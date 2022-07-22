Алексей Кочетков: Хитрый план Украины- измотать Россию количеством тех, кто сдастся в плен
Мутный персонаж Ахметов в Польше не нужен, а к словам Зеленского серьезно относится невозможно, заявил в интервью Украину.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков.
— Алексей, украинские СМИ говорят о возможном лишении президентом Украины Владимиром Зеленским гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Что там происходит? Зачем это Зеленскому?
— Действительно, сложно комментировать слухи, потому что пока не принято никакого решения. Пока не появился какой-то документ, может, судебное решение. Не знаю, какие там процедуры предусмотрены. Украина вообще страна, живущая в вымышленной реальности, где, в общем-то, правда мало присутствует в повседневности.
Понятно, что это культура такая определенная, люди там сами генерируют эти слухи, сами в них верят, распространяют, разочаровываются, генерируют новые. Нет никакого смысла пока гадать, что там происходит, пока не будет железного подтверждения.
— Но если это так, то что это может быть?
— Элементарно сокращается кормовая база резко, и люди ищут новые источники дохода, а на Западе денег особо не заработаешь, поэтому надо сейчас хватать чужие активы, все вывозить и продавать за столько, сколько дадут. Прятать деньги в западных банках.
Потому что потом возможности такой не будет. Я думаю, в этом основная причина, нет никаких глубинных противоречий, раскола среди еврейского сообщества. Все банально, это тонущий корабль, каждый сам за себя и пытается решить свое будущее с помощью подручных механизмов.
— Коломойский вроде поддерживал Зеленского…
— Ну, в данном случае, спасайся, кто может. Поддерживал, не поддерживал… это когда было? А теперь ситуация изменилась. Зная натуру Коломойского, он предавал всех и вся… это как Паниковский. Купит, продаст, потом снова купит и продаст, но уже дороже. Просто его ценность в критических условиях как помощника и опоры - она ничтожна, в данном случае, поэтому с ним так и поступают.
— Да, но там уволили главу СБУ и друга детства президента Баканова. Складывается впечатление, что Зеленскому указывают на какие-то странные решения, что его заставляют менять некоторых руководителей. Или нет?
— Может и такое быть. СБУшник это же его друг из 95-го квартала, человек в этой организации случайный и мало на что пригодный.
— Может этим просто пытаются показать эффективность власти в управлении государством?
— Ну какая там эффективность, он сам его и ставил, человек свои задачи на каком-то этапе выполнял, он что не знал, кого ставил? Прекрасно знал. Сейчас стоят другие задачи.
Я вот как не стараюсь, не получается представить, что этот персонаж может принимать какие-то решения, на что-то влиять. Зеленский - человек, который рассказывает, что его российские десантники хотели убить во дворце вместе с семьей. И если бы не Арестович, он бы погиб. Ну как вот после этого к словам этого существа можно относится хоть с какой-то степенью серьезности.
— Ахметов отдал в пользу Украины лицензии на свои медиаресурсы и хочет создавать медиа-империю в Польше. О каких процессах это, с вашей точки зрения, свидетельствует и зачем он это сделал?
— Это тоже говорит о процессах полного распада. На самом деле Ахметову эти активы уже просто даром не нужны, они только убытки приносят. А то что он говорит в Польше создаст, нафига он там нужен, и кто ему даст это сделать? Чуждый полякам, мутный персонаж.
Там своих хватает ресурсов, и надо понимать, что Польша тоже не самостоятельное государство, там медиаактивы тоже поделены между американцами и немцами. И какой-то донецкий проходимец, даже с деньгами в архитектуру медиарынка не вписывается совершенно.
Говорить можно все, что угодно. Эти люди любят говорить что-то, издавать звуки. Что Зеленский, что Ахметов. Они привыкли жить в такой парадигме. Важно, что происходит на самом деле - продает, закрывается, избавляется, это факт.
Они ему не нужны, а были бы нужны – он бы так не поступал. А слова, что он что-то купит, говорит "буду"… вот когда купит, откроет, построит, наймет людей, мы будем думать, что за этим что-то есть. А пока это туман синий. Людей они увольняют, каналы закрывают.
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— Кто заинтересован в возможной активизации военной активности в Приднестровье? Запад?
— Разговоры с мая месяца идут. Они сначала когда под "Азовсталью" были бои, пытались что-то как-то активизировать. Вопрос, нужно ли это румынам. Потому что понятно, если туда в спешном порядке будет прорываться российская армия, достанется всем.
Опять же, мы обсуждаем разговоры. Они могут еще активизировать фронт под Мурманском – будем это обсуждать… или как они будут захватывать Рязань. Действительно, хохлы будут брать Рязань, что же делать… куда нам перебросить рязанскую дивизию? А училище военное будут эвакуировать? Ну, то есть, примерно также. Не надо обсуждать то, что говорят украинцы. Им ничего другого не остается, как растаскивать все что можно доворовать, и думать, где они будут доживать остаток дней, если, конечно, останутся в живых.
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— Наблюдая за тем, как блокируют пути в Калининград, то говорят о напряженности в Приднестровье, то Польша проявляет амбиции. Это Россию сейчас пытаются раздергать и распылить ресурсы. Это может получиться?
— Да, используют там минимальные ресурсы, чтобы создать какие-то точки напряжения. Литовцы перекрыли транзит, потом открыли обратно. Литовцы сами по себе ничего не стоят. Их мало, они бесполезны, и действия их очень бюджетные. Сколько надо средств потратить для этого. И все обсуждают это. Ах, какими силами НАТО ударит по Калининградской области. Это просто инфоповоды.
В Приднестровье совершили несколько терактов. Взорвали вышку информационную, по-моему, там взрывное устройство, привлекли внимание, стоит недорого. Обормотов этих не поймали даже. А если бы поймали – не жалко. Диверсанты какие-то. Напряглись приднестровцы, привели в боевую готовность свои боевые силы. На этом все и закончилось.
Сейчас украинцы говорят, что сейчас клиньями танковыми и миллионными группировками как прорвутся к Херсону… в общем, спасайся, кто может! Ну, как в старом одесском анекдоте "Ну, и вы ему тоже говорите…".
— Вообще были слухи, что есть у ВСУ какой-то резерв, который они берегут для контратаки крупной. Только куда пойдет эта атака непонятно, может речь о Херсоне?
— В плен, куда же еще? Или к Бандере. Больше некуда. Вот резерв этот соберут и в плен поедут. Они нас измотают своими пленными, огромным количеством, которых надо будет содержать и кормить в конце концов, Россия, измотанная пленными, порвется в клочья. И сил не хватит их охранять. Это их хитрый замысел.
— Я так понимаю, что разговоры о получении Молдавией статуса кандидата в ЕС – тоже морковка перед лицом и в итоге она тоже ничего не получит?
— Ну, почему нет. Молдавия немного держит себя в руках. Страна во всех смыслах абсолютно бесполезная для ЕС, она скорее может представлять интерес для Румынии. И то, только с точки зрения амбиций Румынии о построении великой страны, восстановлении границ 1939 года, которые тоже никакого исторического обоснования не имеют. Но румынам хочется мечтать о чем-то.
ЕС эта территория с нищим населением без экономических ресурсов и выхода к морю не нужна – это просто кусок земли. Причем кому он может быть интересен, сложно представить. Так, очередной центр распространения русофобии. У европейцев есть прибалты, их вполне достаточно. Половина молдаван и так работает в ЕС.
Это даже не чемодан без ручки, он нужен только чтобы создавать центр генерирования инфоповодов, связанных с антироссийской повесткой. И все. Русским нужно Приднестровье, значит будем здесь крутить всю эту историю с молдаванами, не давать возможности русским решить вопрос с Приднестровьем. Рано или поздно войска РФ дойдут туда и сразу эта история заглохнет, помяните мое слово. Вообще весь смысл в этом будет потерян.