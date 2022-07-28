Кадыров заявил о готовности пойти "на Киев"
16:43 28.07.2022 (обновлено: 17:14 28.07.2022)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом
Глава Чечни Рамзан Кадыров 28 июля в своем Telegram-канале опубликовал видео, где чеченские спецназовцы сообщают о готовности освободить Киев от "мирового зла"
Ролик длится 10 минут. На кадрах - чеченские бойцы с черно-белыми нашивками с надписью "На Киев", а также бронированная и специальная техника с той же надписью.
Киевская верхушка, восседающая в теплых креслах своих золотых кабинетов, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов. Последствия того, что вы творили на протяжении восьми долгих лет, настигнут вас. В этом можете не сомневаться.
Кадыров заявил, что бойцы готовы взять штурмом любой населенный пункт Украины по первому приказу верховного главнокомандующего.
При этом он подчеркнул, что Чечня выступает за Россию и мир, очищенный от национализма.