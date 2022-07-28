Хроника событий на Украине на 28 июля: агенты в Херсоне, удар по России - 28.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Хроника событий на Украине на 28 июля: агенты в Херсоне, удар по России
Хроника событий на Украине на 28 июля: агенты в Херсоне, удар по России - 28.07.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на 28 июля: агенты в Херсоне, удар по России
Украина.ру, 28.07.2022
2022-07-28T10:00
2022-07-28T10:00
спецоперация
хроники
эксклюзив
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Российские силовики выявили группу украинских корректировщиков в Херсоне. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о возможности удара по РоссииО выявлении группы украинских корректировщиков в Херсоне РИА Новости сообщил источник в силовых структурах."При попытке видеосъёмки у военного объекта был задержан гражданин Украины Тикунов Андрей Валерьевич, 1990 года рождения, работник консервного завода. Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области", - заявил источник.По его словам, Тикунов с началом российской спецоперации подписался на один из Telegram-каналов, в котором все желающие могли рассказывать о дислокации российских военных в Херсонской области. Как сообщил сам задержанный, в начале апреля нынешнего года он приехал в Херсон к матери с братом из села, где жил с отцом."Я увидел, что стоит военная техника, БТР, "Камаз", и также увидел, что российские военные раздают гуманитарную помощь мирным жителям. Все это я снял на видео и отправил. После этого я уехал в свое село", - рассказал Тикунов.Кадры записи с признанием Тикунова кадры видеозаписи с признанием которого имеются в распоряжении РИА Новости.Вскоре Тикунову, по его словам, позвонила некая женщина, которая просила подобные видео впредь отправлять ей. Тот согласился и впоследствии снял несколько блокпостов, где российские военные раздавали гуманитарную помощь."Помимо блокпостов я еще снимал обычную, повседневную жизнь Херсона. Снимал мирных жителей, как они гуляют по улицам, по паркам", - признался Тикунов.Он заявил, что снимал не только российских военных, общавшихся с местными жителями, и военную технику, но и здания, на которых установлены российские флаги."Управление полиции особенно. Также снимал биллборды, на которых было написано, что Россия здесь навсегда", - добавил Тикунов.При этом сотрудник силовой структуры пояснил в комментарии РИА Новости, что связная Тикунова, которая представилась Любой, на самом деле — Валерия Андреевна Маслова, ранее служившая в украинской 11-й бригаде армейской авиации "Херсон"."Оттуда она была переведена на должность оператора Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, обеспечивающего обработку информации, получаемой от местных жителей, проживающих на территории, контролируемой Российской Федерацией", - рассказал источник из силовых структур.Маслова представилась Тикунову сотрудницей Службы безопасности Украины и перевела ему 550 грн. (около 1,4 тыс. руб. по курсу в апреле - Ред.) за ранее предоставленную им информацию о координатах размещения российских войск.Связная передала Тикунову ещё один мобильный номер, на который тот трижды пересылал координаты позиций российских военных."После каждого раза "Люба" также совершала денежные переводы Тикунову в различных суммах", - отметил российский силовик.Также Маслова дала Тикунову контакт своего помощника по имени Дмитрий, который находился в Херсоне и мог оказать корректировщику помощь в любых вопросах. После этого всю информацию задержанный отправлял на аккаунт Дмитрия в Telegram."Впоследствии Дмитрий несколько раз выходил на связь с Тикуновым, благодарил его за проделанную работу и просил предоставлять как можно больше информации о деятельности и дислокации Вооруженных сил России", - рассказал собеседник РИА Новости.Информация от Тикунова после перепроверки СБУ и Главным управлением разведки министерства обороны Украины предавалась украинским военным для нанесения точечных ракетных ударов по скоплениям техники и личного состава российских войск, добавил он."Сама же Маслова приблизительно в конце мая нынешнего года вместе с мужем, майором Черкасским Александром Александровичем, военнослужащим 320-го отдельного вертолетного полка (в/ч А1604), и дочкой, в срочном порядке сбежали из Херсона в Одессу, где и находятся в настоящее время", - сообщил силовик.В ходе проверки было установлено, что Тикунов ранее служил в украинском батальоне "Донбасс". Помимо фото- и видеотехники при обыске у него нашли дрон для "точечного снятия координат пунктов временной дислокации российских военных", уточнил силовик."Рука не дрогнет"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае необходимости на Украине "не дрогнет рука"."Если нужно (нанести удары по территории РФ – Ред.), то поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать то, что нужно подписать, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление президента, что мы будем давать ответ по тем территориям, откуда все идет, это подтверждает... Нам известно обо всех выстрелах, производимых ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране", - заявил Данилов.Он также поддержал разделение России на несколько государств, заявив что в мире приверженцы разделения России на отдельные государства проводят конференции, где формируют карту разделения РФ.Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно "ударит в ответ" по России.При этом ранее СМИ сообщали об обещаниях Зеленского США не наносить удары по территории РФ западным оружием. Такое обещание Зеленский дал в обмен на поставки западного оружия.Впрочем, в РФ обещаниям Зеленского не поверили."Никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, нельзя обсуждать и бесполезно",— заявила в начале июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что в России "больше никто не ориентируется" на слова Владимира Зеленского и других западных лидеров."Не потому, что эти слова — бесценные обещания, а потому, что они ничего не стоят",— заявила она.Таким образом, украинская власть в очередной раз нарушила данное Западу обещание.
https://ukraina.ru/20220727/1036942012.html
https://ukraina.ru/20220727/1036933237.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
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хроники, эксклюзив

