Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном
Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном
Даже Генштаб ВСУ предупредил Офис Зеленского, что в ходе наступательной операции на Херсон минимальные потери Украины составят 20 тысяч убитыми и 50 тысяч раненными. Но Офис Зеленского это не останавливает. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T13:08
2022-07-28T13:08
новости
херсон
всу
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Это тупик украинской государственности, которая близится к финишу, подчеркнул эксперт.Россия заявила реалистичные цели: денацификация и демилитаризация Украины. Россия от этой цели не отступится. Это программа минимум, добавил специалист.Поэтому украинскому руководству надо думать о том, как сохранить хоть что-то, что осталось от Украины и идти на мирные переговоры, а не рассказывать о какой-то там "битве за Херсон", заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, херсон, всу

Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном

13:08 28.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Даже Генштаб ВСУ предупредил Офис Зеленского, что в ходе наступательной операции на Херсон минимальные потери Украины составят 20 тысяч убитыми и 50 тысяч раненными. Но Офис Зеленского это не останавливает. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
Это тупик украинской государственности, которая близится к финишу, подчеркнул эксперт.
"Это как в дзюдо. Силы и энергия, направленные на битву за Херсон, приведут к тому, что наступающие туда украинские войска могут оказаться в Одессе. Именно так закончится это контрнаступление. Потому что полное боевое, тактическое и стратегическое превосходство российских войск никто не отменял. Наступать без воздушной поддержки? Это же как надо любить деньги и расположение Запада, чтобы сознательно обрекать на жертвы украинский народ", - негодует Хроленко.
Россия заявила реалистичные цели: денацификация и демилитаризация Украины. Россия от этой цели не отступится. Это программа минимум, добавил специалист.
Поэтому украинскому руководству надо думать о том, как сохранить хоть что-то, что осталось от Украины и идти на мирные переговоры, а не рассказывать о какой-то там "битве за Херсон", заключил собеседник издания.
 
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