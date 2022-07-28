https://ukraina.ru/20220728/1036957842.html

"Террор как религия": политолог Бальбек рассказал про истинную суть киевского режима

"Террор как религия": политолог Бальбек рассказал про истинную суть киевского режима - 28.07.2022 Украина.ру

"Террор как религия": политолог Бальбек рассказал про истинную суть киевского режима

Сегодня украинские власти исповедуют террор как религию, сказал политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру.

2022-07-28T13:13

2022-07-28T13:13

2022-07-28T13:13

терроризм

украина

религия

новости

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"Справедливая Россия – За правду" ранее объявила о разработке законопроекта о признании Украины террористическим государством.По его мнению, киевский режим невозможно вылечить от "вируса терроризма, мы обязаны устранить источник распространения заразы".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220325/1033620280.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

терроризм, украина, религия, новости