Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео - 27.07.2022 Украина.ру
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Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео
Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео - 27.07.2022 Украина.ру
Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео
С политическим обозревателем Александром Асафовым в студии Украина.ру обсудили санкционную войну Запада с Россией, грядущие выборы премьер-министра Великобритании, а также проанализировали, сможет ли Европа прожить зиму без российского газа
2022-07-27T11:12
2022-07-27T11:12
видео
санкции
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00:55 – Перечень недружественных стран расширяется: о чем это говорит и каковы последствия? 06:55 – "Газпром", турбина Siemens и паника в Европе: что будет зимой?12:10 – Санкционная война: кто пострадал больше? 17:30 – Британские санкции и выборы премьер-министра. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, санкции, видео

Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео

11:12 27.07.2022
 
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С политическим обозревателем Александром Асафовым в студии Украина.ру обсудили санкционную войну Запада с Россией, грядущие выборы премьер-министра Великобритании, а также проанализировали, сможет ли Европа прожить зиму без российского газа
00:55 – Перечень недружественных стран расширяется: о чем это говорит и каковы последствия?
06:55 – "Газпром", турбина Siemens и паника в Европе: что будет зимой?
12:10 – Санкционная война: кто пострадал больше?
17:30 – Британские санкции и выборы премьер-министра.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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Заголовок открываемого материала
11:16Тимошенко пригрозила разобраться с "Нафтогазом"
11:12Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео
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