https://ukraina.ru/20220728/1036915721.html

Ректор университета в Херсоне рассказала, как местные жители относятся к Украине

Ректор университета в Херсоне рассказала, как местные жители относятся к Украине - 28.07.2022 Украина.ру

Ректор университета в Херсоне рассказала, как местные жители относятся к Украине

Многие люди в Херсоне пока боятся начинать работать и ждут, когда ситуация на фронтах станет более определенной, но остальная часть ходит на работу и поддерживает Россию, сказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью Украина.ру

2022-07-28T06:30

2022-07-28T06:30

2022-07-28T06:30

херсон

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россия

новости

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Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.По ее мнению, Россия пришла навсегда на освобожденные территории, и она будет защищать мирное население.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036446736.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсон, украина, россия, новости