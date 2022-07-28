https://ukraina.ru/20220728/1036967050.html
Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине
Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине - 28.07.2022 Украина.ру
Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы ДНР Дениса Пушилина об освобождении русских городов на Украине. Его слова прозвучали в комментарии журналистам 28 июля
2022-07-28T14:16
2022-07-28T14:16
2022-07-28T14:16
новости
денис пушилин
песков
брест
украина
заявление
города
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Песков подчеркнул, что необходимо принять меры по защите граждан ЛНР и ДНР, которые и принимаются в ходе СВО.Возлагая накануне цветы к мемориалу "Брестская крепость" в Белоруссии, Пушилин заявил, что "сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк".
https://ukraina.ru/20220727/1036940935.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денис пушилин, песков, брест, украина, заявление, города
Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы ДНР Дениса Пушилина об освобождении русских городов на Украине. Его слова прозвучали в комментарии журналистам 28 июля