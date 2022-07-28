https://ukraina.ru/20220728/1036978994.html

Кадыров заявил о готовности пойти "на Киев"

Кадыров заявил о готовности пойти "на Киев"

Кадыров заявил о готовности пойти "на Киев"

Глава Чечни Рамзан Кадыров 28 июля в своем Telegram-канале опубликовал видео, где чеченские спецназовцы сообщают о готовности освободить Киев от "мирового зла"

2022-07-28T16:43

2022-07-28T16:43

2022-07-28T17:14

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Ролик длится 10 минут. На кадрах - чеченские бойцы с черно-белыми нашивками с надписью "На Киев", а также бронированная и специальная техника с той же надписью.Кадыров заявил, что бойцы готовы взять штурмом любой населенный пункт Украины по первому приказу верховного главнокомандующего.При этом он подчеркнул, что Чечня выступает за Россию и мир, очищенный от национализма.

https://ukraina.ru/20220723/1036796945.html

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2022

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новости, чечня, рамзан кадыров, киев, украина