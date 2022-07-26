https://ukraina.ru/20220726/1036876612.html

Александр Хроленко: Россия готовит мощный удар по ВСУ далеко за пределами Донбасса

Александр Хроленко: Россия готовит мощный удар по ВСУ далеко за пределами Донбасса - 26.07.2022 Украина.ру

Александр Хроленко: Россия готовит мощный удар по ВСУ далеко за пределами Донбасса

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T17:07

2022-07-26T17:07

2022-07-26T17:07

интервью

россия

донбасс

всу

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Теперь Россия ради своей безопасности планирует освободить всю Украину от неонацисткого режима. Неважно, сколько на это потребуется времени. Важно, что российские власти приняли это решение и публично его озвучили, считает военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что к концу августа вся территория республики будет освобождена от ВСУ.- Александр Николаевич, понятно, что мы не должны ставить конкретных сроков. Но, может быть, можно выделить некоторые тенденции, подтверждающие этот прогноз?- Это вполне реалистично. Превосходство российских войск в Донбассе абсолютно с точки зрения тактики, стратегии, технологий и огневой мощи, несмотря на всю западную помощь.Динамика перемалывания ВСУ достаточно высока. Мы видим по сводкам Минобороны РФ, насколько интенсивно мы уничтожаем противника не только на переднем крае, но и в глубоком оперативном тылу, включая регионы Западной Украины.Мы уничтожаем не только действующие украинские подразделения, но и логистику. Запасы оружейных поставок только концентрируются в западных регионах, но в большинстве своем они уничтожаются в Хмельницкой и Винницкой области.Поэтому в конце августа вся территория Донбасса может быть освобождена от украинских войск.- Как быть с тем, что противник имеет возможность поставлять новые резервы, в то время, как мы по-прежнему действуем ограниченной группировкой?- Резервы у противника количественно еще есть, мобилизационные ресурсы Украины еще велики. Но каждая новая волна мобилизации уже все хуже и хуже. Даже американские и западные СМИ пишут, что украинцы не хотят воевать и что боевой дух в войсках стремительно падает. Поэтому мне кажется, что несмотря на волны общей мобилизации, боевой дух и боеготовность украинских войск упадет.- Что нужно сделать, чтобы украинское общество и власти поняли, что сопротивление бесполезно?- Украинским властям и обществу нужно посмотреть в глаза реальности. Россия заявила реалистичные цели: денацификация и демилитаризация Украины. Россия от этой цели не отступится. Это программа минимум. Поэтому украинскому руководству надо думать о том, как сохранить хоть что-то, что осталось от Украины. Сейчас готовятся референдумы на территории Запорожской и Херсонской областей. Поэтому им бы следовало вести переговоры о мире, а не рассказывать о какой-то там битве за Херсон.Вы же помните, как все началось с интервью министра обороны Украины Резникова американскому СМИ, где он хвастливо заявил о подготовке миллионной армии для "освобождения от оккупантов юга Украины". Да, что-то такое готовилось, но он фактически выдал военную тайну. И вообще эта "битва за Херсон" противоречит интересам украинской государственности.Это как в дзюдо. Силы и энергия, направленные на битву за Херсон, приведут к тому, что наступающие туда украинские войска могут оказаться в Одессе. Именно так закончится это контрнаступление. Потому что полное боевое, тактическое и стратегическое превосходство российских войск никто не отменял. Наступать без воздушной поддержки? Это же как надо любить деньги и расположение Запада, чтобы сознательно обрекать на жертвы украинский народ.Даже Генштаб ВСУ предупредил Офис Зеленского, что в ходе такой операции минимальные потери составят 20 тысяч убитыми и 50 тысяч раненными. Но Офис Зеленского это не останавливает. Это тупик украинской государственности, которая близится к финишу.- Как поступит Россия, если украинские власти в военном столкновении захотят разрушить украинскую государственность? Как Россия поступит, если Украина все же согласится на некие переговоры?- На прошлой неделе произошла цепь значимых событий в контексте вашего вопроса.В течение трех суток Сергей Шойгу объехал четыре войсковые группировки в Донбассе. Такие командировки министра обороны неслучайны, потому что он в Москве получает всю информацию. Ему не нужно лично присутствовать на командном пункте, чтобы получить что-то еще. Если речь идет о наградах героям тоже самое. Он может вызвать их в Кремль или поехать к ним в госпиталь.Это личное присутствие Шойгу в расположении всех четырех группировок говорит о том, что это была важная рекогносцировка перед серьезными событиями. Что это будет, мы можем только гадать. Российский Генштаб своими планами не делится. Возможно, это будет удар на каком-то одном направлении. Возможно, Харьков, Днепропетровск и Николаев одновременно окажется под огнем. На мой взгляд, вероятно наступление на Херсон.А после этой поездки Шойгу выступил помощник президента России Юрий Ушаков, который заявил, что география спецоперации будет иной. И в это же день выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, который тоже подтвердил, что география изменилась. Потому что теперь Россия ради своей безопасности планирует освободить всю Украину.А для тех, кто не понял, Лавров в ходе поездки в африканские страны объяснил, что Россия обязательно освободит украинский народ от киевского режима и от части истории, которая несвойственна для отношений российского и украинского народов.Сочетание этих событий мне видится важным знамением. Скоро мы увидим, останется ли от Украины что-то в виде самостоятельного государства, или же она регионом за регион с помощью референдумов войдет в состав России. Неважно, сколько для этого потребуется времени. Принято принципиальное решение, что мы пойдем именно таким путем. И Шойгу, Лавров и Ушаков это подтвердили.- Вы сказали про показательные попытки ВСУ атаковать под Херсоном, но они все же доставляют нам проблемы, используя американскую реактивную артиллерию. Что мешает нам там найти и уничтожить эти установки?- Их уничтожают достаточно эффективно, учитывая, что это новое оружие и российские войска с ним раньше не сталкивались. Какие-то приемы пришлось отрабатывать по ходу противодействия. Но в последние дни сообщалось, что мы перехватываем все шесть выпущенных ракет. Еще официально подтвердилось, что уничтожено четыре пусковые установки и одна заряжающая машина. То есть постепенно российские войска научились противодействовать этому оружию.На мой взгляд, не надо преувеличивать возможности этого оружия. Оно не спасет ВСУ и не переломит соотношение сил на переднем крае, особенно в таком количестве. Мне это больше напоминает полигонное исследование. Американцы хотят понять, насколько эффективно их оружие в условиях конфликта высокой интенсивности с технологически развитым противником. На Украине испытываются новые разработки. Так будет и впредь. Но погоды это не изменит.- Как мы сможем успокоить мирное население, страдающее от этих обстрелов? Ведь Шойгу отдал приказ поражать вражескую дальнобойную артиллерию.- У меня нет номера Генштаба. Но мне кажется, что для минимизации вреда от подобных обстрелов необходимо усилить беспилотную группировку, чтобы в режиме 24/7 в воздухе висели разведывательные и ударные БПЛА и отслеживали всякое движение. Чтобы всякое выдвижение на позиции самоходной артиллерийской установки или РСЗО HIMARS вызвало бы удар беспилотника. Для этого нужны сотни и сотни новых беспилотников.Как раз недавно появилась информация о возможных поставках иранских беспилотников "Шахед 129". Это очень интересная идея. Это принесло бы много пользы. Это бы снизило активность путешествующих самоходок и РСЗО. Чем больше в небе беспилотной ударной авиации, тем быстрее будут ликвидироваться такие угрозы.А вообще для этого нужно в принципе не оставить территорий, где находились бы боеспособные части ВСУ. Эта проблема будет решена только в том случае, если мы дойдем до западных границ Украины. Но это уже другие временные рамки.- Назывались разные варианты относительно того, как наказать США за предоставление ВСУ разведывательных данных в онлайн-режиме. Кто-то призывает сбивать их спутники, кто-то – беспилотники над Черным морем, кто-то считает, что мы с этим ничего сделать не сможем. Вы что по этому поводу думаете?- Сама по себе разведывательная информация дает определенное преимущество. Но жизнь в движении. Войска не стоят на месте. Огневые позиции меняются. Даже если натовская разведка в режиме онлайн передаст какие-то данные Украине, противнику все равно нужно подготовиться, куда-то выдвинуться, а за это время наши танки, "Смерчи", "Ураганы" и "Солнцепеки" успевают сменить позицию. Склады с боеприпасами вблизи переднего края тоже дробятся. Все в одном месте не хранится. Поэтому я бы не преувеличивал фактор военной разведки.Да, у них над Черным морем летают беспилотники, над Польшей летают "Аваксы". Но на каждый прием есть контрприем. Для российских войск сейчас не только время тяжелых испытаний, но и время учебы, как противостоять высокотехнологичному противнику, подготовленному по стандартам НАТО.И разведка – это не только поле для маневра наших войск, но и поле деятельности для средств радиоэлектронной борьбы и для систем, чтобы ввести противника в заблуждение. Мне кажется, наши войска находят способы и приемы противостоять связке натовской разведки и украинских войск.- Сергей Лавров ранее говорил, что после удара наших войск по военным объектам в одесском порту Черноморскому флоту больше не угрожают противокорабельные ракеты "Гарпун". Это так? Или нам еще предстоит много работы в этом вопросе?- Маловероятно, что противокорабельные ракеты "Гарпун" хранят в одном месте. Наверняка они распределены между Одессой, Черноморском (Ильичевск) и Николаевом. Нам еще предстоит выяснить, где находятся запасы этих ракет и пусковые установки. Пусковые установки у них достаточно простые. Их адаптировали. Их колесная база похожа на хлебный фургон, но смонтировано все так, что все это действует. Я думаю, что в перспективе мы еще узнаем информацию о поражении пусковых установок и запасов этих ракет. Они очень компактные. Их завезли в эти приморские города в достаточном количестве. Там еще есть работа для нашей разведки и для наших ракет.- "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством. Если соответствующий закон будет принят, что это нам даст на практике?- Это правильная инициатива. Украина, как ее этому восемь лет учили Пентагон, ЦРУ и Нацгвардия США, использует собственное мирное население в качестве живого щита. Украина, понимая, что ее боевой потенциал уступает российской армии, использует жилищную инфраструктуру для усиления своей боеспособности. Это тактика террористических формирований, как мы это видели на Ближнем Востоке в Ираке или в Сирии. Нужно просто признать, что это террористическая практика, которая закреплена голосованием в Верховной Раде. Там действует закон о тотальной обороне для всех мирных украинцев.Нужно признать де-факто и де-юре, что киевский режим является террористическим. А дальше можно это использовать в ООН и в части методов работы с этим режимом. Потому что руководителей террористических организаций уничтожают, не оглядываясь на какие-то нормы, и не ведут с ними переговоры.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, донбасс, всу