"Их ждет разгром": Евсеев рассказал, как ВС РФ будут уничтожать ВСУ под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру
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"Их ждет разгром": Евсеев рассказал, как ВС РФ будут уничтожать ВСУ под Херсоном
"Их ждет разгром": Евсеев рассказал, как ВС РФ будут уничтожать ВСУ под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру
"Их ждет разгром": Евсеев рассказал, как ВС РФ будут уничтожать ВСУ под Херсоном
Если ВСУ готовят контрнаступление под Херсоном, то ВС РФ предотвратят его большим количеством огневых средств и авиационными поражениями, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-28T16:18
2022-07-28T16:18
херсон
всу
украина
вс рф
новости
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Он рассказал, что у России есть свежее пополнение войск, была сформирована одесская бригада, которая находится на херсонском направлении, а также там идет насыщение артиллерии.По его словам, Россия будет использовать стратегическую авиацию, которая с большой высоты обычными бомбами может закрыть определенную территорию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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херсон, всу, украина, вс рф, новости

"Их ждет разгром": Евсеев рассказал, как ВС РФ будут уничтожать ВСУ под Херсоном

16:18 28.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Если ВСУ готовят контрнаступление под Херсоном, то ВС РФ предотвратят его большим количеством огневых средств и авиационными поражениями, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что у России есть свежее пополнение войск, была сформирована одесская бригада, которая находится на херсонском направлении, а также там идет насыщение артиллерии.
Главное в вопросе предотвращения контрнаступления – наличие там (под херсонским направлением – ред.) большого количества огневых средств и авиационного прикрытия. Там открытая местность и в этом случае войска противника будут как на ладони. Они будут легко уничтожаться авиационными средствами поражения.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, Россия будет использовать стратегическую авиацию, которая с большой высоты обычными бомбами может закрыть определенную территорию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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