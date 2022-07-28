https://ukraina.ru/20220728/1036977216.html
"Их ждет разгром": Евсеев рассказал, как ВС РФ будут уничтожать ВСУ под Херсоном
"Их ждет разгром": Евсеев рассказал, как ВС РФ будут уничтожать ВСУ под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру
"Их ждет разгром": Евсеев рассказал, как ВС РФ будут уничтожать ВСУ под Херсоном
Если ВСУ готовят контрнаступление под Херсоном, то ВС РФ предотвратят его большим количеством огневых средств и авиационными поражениями, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-28T16:18
2022-07-28T16:18
2022-07-28T16:18
херсон
всу
украина
вс рф
новости
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Он рассказал, что у России есть свежее пополнение войск, была сформирована одесская бригада, которая находится на херсонском направлении, а также там идет насыщение артиллерии.По его словам, Россия будет использовать стратегическую авиацию, которая с большой высоты обычными бомбами может закрыть определенную территорию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036950646.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, всу, украина, вс рф, новости
"Их ждет разгром": Евсеев рассказал, как ВС РФ будут уничтожать ВСУ под Херсоном
Если ВСУ готовят контрнаступление под Херсоном, то ВС РФ предотвратят его большим количеством огневых средств и авиационными поражениями, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру