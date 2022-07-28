https://ukraina.ru/20220728/1036977216.html

"Их ждет разгром": Евсеев рассказал, как ВС РФ будут уничтожать ВСУ под Херсоном

"Их ждет разгром": Евсеев рассказал, как ВС РФ будут уничтожать ВСУ под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру

"Их ждет разгром": Евсеев рассказал, как ВС РФ будут уничтожать ВСУ под Херсоном

Если ВСУ готовят контрнаступление под Херсоном, то ВС РФ предотвратят его большим количеством огневых средств и авиационными поражениями, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-28T16:18

2022-07-28T16:18

2022-07-28T16:18

херсон

всу

украина

вс рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_1d4ced2def74879e8bccced81bac4937.jpg

Он рассказал, что у России есть свежее пополнение войск, была сформирована одесская бригада, которая находится на херсонском направлении, а также там идет насыщение артиллерии.По его словам, Россия будет использовать стратегическую авиацию, которая с большой высоты обычными бомбами может закрыть определенную территорию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220728/1036950646.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсон, всу, украина, вс рф, новости