявил о готовности пойти "на Киев"
Кадыров заявил о готовности пойти "на Киев"
Глава Чечни Рамзан Кадыров 28 июля в своем Telegram-канале опубликовал видео, где чеченские спецназовцы сообщают о готовности освободить Киев от "мирового зла"
2022-07-28T16:43
2022-07-28T17:14
новости
чечня
рамзан кадыров
киев
украина
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Ролик длится 10 минут. На кадрах - чеченские бойцы с черно-белыми нашивками с надписью "На Киев", а также бронированная и специальная техника с той же надписью.Кадыров заявил, что бойцы готовы взять штурмом любой населенный пункт Украины по первому приказу верховного главнокомандующего.При этом он подчеркнул, что Чечня выступает за Россию и мир, очищенный от национализма.
https://ukraina.ru/20220723/1036796945.html
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новости, чечня, рамзан кадыров, киев, украина

Кадыров заявил о готовности пойти "на Киев"

16:43 28.07.2022 (обновлено: 17:14 28.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом
Переговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 28 июля в своем Telegram-канале опубликовал видео, где чеченские спецназовцы сообщают о готовности освободить Киев от "мирового зла"
Ролик длится 10 минут. На кадрах - чеченские бойцы с черно-белыми нашивками с надписью "На Киев", а также бронированная и специальная техника с той же надписью.
Киевская верхушка, восседающая в теплых креслах своих золотых кабинетов, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов. Последствия того, что вы творили на протяжении восьми долгих лет, настигнут вас. В этом можете не сомневаться.
Кадыров
Рамзан Кадыров
Глава Чечни
Кадыров заявил, что бойцы готовы взять штурмом любой населенный пункт Украины по первому приказу верховного главнокомандующего.
При этом он подчеркнул, что Чечня выступает за Россию и мир, очищенный от национализма.
Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 18:21Спецоперация
Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из ЧечниВ Чеченской республике закончено формирование трёх батальонов и полка Министерства обороны РФ. Об этом сообщил 23 июля глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале
 
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