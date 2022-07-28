"Террор как религия": политолог Бальбек рассказал про истинную суть киевского режима
Сегодня украинские власти исповедуют террор как религию, сказал политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру.
"Справедливая Россия – За правду" ранее объявила о разработке законопроекта о признании Украины террористическим государством.
Я бы сказал, что сегодня украинские власти исповедуют террор как религию: сами назначили себе святых в виде образцов вооружений. История знает немало примеров, когда во имя поклонения ложным деревянным или каменным истуканам проливались реки крови. Сегодня именно такой мы видим Украину.
По его мнению, киевский режим невозможно вылечить от "вируса терроризма, мы обязаны устранить источник распространения заразы".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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