https://ukraina.ru/20220728/1036961212.html

Владимир Евсеев: РФ готовится выбить ВСУ из Донбасса и отразить наступление под Херсоном

Владимир Евсеев: РФ готовится выбить ВСУ из Донбасса и отразить наступление под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру

Владимир Евсеев: РФ готовится выбить ВСУ из Донбасса и отразить наступление под Херсоном

Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T13:31

2022-07-28T13:31

2022-07-28T13:31

интервью

россия

всу

донбасс

херсон

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Российские войска в течение августа должны решить две важные задачи: полностью освободить Донецкую область, блокировать контрнаступление ВСУ на юге и сами перейдем в наступление. Это изменит весь ход спецоперации, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир ЕвсеевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать. До этого противник неоднократно атаковал территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.- Владимир Валерьевич, то, что произошло, это акт устрашения? Или киевский режим действительно хотел бы устроить ядерную провокацию, чтобы обвинить во всем Россию?- Это акт устрашения. Дело в том, что атомная станция очень хорошо защищена и выдерживает прямое попадание самолета. Одним беспилотником ей не повредишь. Другое дело, что нам все равно необходимо усилить ПВО в Энергодаре. Потому что там неоднократно наносились удары дронов-камикадзе.Но проблема в том, что у нас слишком много объектов для защиты. Есть объекты первоочередного значения, такие как Антоновский мост в Херсоне. Учитывая подготовку контрнаступления ВСУ, его сохранение жизненно важно. Но защитить все города мы, к сожалению, не можем. Потому что преступный киевский режим наносит удары по мирному населению. Нам просто не хватает средств ПВО.Решить эту проблему можно только одним способом – свергнуть киевский режим. Я не вижу другого способа прекратить обстрелы мирных жителей ДНР/ЛНР и освобожденных территорий.- Вы сказали о мосте в Херсоне. Почему мы там не можем уничтожить эти два-три HIMARS`а, из которых осуществляются атаки?- Во-первых, пусковые установки HIMARS – подвижные. Они выходят в заданный район, стреляют и покидают его через шесть минут. Их найти и уничтожить трудно технически. Во-вторых, у них дальность стрельбы – до 85 км, а наши станции контрбатарейной борьбы работают до 60. Постоянно иметь там барражирующие боеприпасы мы тоже не можем, потому что они стреляют с разных мест. И их очень хорошо прикрывает украинская ПВО.Есть разные оценки подбитых установок. Кто-то говорит от двух до пяти, кто-то – от четырех до шести. Мы все равно их все подобьем. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Поставка же новых четырех установок (за два пакета) или их немецких или британских аналогов ситуацию не изменит. Потому что по своим характеристикам HIMARS очень похож на наш "Ураган", который даже имеет большую дальность стрельбы. Украина уже потеряла большое количество "Ураганов". Компенсировать их поставками HIMARS и их аналогов невозможно.Я думаю, что постепенно наши выработают тактику по уничтожению HIMARS. На первом этапе было важно обеспечить перехват их ракет. Эта задача во многом решена за счет использования радиолокационных станций С-400. Она хорошо позволяет выявлять эти цели на фоне других целей. Потому что как правило удары наносятся разными РСЗО, которые прикрывают HIMARS. Так вот система станций С-400 позволяет выявлять ракеты HIMARSна фоне других целей и давать целеуказания системам "Бук" для перехвата.Так что задача по перехвату решается. Следующая задача будет в их физическом уничтожении. С этой задачей мы тоже справимся. Просто нужно время для отработки тактики по их ликвидации.- Вы сказали, что противник все же готовит контрнаступление под Херсоном. Если это произойдет, сколько наших сил мы сможем снять с Донбасса?- Надеюсь, что как раз с Донбасса нам ничего снимать не придется. У нас есть свежее пополнение войск. Была сформирована одесская бригада, которая находится именно на херсонском направлении. Еще там идет насыщение артиллерии.Главное в вопросе предотвращения контрнаступления – наличие там большого количества огневых средств и авиационного прикрытия. Там открытая местность и в этом случае войска противника будут как на ладони. Они будут легко уничтожаться авиационными средствами поражения. Для этого может быть использована стратегическая авиация, которая с большой высоты обычными бомбами может закрыть определенную территорию. Там ей ничего не мешает.Но нужна еще артиллерия. И мы будем делать ставку на поражение мест сосредоточения противника, чтобы максимально ослабить его в ходе боевого соприкосновения. Наши войска там укрепляются. У нас там есть резервы. У нас есть войска на ротации, которых, по западным данным, около 50 тысяч.В общем, я не думаю, что есть реальная угроза Херсону. Там могут быть тактические отступления, чтобы создать для себя позицию получше, но в этом не надо видеть проблему. Мы не собираемся сдавать правобережье. Украинскую сторону ждет разгром, что позволит союзным войскам выйти на Буг.- Ранее замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов говорил, что в составе ВСУ осталось около 10% кадровых военных. Сколько должно пройти времени, прежде чем это реально скажется на боеспособности противника?- Тут прямой связи нет. Есть разные оценки, сколько на Украине осталось кадровой армии. Тем более, что на Украине идет уже четвертый призыв. Первые два призыва были лучше подготовлены, а сейчас они пытаются призывать военных пенсионеров, которые, тем не менее, имеют какой-то опыт боевых действий. Поэтому не надо думать, что когда их станет 5%, то мы их сломаем.Вопрос не в этом. Как только будет критическая масса тех, кто не хочет воевать, то подразделения противника будут неустойчивы. Да, не надо забывать про заградотряды украинских националистов, которые будут стрелять по отступавшим, но на боевом духе это подразделений точно скажется.- Что нужно сделать, чтобы противник понял, что сопротивление в принципе бесполезно? Потому что пока их не пугают эти огромные потери.- Они про потери могут и не знать. Там это все скрывается, это инструмент информационной войны. Некоторые западные источники говорят, что Украина в месяц теряет около 20 тысяч военнослужащих. По другим оценкам, безвозвратные потери Украины составляют 125 тысяч. Так что они могут делать вид, что не знают, но иначе не было бы массового уклонения от призыва.Сейчас тому, чтобы они держались, способствует несколько факторов, таких как заградотряды и нахождение в городской застройке. Между Артемовском и Соледаром нет единого пространства, это одна сплошная агломерация. У них там были подготовлены позиции. Еще у них есть запасы тяжелого вооружения и подпитка оружием с Запада.Но ситуация будет другой, когда полностью удастся освободить Донбасс. Потому что до Днепропетровска нет серьезных рубежей обороны, которые позволили бы остановить союзные войска. Я надеюсь, что в течение августа мы решим две важные задачи: полностью освободим Донецкую область и блокируем контрнаступление на Юге и сами перейдем в наступление. Это позволит к началу сентября изменить ситуацию на фронте.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20220726/1036876612.html

https://ukraina.ru/20220727/1036928092.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, донбасс, херсон