Неизвестные устроили провокацию с буквой Z в Воронеже - 27.07.2022 Украина.ру
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Неизвестные устроили провокацию с буквой Z в Воронеже
Неизвестные устроили провокацию с буквой Z в Воронеже - 27.07.2022 Украина.ру
Неизвестные устроили провокацию с буквой Z в Воронеже
В Воронеже неизвестные нанесли буквы Z на двенадцати припаркованных во дворах автомобилях, сообщает РИА Новости 27 июля, ссылаясь на полицию города
2022-07-27T12:28
2022-07-27T12:28
новости
символика
воронеж
полиция
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По информации агентства, правоохранители уже ищут причастных, а правительство области расценивает действие, как провокацию.По мнению властей региона, провокация была направлена на дискредитацию ВС РФ и виновные должны понести наказание.Двумя днями ранее, 25 июля вступил в силу закон о "Публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях".В июне в крымском санатории неизвестные напали на военного, проходившего лечение. По предварительной информации, драка произошла из-за одежды военного, на которой была буква Z. Преступники в ходе нападения выкрикивали проукраинские лозунги.
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новости, символика, воронеж, полиция

Неизвестные устроили провокацию с буквой Z в Воронеже

12:28 27.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПразднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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В Воронеже неизвестные нанесли буквы Z на двенадцати припаркованных во дворах автомобилях, сообщает РИА Новости 27 июля, ссылаясь на полицию города
По информации агентства, правоохранители уже ищут причастных, а правительство области расценивает действие, как провокацию.
По мнению властей региона, провокация была направлена на дискредитацию ВС РФ и виновные должны понести наказание.
Двумя днями ранее, 25 июля вступил в силу закон о "Публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях".
В июне в крымском санатории неизвестные напали на военного, проходившего лечение. По предварительной информации, драка произошла из-за одежды военного, на которой была буква Z. Преступники в ходе нападения выкрикивали проукраинские лозунги.
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