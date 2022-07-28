"Нечего скрывать": Третьяков высказался о возможной поставке иранских дронов - 28.07.2022 Украина.ру
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"Нечего скрывать": Третьяков высказался о возможной поставке иранских дронов
"Нечего скрывать": Третьяков высказался о возможной поставке иранских дронов - 28.07.2022 Украина.ру
"Нечего скрывать": Третьяков высказался о возможной поставке иранских дронов
Подписанное соглашение о поставках иранского авиаоборудования и проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российских самолётов вполне может включать и продажу РФ иранских военных беспилотников. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T11:11
2022-07-28T11:11
новости
иран
виталий третьяков
дроны
запад
авиация
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Подобный шаг был бы естественным, хотя и не вполне понятно, какой смысл держать в секрете такую статью соглашения, считает политолог.Он указал, что против обеих стран на Западе введены максимально возможные санкции, и открытое соглашение о поставках беспилотников никак не повлияет на такую ситуацию.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, иран, виталий третьяков, дроны, запад, авиация

"Нечего скрывать": Третьяков высказался о возможной поставке иранских дронов

11:11 28.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Fars Media Corporation
- РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© commons.wikimedia.org / Fars Media Corporation
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Подписанное соглашение о поставках иранского авиаоборудования и проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российских самолётов вполне может включать и продажу РФ иранских военных беспилотников. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
Подобный шаг был бы естественным, хотя и не вполне понятно, какой смысл держать в секрете такую статью соглашения, считает политолог.

Россия и Иран ведут себя с максимальной степенью независимости от Запада. Тот считает Россию и Иран врагами, чего нам тут скрывать, что кто-то кому-то продает беспилотники и оружие.

Он указал, что против обеих стран на Западе введены максимально возможные санкции, и открытое соглашение о поставках беспилотников никак не повлияет на такую ситуацию.
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Коротченко: Иран может передать России беспилотники тайноСША обвинили Тегеран в подготовке поставки партии беспилотников России, и даже пригрозили ему санкциями. В МИД РФ и Ирана опровергли информацию Вашингтона. Но для подобных договоренностей, считает военный эксперт Игорь Коротченко, публичность и не нужна. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиИранВиталий ТретьяковдроныЗападавиация
 
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