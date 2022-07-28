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Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном
Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном
Даже Генштаб ВСУ предупредил Офис Зеленского, что в ходе наступательной операции на Херсон минимальные потери Украины составят 20 тысяч убитыми и 50 тысяч раненными. Но Офис Зеленского это не останавливает. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T13:08
2022-07-28T13:08
2022-07-28T13:08
новости
херсон
всу
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Это тупик украинской государственности, которая близится к финишу, подчеркнул эксперт.Россия заявила реалистичные цели: денацификация и демилитаризация Украины. Россия от этой цели не отступится. Это программа минимум, добавил специалист.Поэтому украинскому руководству надо думать о том, как сохранить хоть что-то, что осталось от Украины и идти на мирные переговоры, а не рассказывать о какой-то там "битве за Херсон", заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, всу
Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под Херсоном
Даже Генштаб ВСУ предупредил Офис Зеленского, что в ходе наступательной операции на Херсон минимальные потери Украины составят 20 тысяч убитыми и 50 тысяч раненными. Но Офис Зеленского это не останавливает. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
Это тупик украинской государственности, которая близится к финишу, подчеркнул эксперт.
"Это как в дзюдо. Силы и энергия, направленные на битву за Херсон, приведут к тому, что наступающие туда украинские войска могут оказаться в Одессе. Именно так закончится это контрнаступление. Потому что полное боевое, тактическое и стратегическое превосходство российских войск никто не отменял. Наступать без воздушной поддержки? Это же как надо любить деньги и расположение Запада, чтобы сознательно обрекать на жертвы украинский народ", - негодует Хроленко.
Россия заявила реалистичные цели: денацификация и демилитаризация Украины. Россия от этой цели не отступится. Это программа минимум, добавил специалист.
Поэтому украинскому руководству надо думать о том, как сохранить хоть что-то, что осталось от Украины и идти на мирные переговоры, а не рассказывать о какой-то там "битве за Херсон", заключил собеседник издания.