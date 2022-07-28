Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине - 28.07.2022 Украина.ру
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Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине
Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине - 28.07.2022 Украина.ру
Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы ДНР Дениса Пушилина об освобождении русских городов на Украине. Его слова прозвучали в комментарии журналистам 28 июля
2022-07-28T14:16
2022-07-28T14:16
новости
денис пушилин
песков
брест
украина
заявление
города
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Песков подчеркнул, что необходимо принять меры по защите граждан ЛНР и ДНР, которые и принимаются в ходе СВО.Возлагая накануне цветы к мемориалу "Брестская крепость" в Белоруссии, Пушилин заявил, что "сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк".
https://ukraina.ru/20220727/1036940935.html
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новости, денис пушилин, песков, брест, украина, заявление, города

Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине

14:16 28.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы ДНР Дениса Пушилина об освобождении русских городов на Украине. Его слова прозвучали в комментарии журналистам 28 июля

В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина
Песков подчеркнул, что необходимо принять меры по защите граждан ЛНР и ДНР, которые и принимаются в ходе СВО.
Возлагая накануне цветы к мемориалу "Брестская крепость" в Белоруссии, Пушилин заявил, что "сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк".
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Вчера, 17:59
Пушилин назвал русские города, которые должны быть вновь освобожденыГлава ДНР Денис Пушилин во время визита в Белоруссию 27 июля написал в своем Telegram-канале, что пришло время вновь освобождать русские города: Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк
 
НовостиДенис ПушилинПесковБрестУкраиназаявлениегорода
 
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