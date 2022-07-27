"Полный распад": Кочетков о том, почему Ахметов ушел из медиа-бизнеса на Украине - 27.07.2022 Украина.ру
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"Полный распад": Кочетков о том, почему Ахметов ушел из медиа-бизнеса на Украине
"Полный распад": Кочетков о том, почему Ахметов ушел из медиа-бизнеса на Украине - 27.07.2022 Украина.ру
"Полный распад": Кочетков о том, почему Ахметов ушел из медиа-бизнеса на Украине
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вышел из медиа-бизнеса свой страны, а это означает одно, что Украина, как государство распадается и активы ему уже приносят убытки, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-07-27T05:15
2022-07-27T05:15
новости
ринат ахметов
украина
бизнес
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Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов ранее объявил, что его инвестиционная компания System Capital Management (SCM) выходит из медиа-бизнеса в соответствии с принятым в 2021 году законом, направленном на ограничение влияния олигархов. Ахметов заявил, что Media Group Ukraine (MGU) передаст лицензии на свои телеканалы и печатные СМИ украинскому государству и прекратит деятельность онлайн-СМИ.По его словам, если бы Ахметову нужен был медиа-бизнес, то он бы не передал свои лицензии, людей увольняют, каналы закрывают.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, ринат ахметов, украина, бизнес

"Полный распад": Кочетков о том, почему Ахметов ушел из медиа-бизнеса на Украине

05:15 27.07.2022
 
© скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"Ринат Ахметов
Ринат Ахметов
© скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вышел из медиа-бизнеса свой страны, а это означает одно, что Украина, как государство распадается и активы ему уже приносят убытки, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов ранее объявил, что его инвестиционная компания System Capital Management (SCM) выходит из медиа-бизнеса в соответствии с принятым в 2021 году законом, направленном на ограничение влияния олигархов. Ахметов заявил, что Media Group Ukraine (MGU) передаст лицензии на свои телеканалы и печатные СМИ украинскому государству и прекратит деятельность онлайн-СМИ.
Это тоже говорит о процессах полного распада. На самом деле Ахметову эти активы уже просто даром не нужны, они только убытки приносят. А то что он говорит в Польше создаст, нафига он там нужен, и кто ему даст это сделать? Чуждый полякам, мутный персонаж. Там своих хватает ресурсов, и надо понимать, что Польша тоже не самостоятельное государство, там медиаактивы тоже поделены между американцами и немцами.
Алексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
По его словам, если бы Ахметову нужен был медиа-бизнес, то он бы не передал свои лицензии, людей увольняют, каналы закрывают.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Ахметов Коллаж СМИ медиа
12 июля, 08:26
Нас ждет полная зачистка информационного поля: эксперты о распаде медиаимперии АхметоваСамый богатый и влиятельный олигарх Украины — Ринат Ахметов — объявил, что передает все свои медиаактивы государству. Это ознаменует начало новой эры на информационном украинском поле. Олигархи утратили возможность формировать политику страны через ручные телеканалы и газеты, на их месте должен вырасти мощный ресурс государственной пропаганды
 
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