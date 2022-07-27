https://ukraina.ru/20220727/1036916500.html
Неизвестные устроили провокацию с буквой Z в Воронеже
Неизвестные устроили провокацию с буквой Z в Воронеже - 27.07.2022 Украина.ру
Неизвестные устроили провокацию с буквой Z в Воронеже
В Воронеже неизвестные нанесли буквы Z на двенадцати припаркованных во дворах автомобилях, сообщает РИА Новости 27 июля, ссылаясь на полицию города
2022-07-27T12:28
2022-07-27T12:28
2022-07-27T12:28
новости
символика
воронеж
полиция
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По информации агентства, правоохранители уже ищут причастных, а правительство области расценивает действие, как провокацию.По мнению властей региона, провокация была направлена на дискредитацию ВС РФ и виновные должны понести наказание.Двумя днями ранее, 25 июля вступил в силу закон о "Публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях".В июне в крымском санатории неизвестные напали на военного, проходившего лечение. По предварительной информации, драка произошла из-за одежды военного, на которой была буква Z. Преступники в ходе нападения выкрикивали проукраинские лозунги.
https://ukraina.ru/20220727/1036915375.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, символика, воронеж, полиция
Неизвестные устроили провокацию с буквой Z в Воронеже
В Воронеже неизвестные нанесли буквы Z на двенадцати припаркованных во дворах автомобилях, сообщает РИА Новости 27 июля, ссылаясь на полицию города
По информации агентства, правоохранители уже ищут причастных, а правительство области расценивает действие, как провокацию.
По мнению властей региона, провокация была направлена на дискредитацию ВС РФ и виновные должны понести наказание.
Двумя днями ранее, 25 июля вступил в силу закон о "Публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях".
В июне в крымском санатории неизвестные напали на военного, проходившего лечение. По предварительной информации, драка произошла из-за одежды военного, на которой была буква Z. Преступники в ходе нападения выкрикивали проукраинские лозунги.