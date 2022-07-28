Ректор университета в Херсоне рассказала, как местные жители относятся к Украине
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
© Татьяна Чугаенко
Многие люди в Херсоне пока боятся начинать работать и ждут, когда ситуация на фронтах станет более определенной, но остальная часть ходит на работу и поддерживает Россию, сказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью Украина.ру
Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.
Той ночью (когда обстреливали реактивными снарядами - ред.) было очень страшно. Такого никогда не было. Бабахало очень сильно. Настроения? У нас работа, мы в девять часов пришли на работу, в четыре часа ушли с работы, мы заняты своими моментами. А те люди, которые без работы, конечно, они боятся. Очень большое количество людей сидят и ждут Украину, они называют это "освобождением", как это ни странно.
По ее мнению, Россия пришла навсегда на освобожденные территории, и она будет защищать мирное население.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.