Хроника событий на Украине на 28 июля: агенты в Херсоне, удар по России

10:00 28.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Егор Леев
автор Украина.ру
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Российские силовики выявили группу украинских корректировщиков в Херсоне. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о возможности удара по России
О выявлении группы украинских корректировщиков в Херсоне РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
"При попытке видеосъёмки у военного объекта был задержан гражданин Украины Тикунов Андрей Валерьевич, 1990 года рождения, работник консервного завода. Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области", - заявил источник.
По его словам, Тикунов с началом российской спецоперации подписался на один из Telegram-каналов, в котором все желающие могли рассказывать о дислокации российских военных в Херсонской области. Как сообщил сам задержанный, в начале апреля нынешнего года он приехал в Херсон к матери с братом из села, где жил с отцом.
"Я увидел, что стоит военная техника, БТР, "Камаз", и также увидел, что российские военные раздают гуманитарную помощь мирным жителям. Все это я снял на видео и отправил. После этого я уехал в свое село", - рассказал Тикунов.
Кадры записи с признанием Тикунова кадры видеозаписи с признанием которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Вскоре Тикунову, по его словам, позвонила некая женщина, которая просила подобные видео впредь отправлять ей. Тот согласился и впоследствии снял несколько блокпостов, где российские военные раздавали гуманитарную помощь.
"Помимо блокпостов я еще снимал обычную, повседневную жизнь Херсона. Снимал мирных жителей, как они гуляют по улицам, по паркам", - признался Тикунов.
Он заявил, что снимал не только российских военных, общавшихся с местными жителями, и военную технику, но и здания, на которых установлены российские флаги.
"Управление полиции особенно. Также снимал биллборды, на которых было написано, что Россия здесь навсегда", - добавил Тикунов.
При этом сотрудник силовой структуры пояснил в комментарии РИА Новости, что связная Тикунова, которая представилась Любой, на самом деле — Валерия Андреевна Маслова, ранее служившая в украинской 11-й бригаде армейской авиации "Херсон".
"Оттуда она была переведена на должность оператора Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, обеспечивающего обработку информации, получаемой от местных жителей, проживающих на территории, контролируемой Российской Федерацией", - рассказал источник из силовых структур.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 19:00
Прокурор, мост через Днепр, воинственный Ким. Итоги 27 июля на Украине
Маслова представилась Тикунову сотрудницей Службы безопасности Украины и перевела ему 550 грн. (около 1,4 тыс. руб. по курсу в апреле - Ред.) за ранее предоставленную им информацию о координатах размещения российских войск.
Связная передала Тикунову ещё один мобильный номер, на который тот трижды пересылал координаты позиций российских военных.
"После каждого раза "Люба" также совершала денежные переводы Тикунову в различных суммах", - отметил российский силовик.
Также Маслова дала Тикунову контакт своего помощника по имени Дмитрий, который находился в Херсоне и мог оказать корректировщику помощь в любых вопросах. После этого всю информацию задержанный отправлял на аккаунт Дмитрия в Telegram.
"Впоследствии Дмитрий несколько раз выходил на связь с Тикуновым, благодарил его за проделанную работу и просил предоставлять как можно больше информации о деятельности и дислокации Вооруженных сил России", - рассказал собеседник РИА Новости.
Информация от Тикунова после перепроверки СБУ и Главным управлением разведки министерства обороны Украины предавалась украинским военным для нанесения точечных ракетных ударов по скоплениям техники и личного состава российских войск, добавил он.
"Сама же Маслова приблизительно в конце мая нынешнего года вместе с мужем, майором Черкасским Александром Александровичем, военнослужащим 320-го отдельного вертолетного полка (в/ч А1604), и дочкой, в срочном порядке сбежали из Херсона в Одессу, где и находятся в настоящее время", - сообщил силовик.
В ходе проверки было установлено, что Тикунов ранее служил в украинском батальоне "Донбасс". Помимо фото- и видеотехники при обыске у него нашли дрон для "точечного снятия координат пунктов временной дислокации российских военных", уточнил силовик.
"Рука не дрогнет"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае необходимости на Украине "не дрогнет рука".
Открытие координационного центра в Стамбуле по транспортировке зерна с Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 16:00
Хроника событий на Украине на 16:00 27 июля: вывоз зерна, ремонт моста, генпрокурор
"Если нужно (нанести удары по территории РФ – Ред.), то поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать то, что нужно подписать, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление президента, что мы будем давать ответ по тем территориям, откуда все идет, это подтверждает... Нам известно обо всех выстрелах, производимых ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране", - заявил Данилов.
Он также поддержал разделение России на несколько государств, заявив что в мире приверженцы разделения России на отдельные государства проводят конференции, где формируют карту разделения РФ.
Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно "ударит в ответ" по России.
При этом ранее СМИ сообщали об обещаниях Зеленского США не наносить удары по территории РФ западным оружием. Такое обещание Зеленский дал в обмен на поставки западного оружия.
Впрочем, в РФ обещаниям Зеленского не поверили.
"Никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, нельзя обсуждать и бесполезно",— заявила в начале июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что в России "больше никто не ориентируется" на слова Владимира Зеленского и других западных лидеров.
"Не потому, что эти слова — бесценные обещания, а потому, что они ничего не стоят",— заявила она.
Таким образом, украинская власть в очередной раз нарушила данное Западу обещание.
 
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