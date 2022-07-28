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Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном

Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном

Даже Генштаб ВСУ предупредил Офис Зеленского, что в ходе наступательной операции на Херсон минимальные потери Украины составят 20 тысяч убитыми и 50 тысяч раненными. Но Офис Зеленского это не останавливает. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T13:08

2022-07-28T13:08

2022-07-28T13:08

новости

херсон

всу

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Это тупик украинской государственности, которая близится к финишу, подчеркнул эксперт.Россия заявила реалистичные цели: денацификация и демилитаризация Украины. Россия от этой цели не отступится. Это программа минимум, добавил специалист.Поэтому украинскому руководству надо думать о том, как сохранить хоть что-то, что осталось от Украины и идти на мирные переговоры, а не рассказывать о какой-то там "битве за Херсон", заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, всу