https://ukraina.ru/20220727/1036912951.html

Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео

Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео - 27.07.2022 Украина.ру

Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео

С политическим обозревателем Александром Асафовым в студии Украина.ру обсудили санкционную войну Запада с Россией, грядущие выборы премьер-министра Великобритании, а также проанализировали, сможет ли Европа прожить зиму без российского газа

2022-07-27T11:12

2022-07-27T11:12

2022-07-27T11:12

видео

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036912720_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9f3bdbe0a0f46b8cf95803b0345daa6a.jpg

00:55 – Перечень недружественных стран расширяется: о чем это говорит и каковы последствия? 06:55 – "Газпром", турбина Siemens и паника в Европе: что будет зимой?12:10 – Санкционная война: кто пострадал больше? 17:30 – Британские санкции и выборы премьер-министра. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, санкции, видео