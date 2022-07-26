https://ukraina.ru/20220726/1036893774.html

"Осталось чуть-чуть": военный эксперт предположил, когда Донбасс будет освобождён от ВСУ

"Осталось чуть-чуть": военный эксперт предположил, когда Донбасс будет освобождён от ВСУ - 26.07.2022 Украина.ру

"Осталось чуть-чуть": военный эксперт предположил, когда Донбасс будет освобождён от ВСУ

В конце августа вся территория Донбасса может быть освобождена от украинских войск, потому что российские войска превосходят ВСУ во всех аспектах, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру

2022-07-26T17:45

2022-07-26T17:45

2022-07-26T17:45

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Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что к концу августа вся территория республики будет освобождена от ВСУ.Он рассказал, что по сводкам Минобороны РФ, российские войска интенсивно уничтожают противника не только на переднем крае, но и в глубоком оперативном тылу, включая регионы Западной Украины.Россия уничтожает украинские подразделения, а также и логистику, запасы оружейных поставок концентрируются в западных регионах, но они ликвидируются в Хмельницкой и Винницкой области.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220710/1034320392.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донбасс, украина, россия, новости, всу