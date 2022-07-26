"Осталось чуть-чуть": военный эксперт предположил, когда Донбасс будет освобождён от ВСУ - 26.07.2022 Украина.ру
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"Осталось чуть-чуть": военный эксперт предположил, когда Донбасс будет освобождён от ВСУ
"Осталось чуть-чуть": военный эксперт предположил, когда Донбасс будет освобождён от ВСУ - 26.07.2022 Украина.ру
"Осталось чуть-чуть": военный эксперт предположил, когда Донбасс будет освобождён от ВСУ
В конце августа вся территория Донбасса может быть освобождена от украинских войск, потому что российские войска превосходят ВСУ во всех аспектах, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-07-26T17:45
2022-07-26T17:45
донбасс
украина
россия
новости
всу
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Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что к концу августа вся территория республики будет освобождена от ВСУ.Он рассказал, что по сводкам Минобороны РФ, российские войска интенсивно уничтожают противника не только на переднем крае, но и в глубоком оперативном тылу, включая регионы Западной Украины.Россия уничтожает украинские подразделения, а также и логистику, запасы оружейных поставок концентрируются в западных регионах, но они ликвидируются в Хмельницкой и Винницкой области.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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донбасс, украина, россия, новости, всу

"Осталось чуть-чуть": военный эксперт предположил, когда Донбасс будет освобождён от ВСУ

17:45 26.07.2022
 
© Федор Громов/Украина.руДонецк плакат билборд Возродим Донбасс
Донецк плакат билборд Возродим Донбасс
© Федор Громов/Украина.ру
Читать в
В конце августа вся территория Донбасса может быть освобождена от украинских войск, потому что российские войска превосходят ВСУ во всех аспектах, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что к концу августа вся территория республики будет освобождена от ВСУ.
Превосходство российских войск в Донбассе абсолютно с точки зрения тактики, стратегии, технологий и огневой мощи, несмотря на всю западную помощь. Динамика перемалывания ВСУ достаточно высока… Поэтому в конце августа вся территория Донбасса может быть освобождена от украинских войск.
Александр Хроленко
Военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня"
Он рассказал, что по сводкам Минобороны РФ, российские войска интенсивно уничтожают противника не только на переднем крае, но и в глубоком оперативном тылу, включая регионы Западной Украины.
Россия уничтожает украинские подразделения, а также и логистику, запасы оружейных поставок концентрируются в западных регионах, но они ликвидируются в Хмельницкой и Винницкой области.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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