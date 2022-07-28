https://ukraina.ru/20220728/1036967050.html

Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине

Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине - 28.07.2022 Украина.ру

Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы ДНР Дениса Пушилина об освобождении русских городов на Украине. Его слова прозвучали в комментарии журналистам 28 июля

2022-07-28T14:16

2022-07-28T14:16

2022-07-28T14:16

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Песков подчеркнул, что необходимо принять меры по защите граждан ЛНР и ДНР, которые и принимаются в ходе СВО.Возлагая накануне цветы к мемориалу "Брестская крепость" в Белоруссии, Пушилин заявил, что "сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк".

https://ukraina.ru/20220727/1036940935.html

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новости, денис пушилин, песков, брест, украина, заявление, города