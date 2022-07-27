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Неизвестные устроили провокацию с буквой Z в Воронеже

Неизвестные устроили провокацию с буквой Z в Воронеже - 27.07.2022 Украина.ру

Неизвестные устроили провокацию с буквой Z в Воронеже

В Воронеже неизвестные нанесли буквы Z на двенадцати припаркованных во дворах автомобилях, сообщает РИА Новости 27 июля, ссылаясь на полицию города

2022-07-27T12:28

2022-07-27T12:28

2022-07-27T12:28

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По информации агентства, правоохранители уже ищут причастных, а правительство области расценивает действие, как провокацию.По мнению властей региона, провокация была направлена на дискредитацию ВС РФ и виновные должны понести наказание.Двумя днями ранее, 25 июля вступил в силу закон о "Публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях".В июне в крымском санатории неизвестные напали на военного, проходившего лечение. По предварительной информации, драка произошла из-за одежды военного, на которой была буква Z. Преступники в ходе нападения выкрикивали проукраинские лозунги.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, символика, воронеж, полиция