"Нечего скрывать": Третьяков высказался о возможной поставке иранских дронов
Подписанное соглашение о поставках иранского авиаоборудования и проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российских самолётов вполне может включать и продажу РФ иранских военных беспилотников. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
Подобный шаг был бы естественным, хотя и не вполне понятно, какой смысл держать в секрете такую статью соглашения, считает политолог.
Россия и Иран ведут себя с максимальной степенью независимости от Запада. Тот считает Россию и Иран врагами, чего нам тут скрывать, что кто-то кому-то продает беспилотники и оружие.
Он указал, что против обеих стран на Западе введены максимально возможные санкции, и открытое соглашение о поставках беспилотников никак не повлияет на такую ситуацию.
22 июля, 07:45Коротченко: Иран может передать России беспилотники тайноСША обвинили Тегеран в подготовке поставки партии беспилотников России, и даже пригрозили ему санкциями. В МИД РФ и Ирана опровергли информацию Вашингтона. Но для подобных договоренностей, считает военный эксперт Игорь Коротченко, публичность и не нужна. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.