"Осталось чуть-чуть": военный эксперт предположил, когда Донбасс будет освобождён от ВСУ
© Федор Громов/Украина.руДонецк плакат билборд Возродим Донбасс
© Федор Громов/Украина.ру
В конце августа вся территория Донбасса может быть освобождена от украинских войск, потому что российские войска превосходят ВСУ во всех аспектах, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что к концу августа вся территория республики будет освобождена от ВСУ.
Превосходство российских войск в Донбассе абсолютно с точки зрения тактики, стратегии, технологий и огневой мощи, несмотря на всю западную помощь. Динамика перемалывания ВСУ достаточно высока… Поэтому в конце августа вся территория Донбасса может быть освобождена от украинских войск.
Он рассказал, что по сводкам Минобороны РФ, российские войска интенсивно уничтожают противника не только на переднем крае, но и в глубоком оперативном тылу, включая регионы Западной Украины.
Россия уничтожает украинские подразделения, а также и логистику, запасы оружейных поставок концентрируются в западных регионах, но они ликвидируются в Хмельницкой и Винницкой области.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.