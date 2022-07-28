https://ukraina.ru/20220728/1036975754.html

Хроника событий на Украине на 16:00 28 июля: потери, сигнал Авакову

Хроника событий на Украине на 16:00 28 июля: потери, сигнал Авакову - 28.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 28 июля: потери, сигнал Авакову

Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T16:02

2022-07-28T16:02

2022-07-28T17:10

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Украинские военные несут потери, тероборона расстреляла бойцов ВСУ. СБУ взялась за таможенников, выпустивших жену «кошелька Авакова»Сотрудники Службы безопасности Украины расследуют факты незаконного перемещения через государственную границу большого объема наличных денежных средств. В частности — по противоправному вывозу с Украины $28 млн и €1,3млн, заявил спикер СБУ Артём Дехтяренко.«По имеющейся информации, эти наличные средства были упакованы в чемоданы и перемещены за один раз через "зелёный коридор" пункта пропуска Закарпатской таможни. Такой способ вывоза средств противоречит украинскому законодательству, потому что через "зелёный коридор" (без декларирования) можно вывозить не более $10 тыс. за раз. Более того, сотрудники таможни не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного досмотра. Поэтому, обнаружив деньги, должны были конфисковать их, как это предусмотрено законодательством», — заявил Дехтяренко.По его словам, сотрудники СБУ провели серию обысков в таможенном посту «Лужанка» Закарпатской таможни и в местах проживания фигурантов дела.«В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) решается вопрос об уведомлении о подозрении. В настоящее время идёт масштабная работа над сбором доказательной базы и привлечением к ответственности всех причастных лиц», — отметил Дехтяренко.Как сообщило издание «Украинская правда», речь идёт о вывозе денег Анастасией Котвицкой — женой бывшего нардепа от «Народного фронта» Игоря Котвицкого, которого украинские СМИ называют бизнес-партнёром и «кошельком» экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.Как сообщили СМИ, Котвицкая пересекла границу 16 марта. На украинской таможне она с матерью ничего не декларировала. А вот на территории таможенного поста в Венгрии всё же задекларировала $28,8 млн и €1,3 млн.«Тем, кто верит в случайности, сообщаю, что в последнее время подобная услуга на Закарпатской таможне стоит от 3 до 7,5% в зависимости от суммы и уровня просящего. В других западных регионах ситуация не лучше», — сообщил 20 марта бизнесмен Сеяр Куршутов, который у себя в соцсетях опубликовал фото чемоданов Котвицкой с деньгами.Украинские СМИ называют Куршутова королём контрабанды.А уже 22 марта Куршутов заявил, что случай с Котвицкой не единичный. Он рассказал о ряде других случаев, когда из страны вывозили большие суммы наличности.Нынешнее дело Котвицкой также может свидетельствовать о том, что власть понемногу намекает бывшему министру внутренних дел Авакову о том, что у неё есть рычаги давления на него. Тем более, сейчас на Украине пытаются создать альтернативный центр влияния.«Наш источник сообщает, что Глава Офиса президента Андрей Ермак, сильно обеспокоен, что мэр Днепра Филатов и его друг Корбан не угомонились, а продолжают попытки создать альтернативный центр влияния. Ермаку доложили, что Корбан и Филатов в личных беседах указывают, что "мощь Ермака" испариться в ноябре этого года, когда республиканцы возьмут власть в США, а Виктория Спартц возглавит группу по проверке деятельности функционеров Офиса президента и как они использовали военную и финансовую помощь США. Ермак это знает, поэтому сейчас радикально ломает под себя, всю государственную и силовую систему Украины. Всех, кто отказывается исполнять его указания», — сообщил популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».С учётом вышеуказанного можно предположить, что Офис президента Украины может напоминать Авакову о том, что и на экс-министра внутренних дел есть компромат.Потери УкраиныДнём 28 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск, уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники. В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск, полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих данного подразделения», — отметил Конашенков.Он также заявил об атаке бойцов теробороны на бойцов ВСУ.«В ходе отступления 25 июля из населённого пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населённого пункта Бахмутское», — отметил Конашенков.Он подчеркнул, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.«За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе 68-й пехотно-егерской бригады в районе Павловки Донецкой Народной Республики, 53-й механизированной бригады в районе Малые Щербаки Запорожской области, 28-й механизированной бригады в районе Посад-Покровское Херсонской области, а также живая сила и военная техника в 173 районах. Уничтожено шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Константиновка Донецкой Народной Республики, Терновка и Жовтневое Николаевской области», — заявил Конашенков.Кроме того, в районе Крамоторска многоцелевым истребителем Су-35C ВКС России была уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.«В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Красный Октябрь, батарея реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийская батарея гаубиц "Мста-Б" в районе Северска», — сообщил Конашенков.Кроме того, за сутки было подавлено: пять артиллерийских взводов орудий Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населённых пунктов Опытное, Андреевка, Северное, Новомихайловка, Великая Новосёлка, Водяное, Георгиевка и Крестище Донецкой Народной Республики, Кульбакино, Прибужье и Доброе Николаевской области, а также Светличное и Старая Гнилица в Харьковской области.«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Ясиноватая и Старомихайловка Донецкой Народной Республики», — рассказал Конашенков.Кроме того, были перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населённого пункта Макеевка Донецкой Народной Республики и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Ураган» в районах населённых пунктов Чернобаевка Херсонской области, Топольское Харьковской области и Старомихайловка Донецкой народной республики.Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 260 самолётов, 145 вертолётов, 1625 беспилотных летательных аппаратов, 359 зенитных ракетных комплексов, 4172 танка и других боевых бронированных машин, 764 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3207 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4515 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20220728/1036959995.html

https://ukraina.ru/20220728/1036953047.html

https://ukraina.ru/20220727/1036942012.html

https://ukraina.ru/20220727/1036933237.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив