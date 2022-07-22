https://ukraina.ru/20220722/1036748472.html

Алексей Кочетков: Хитрый план Украины- измотать Россию количеством тех, кто сдастся в плен

Алексей Кочетков: Хитрый план Украины- измотать Россию количеством тех, кто сдастся в плен - 22.07.2022 Украина.ру

Алексей Кочетков: Хитрый план Украины- измотать Россию количеством тех, кто сдастся в плен

Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T13:04

2022-07-22T13:04

2022-07-22T13:04

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украина

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Мутный персонаж Ахметов в Польше не нужен, а к словам Зеленского серьезно относится невозможно, заявил в интервью Украину.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков.— Алексей, украинские СМИ говорят о возможном лишении президентом Украины Владимиром Зеленским гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Что там происходит? Зачем это Зеленскому?— Действительно, сложно комментировать слухи, потому что пока не принято никакого решения. Пока не появился какой-то документ, может, судебное решение. Не знаю, какие там процедуры предусмотрены. Украина вообще страна, живущая в вымышленной реальности, где, в общем-то, правда мало присутствует в повседневности.Понятно, что это культура такая определенная, люди там сами генерируют эти слухи, сами в них верят, распространяют, разочаровываются, генерируют новые. Нет никакого смысла пока гадать, что там происходит, пока не будет железного подтверждения.— Но если это так, то что это может быть?— Элементарно сокращается кормовая база резко, и люди ищут новые источники дохода, а на Западе денег особо не заработаешь, поэтому надо сейчас хватать чужие активы, все вывозить и продавать за столько, сколько дадут. Прятать деньги в западных банках.Потому что потом возможности такой не будет. Я думаю, в этом основная причина, нет никаких глубинных противоречий, раскола среди еврейского сообщества. Все банально, это тонущий корабль, каждый сам за себя и пытается решить свое будущее с помощью подручных механизмов.— Коломойский вроде поддерживал Зеленского…— Ну, в данном случае, спасайся, кто может. Поддерживал, не поддерживал… это когда было? А теперь ситуация изменилась. Зная натуру Коломойского, он предавал всех и вся… это как Паниковский. Купит, продаст, потом снова купит и продаст, но уже дороже. Просто его ценность в критических условиях как помощника и опоры - она ничтожна, в данном случае, поэтому с ним так и поступают.— Да, но там уволили главу СБУ и друга детства президента Баканова. Складывается впечатление, что Зеленскому указывают на какие-то странные решения, что его заставляют менять некоторых руководителей. Или нет?— Может и такое быть. СБУшник это же его друг из 95-го квартала, человек в этой организации случайный и мало на что пригодный.— Может этим просто пытаются показать эффективность власти в управлении государством?— Ну какая там эффективность, он сам его и ставил, человек свои задачи на каком-то этапе выполнял, он что не знал, кого ставил? Прекрасно знал. Сейчас стоят другие задачи.Я вот как не стараюсь, не получается представить, что этот персонаж может принимать какие-то решения, на что-то влиять. Зеленский - человек, который рассказывает, что его российские десантники хотели убить во дворце вместе с семьей. И если бы не Арестович, он бы погиб. Ну как вот после этого к словам этого существа можно относится хоть с какой-то степенью серьезности.— Ахметов отдал в пользу Украины лицензии на свои медиаресурсы и хочет создавать медиа-империю в Польше. О каких процессах это, с вашей точки зрения, свидетельствует и зачем он это сделал?— Это тоже говорит о процессах полного распада. На самом деле Ахметову эти активы уже просто даром не нужны, они только убытки приносят. А то что он говорит в Польше создаст, нафига он там нужен, и кто ему даст это сделать? Чуждый полякам, мутный персонаж.Там своих хватает ресурсов, и надо понимать, что Польша тоже не самостоятельное государство, там медиаактивы тоже поделены между американцами и немцами. И какой-то донецкий проходимец, даже с деньгами в архитектуру медиарынка не вписывается совершенно.