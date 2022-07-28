https://ukraina.ru/20220728/1036955533.html

"Нечего скрывать": Третьяков высказался о возможной поставке иранских дронов

"Нечего скрывать": Третьяков высказался о возможной поставке иранских дронов - 28.07.2022 Украина.ру

"Нечего скрывать": Третьяков высказался о возможной поставке иранских дронов

Подписанное соглашение о поставках иранского авиаоборудования и проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российских самолётов вполне может включать и продажу РФ иранских военных беспилотников. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T11:11

2022-07-28T11:11

2022-07-28T11:11

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Подобный шаг был бы естественным, хотя и не вполне понятно, какой смысл держать в секрете такую статью соглашения, считает политолог.Он указал, что против обеих стран на Западе введены максимально возможные санкции, и открытое соглашение о поставках беспилотников никак не повлияет на такую ситуацию.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220722/1036739575.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, виталий третьяков, дроны, запад, авиация