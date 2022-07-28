https://ukraina.ru/20220728/1036959995.html

Хроника событий на Украине на 12:00 28 июля: обстрелы, глава САП, террор и ЗАЭС

Хроника событий на Украине на 12:00 28 июля: обстрелы, глава САП, террор и ЗАЭС - 28.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 28 июля: обстрелы, глава САП, террор и ЗАЭС

Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T12:29

2022-07-28T12:29

2022-07-28T13:04

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. На Украине назначили главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Украинский дрон атаковал дом сотрудников ЗАЭСРуководителем специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины назначен Александр Клименко, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.«Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, который был объявлен конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержден в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения», — написал Ермак в своем Telegram-канале.Он поздравил и нового генерального прокурора, и нового главу САП.«Поздравляю Андрея Костина с началом работы главой ГПУ, а Александра Клименко с назначением на должность руководителя САП. Желаю вам эффективной работы. Независимая антикоррупционная инфраструктура – важная составляющая демократии в Украине. Борьба с коррупцией является приоритетом для нашего государства, поскольку от его успеваемости зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса», — подчеркнул Ермак.Многие считают такое назначение выгодным именно главе Офиса президента.«Клименко назначили по простой причине, Ермак очень много провёл личных встреч с ним, где всячески вербовал его в свою команду. Ермаку это было необходимо по причине, чтобы новый Глава САП был не опасен для Офиса президента. Все уверены, что без этого Клименко никто бы не назначил на должность», — отметил популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».Ранее США требовали у Украины назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Позже о необходимости назначить нового главу САП заявил и президент Украины Владимир Зеленский.«Соответствующий человек избран и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения», — сказал президент Украины в видеообращении 17 июля.Он заявил без полноценного руководителя такого института невозможно и его полноценное функционирование.Это же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя истек. И должна пройти конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ.«Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса», — заявил Зеленский.Он добавил, что работники антикоррупционной инфраструктуры и в настоящее время выполняют свои обязанности.«Однако полный функционал любого государственного органа может использоваться, только когда есть эффективный руководитель. Следовательно, этот конкурс также очень важен», — резюмировал Зеленский.За две недели до этого он заявлял, что не в силах повлиять на назначение главы САП.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 146 раз обстреляли территорию республики. Это самый высокий уровень обстрелов с момента начала эскалации в Донбассе — с 17 февраля, подчеркнуло представительство.«На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, на ясиноватском — артиллерию 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском — РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, НАР 80 мм (без использования авиации), выпустив 842 единицы различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы 15 населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Калининский и Никитовский районы), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Лозовое, Старомихайловка, Александровка, Еленовка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Ясиноватой. Повреждено 33 домостроения в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Александровке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры», — сообщило представительство.Как заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование.«В течении 27 июля ими очищенно более 8 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Варваровка и Пшеничное», — заявил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Террор против сотрудников атомной электростанцииУкраинский ударный беспилотник атаковал поселок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы в администрации Энергодара.«Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по посёлку Сосновый Бор города Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровская. Жертв удалось избежать», — сказал он.Ранее украинские войска неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.Кроме того, в соцсетях сообщалось о давлении украинских властей на сотрудников ЗАЭС.При этом, как заявил в комментарии одному из СМИ член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, Украина всячески препятствует приезду миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.«Я уверен, что мы сможем обеспечить качественно безопасность на должном уровне для делегации. Инспекция и комиссии МАГАТЭ нам необходимы для проверки, контроля, анализа того, что происходило все эти годы на атомной станции, какие там запрещённые действия и эксперименты проводились или не проводились. Мы их ждём для того, чтобы были проведены контроль и инспекция, чтобы вынесли свое определение, что происходило и происходит на атомной станции, за кем правда, кто пытается обеспечивать безопасность на АЭС, а кто террористическими методами пытается привести к непоправимым последствиям», — заявил Рогов.По его словам, Украина продолжает препятствовать приезду миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, в том числе совершая атаки на станцию, чтобы таким образом демонстрировать небезопасность пребывания на объекте. Он также заявил, что в последнее время украинской стороной предпринимались попытки нанесения ударов по системе охлаждения реактора, что может привести к катастрофическим последствиям.

https://ukraina.ru/20220728/1036953047.html

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https://ukraina.ru/20220727/1036933237.html

https://ukraina.ru/20220727/1036915375.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники