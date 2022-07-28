https://ukraina.ru/20220728/1036914244.html

Политолог: Украина исповедует террор как религию, но у России есть "хирург"

Политолог: Украина исповедует террор как религию, но у России есть "хирург" - 28.07.2022 Украина.ру

Политолог: Украина исповедует террор как религию, но у России есть "хирург"

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в ГД РФ Сергей Миронов призвал признать Украину террористическим государством с учетом событий последних лет. С этим согласился и политолог Руслан Бальбек. В интервью изданию Украина.ру он заявил, что последствия для террористов должны наступить соответствующие

2022-07-28T05:15

2022-07-28T05:15

2022-07-28T05:15

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"Сегодня украинские власти исповедуют террор как религию: сами назначили себе святых в виде образцов вооружений. История знает немало примеров, когда во имя поклонения ложным деревянным или каменным истуканам проливались реки крови. Сегодня именно такой мы видим Украину", - сказал он.Он добавил, что киевский режим невозможно вылечить от вируса терроризма, поэтому Россия обязана устранить источник распространения заразы. Военные трибуналы в этом деле выполняют роль хирурга, удаляющего опухоль."На мой взгляд, общество должно выступать свидетелями со стороны обвинения, так было после Великой Отечественной войны. Чтобы ни один нацистский прихвостень не избежал справедливого возмездия за свои деяния. Этого ждет от нас и здравомыслящее украинское общество", - подытожил эксперт.

https://ukraina.ru/20220727/1036905184.html

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2022

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новости, эксперт, политолог, украина, террор