"Террор как религия": политолог Бальбек рассказал про истинную суть киевского режима - 28.07.2022 Украина.ру
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"Террор как религия": политолог Бальбек рассказал про истинную суть киевского режима
"Террор как религия": политолог Бальбек рассказал про истинную суть киевского режима - 28.07.2022 Украина.ру
"Террор как религия": политолог Бальбек рассказал про истинную суть киевского режима
Сегодня украинские власти исповедуют террор как религию, сказал политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру.
2022-07-28T13:13
2022-07-28T13:13
терроризм
украина
религия
новости
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"Справедливая Россия – За правду" ранее объявила о разработке законопроекта о признании Украины террористическим государством.По его мнению, киевский режим невозможно вылечить от "вируса терроризма, мы обязаны устранить источник распространения заразы".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220325/1033620280.html
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терроризм, украина, религия, новости

"Террор как религия": политолог Бальбек рассказал про истинную суть киевского режима

13:13 28.07.2022
 
© Украина.ру / Василий ТкачНовая Каховка обстрел ВСУ разрушения
Новая Каховка обстрел ВСУ разрушения - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
Сегодня украинские власти исповедуют террор как религию, сказал политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру.
"Справедливая Россия – За правду" ранее объявила о разработке законопроекта о признании Украины террористическим государством.
Я бы сказал, что сегодня украинские власти исповедуют террор как религию: сами назначили себе святых в виде образцов вооружений. История знает немало примеров, когда во имя поклонения ложным деревянным или каменным истуканам проливались реки крови. Сегодня именно такой мы видим Украину.
Руслан Бальбек интервью
Руслан Бальбек
Политолог
По его мнению, киевский режим невозможно вылечить от "вируса терроризма, мы обязаны устранить источник распространения заразы".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 16:37
Дочь страдает за отца. Террор на Украине вышел на новый уровеньМэр города Купянск Геннадий Мацегора, который обвиняется украинскими националистами в государственной измене, рассказал, что его двадцатилетнюю дочь похитили сотруднии Службы безопасности Украины. Мацегора обратился по этому поводу к президенту Украины Владимиру Зеленскому
 
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