https://ukraina.ru/20220727/1036889219.html

Руслан Бальбек: Для Зеленского и его людей, как террористов, суд должен быть неотвратимым

Руслан Бальбек: Для Зеленского и его людей, как террористов, суд должен быть неотвратимым - 27.07.2022 Украина.ру

Руслан Бальбек: Для Зеленского и его людей, как террористов, суд должен быть неотвратимым

Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T09:33

2022-07-27T09:33

2022-07-27T09:33

спецоперация

бальбек

интервью

украина

терроризм

россия

миронов

крым

война

суд

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Трибунал должен стать возмездием для тех, кто сегодня расстреливает мирные кварталы Донецка и Херсонщины, заявил политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру.— Руслан Исмаилович, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ Сергей Миронов призвал признать Украину террористическим государством с учетом событий последних лет. Какие могут быть последствия?— Я бы сказал, что сегодня украинские власти исповедуют террор как религию: сами назначили себе святых в виде образцов вооружений. История знает немало примеров, когда во имя поклонения ложным деревянным или каменным истуканам проливались реки крови. Сегодня именно такой мы видим Украину.— Насколько реально привлекать виновных и при каких условиях будет суд?— Киевский режим невозможно вылечить от вируса терроризма, мы обязаны устранить источник распространения заразы. А военные трибуналы - это хирургическое вмешательство по удалению опухоли.— Как гражданское общество может помогать в наказании военных преступников?— На мой взгляд, общество должно выступать свидетелями со стороны обвинения, так было после Великой Отечественной войны. Чтобы ни один нацистский прихвостень не избежал справедливого возмездия за свои деяния. Этого ждёт от нас и здравомыслящее украинское общество. Ну а что касается отношений с государством-террористом, то здесь только одно правило - никаких переговоров: или сдача в плен, или уничтожение.— Возможен ли вообще справедливый международный суд над военными преступлениями после окончания спецоперации, или придется это делать без участия международных судов, потому как они будут необъективны?— Мы уже насмотрелись на "справедливое" отношение к России со стороны коллективного Запада. И приглашать их представителей в наш трибунал не имеет смысла. Если хотят - могут быть зрителями, потому что, как показывает история, все нацистские пособники на суде рассказывали, что только подштанники фашистам стирали, да на посылках бегали. А суд должен быть не просто справедливым, он должен стать возмездием для тех, кто сегодня расстреливает мирные кварталы Донецка и Херсонщины.

https://ukraina.ru/20220620/1034183097.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

бальбек, интервью, украина, терроризм, россия, миронов, крым, война, суд, трибунал, государство, политика