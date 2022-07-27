https://ukraina.ru/20220727/1036869359.html

"Полный распад": Кочетков о том, почему Ахметов ушел из медиа-бизнеса на Украине

"Полный распад": Кочетков о том, почему Ахметов ушел из медиа-бизнеса на Украине - 27.07.2022 Украина.ру

"Полный распад": Кочетков о том, почему Ахметов ушел из медиа-бизнеса на Украине

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вышел из медиа-бизнеса свой страны, а это означает одно, что Украина, как государство распадается и активы ему уже приносят убытки, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру

2022-07-27T05:15

2022-07-27T05:15

2022-07-27T05:15

новости

ринат ахметов

украина

бизнес

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Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов ранее объявил, что его инвестиционная компания System Capital Management (SCM) выходит из медиа-бизнеса в соответствии с принятым в 2021 году законом, направленном на ограничение влияния олигархов. Ахметов заявил, что Media Group Ukraine (MGU) передаст лицензии на свои телеканалы и печатные СМИ украинскому государству и прекратит деятельность онлайн-СМИ.По его словам, если бы Ахметову нужен был медиа-бизнес, то он бы не передал свои лицензии, людей увольняют, каналы закрывают.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220712/1034335727.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ринат ахметов, украина, бизнес