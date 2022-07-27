https://ukraina.ru/20220727/1036912951.html
Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео
Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео - 27.07.2022 Украина.ру
Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео
С политическим обозревателем Александром Асафовым в студии Украина.ру обсудили санкционную войну Запада с Россией, грядущие выборы премьер-министра Великобритании, а также проанализировали, сможет ли Европа прожить зиму без российского газа
2022-07-27T11:12
2022-07-27T11:12
2022-07-27T11:12
видео
санкции
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00:55 – Перечень недружественных стран расширяется: о чем это говорит и каковы последствия? 06:55 – "Газпром", турбина Siemens и паника в Европе: что будет зимой?12:10 – Санкционная война: кто пострадал больше? 17:30 – Британские санкции и выборы премьер-министра. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036912720_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b434d6f8d68807e9daa14e1ddaab047c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, санкции, видео
Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео
С политическим обозревателем Александром Асафовым в студии Украина.ру обсудили санкционную войну Запада с Россией, грядущие выборы премьер-министра Великобритании, а также проанализировали, сможет ли Европа прожить зиму без российского газа
00:55 – Перечень недружественных стран расширяется: о чем это говорит и каковы последствия?
06:55 – "Газпром", турбина Siemens и паника в Европе: что будет зимой?
12:10 – Санкционная война: кто пострадал больше?
17:30 – Британские санкции и выборы премьер-министра.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.