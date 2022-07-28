Ректор университета в Херсоне рассказала, как местные жители относятся к Украине - 28.07.2022 Украина.ру
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Ректор университета в Херсоне рассказала, как местные жители относятся к Украине
Ректор университета в Херсоне рассказала, как местные жители относятся к Украине - 28.07.2022 Украина.ру
Ректор университета в Херсоне рассказала, как местные жители относятся к Украине
Многие люди в Херсоне пока боятся начинать работать и ждут, когда ситуация на фронтах станет более определенной, но остальная часть ходит на работу и поддерживает Россию, сказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью Украина.ру
2022-07-28T06:30
2022-07-28T06:30
херсон
украина
россия
новости
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Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.По ее мнению, Россия пришла навсегда на освобожденные территории, и она будет защищать мирное население.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036446736.html
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херсон, украина, россия, новости

Ректор университета в Херсоне рассказала, как местные жители относятся к Украине

06:30 28.07.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
Херсон
© Татьяна Чугаенко
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Многие люди в Херсоне пока боятся начинать работать и ждут, когда ситуация на фронтах станет более определенной, но остальная часть ходит на работу и поддерживает Россию, сказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью Украина.ру
Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.

Той ночью (когда обстреливали реактивными снарядами - ред.) было очень страшно. Такого никогда не было. Бабахало очень сильно. Настроения? У нас работа, мы в девять часов пришли на работу, в четыре часа ушли с работы, мы заняты своими моментами. А те люди, которые без работы, конечно, они боятся. Очень большое количество людей сидят и ждут Украину, они называют это "освобождением", как это ни странно.

Татьяна Томилина
Ректор Херсонского государственного университета
По ее мнению, Россия пришла навсегда на освобожденные территории, и она будет защищать мирное население.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 09:36
Херсон: Начало будущего - почему юг Украины очень надеется на Россию
 
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Заголовок открываемого материала
06:30Ректор университета в Херсоне рассказала, как местные жители относятся к Украине
06:21Главное на 28 июля: в России и мире
06:16Корбан как знамя украинского федерализма
06:15Шарлай рассказал о тоталитарных сектах в Мелитополе
06:08Третьяков о том, как признать Украину "государством-террористом" и кто будет ее судить
06:00Дробницкий: Россия пошла на "продуктовую сделку" ради Эрдогана
05:57Теперь вы знаете, что будет дальше: эксперты о дефолте Нафтогаза
05:45"Идеальный шторм": Юшков рассказал о причинах инфляции в Британии
05:30Хроленко объяснил, почему Украину надо признать террористическим государством
05:15Политолог: Украина исповедует террор как религию, но у России есть "хирург"
05:00Военный эксперт предположил, где Украина хранит ракеты "Гарпун"
04:45Или инфляция, или рецессия: Юшков о выборе, стоящем перед США
04:30Дробницкий: Европа решила не растягивать процесс самоубийства
04:15Дудчак рассказал, как изменится экономическая ситуация в Британии после ухода Джонсона
04:00Юшков рассказал о проблемах, ожидающих Германию из-за отказа от российского угля
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