Говорить можно все, что угодно. Эти люди любят говорить что-то, издавать звуки. Что Зеленский, что Ахметов. Они привыкли жить в такой парадигме. Важно, что происходит на самом деле - продает, закрывается, избавляется, это факт.Они ему не нужны, а были бы нужны – он бы так не поступал. А слова, что он что-то купит, говорит "буду"… вот когда купит, откроет, построит, наймет людей, мы будем думать, что за этим что-то есть. А пока это туман синий. Людей они увольняют, каналы закрывают.— Кто заинтересован в возможной активизации военной активности в Приднестровье? Запад?— Разговоры с мая месяца идут. Они сначала когда под "Азовсталью" были бои, пытались что-то как-то активизировать. Вопрос, нужно ли это румынам. Потому что понятно, если туда в спешном порядке будет прорываться российская армия, достанется всем.Опять же, мы обсуждаем разговоры. Они могут еще активизировать фронт под Мурманском – будем это обсуждать… или как они будут захватывать Рязань. Действительно, хохлы будут брать Рязань, что же делать… куда нам перебросить рязанскую дивизию? А училище военное будут эвакуировать? Ну, то есть, примерно также. Не надо обсуждать то, что говорят украинцы. Им ничего другого не остается, как растаскивать все что можно доворовать, и думать, где они будут доживать остаток дней, если, конечно, останутся в живых.— Наблюдая за тем, как блокируют пути в Калининград, то говорят о напряженности в Приднестровье, то Польша проявляет амбиции. Это Россию сейчас пытаются раздергать и распылить ресурсы. Это может получиться?— Да, используют там минимальные ресурсы, чтобы создать какие-то точки напряжения. Литовцы перекрыли транзит, потом открыли обратно. Литовцы сами по себе ничего не стоят. Их мало, они бесполезны, и действия их очень бюджетные. Сколько надо средств потратить для этого. И все обсуждают это. Ах, какими силами НАТО ударит по Калининградской области. Это просто инфоповоды.В Приднестровье совершили несколько терактов. Взорвали вышку информационную, по-моему, там взрывное устройство, привлекли внимание, стоит недорого. Обормотов этих не поймали даже. А если бы поймали – не жалко. Диверсанты какие-то. Напряглись приднестровцы, привели в боевую готовность свои боевые силы. На этом все и закончилось.Сейчас украинцы говорят, что сейчас клиньями танковыми и миллионными группировками как прорвутся к Херсону… в общем, спасайся, кто может! Ну, как в старом одесском анекдоте "Ну, и вы ему тоже говорите…".— Вообще были слухи, что есть у ВСУ какой-то резерв, который они берегут для контратаки крупной. Только куда пойдет эта атака непонятно, может речь о Херсоне?— В плен, куда же еще? Или к Бандере. Больше некуда. Вот резерв этот соберут и в плен поедут. Они нас измотают своими пленными, огромным количеством, которых надо будет содержать и кормить в конце концов, Россия, измотанная пленными, порвется в клочья. И сил не хватит их охранять. Это их хитрый замысел.— Я так понимаю, что разговоры о получении Молдавией статуса кандидата в ЕС – тоже морковка перед лицом и в итоге она тоже ничего не получит?— Ну, почему нет. Молдавия немного держит себя в руках. Страна во всех смыслах абсолютно бесполезная для ЕС, она скорее может представлять интерес для Румынии. И то, только с точки зрения амбиций Румынии о построении великой страны, восстановлении границ 1939 года, которые тоже никакого исторического обоснования не имеют. Но румынам хочется мечтать о чем-то.ЕС эта территория с нищим населением без экономических ресурсов и выхода к морю не нужна – это просто кусок земли. Причем кому он может быть интересен, сложно представить. Так, очередной центр распространения русофобии. У европейцев есть прибалты, их вполне достаточно. Половина молдаван и так работает в ЕС.Это даже не чемодан без ручки, он нужен только чтобы создавать центр генерирования инфоповодов, связанных с антироссийской повесткой. И все. Русским нужно Приднестровье, значит будем здесь крутить всю эту историю с молдаванами, не давать возможности русским решить вопрос с Приднестровьем. Рано или поздно войска РФ дойдут туда и сразу эта история заглохнет, помяните мое слово. Вообще весь смысл в этом будет потерян.

https://ukraina.ru/20220721/1036717802.html

https://ukraina.ru/20220720/1036572292.html

https://ukraina.ru/20220628/1034250996.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, сша, россия, украина, владимир зеленский, игорь коломойский, коломойский, сбу, снбо, алексей данилов, приднестровье, зима, газ, сво