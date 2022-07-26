https://ukraina.ru/20220726/1036881407.html

Разведка США вынуждена признать: РФ побеждает Запад при помощи Украины сразу на 3 фронтах

Разведка США вынуждена признать: РФ побеждает Запад при помощи Украины сразу на 3 фронтах - 26.07.2022 Украина.ру

Разведка США вынуждена признать: РФ побеждает Запад при помощи Украины сразу на 3 фронтах

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T16:27

2022-07-26T16:27

2022-07-26T18:03

эксклюзив

россия

украина

сша

военные действия

санкции

марио драги

борис джонсон

джо байден

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За период проведения военной спецоперации РФ на Украине восприятие происходящего на Западе резко изменилось: если на начальном этапе в победе Киева не было сомнений, Москву осуждали и стремились наказать санкциями как можно больнее, то сейчас всё чаще признают неспособность украинской армии противостоять противникам и превосходство российских военных как технически, так и стратегически, а ограничительные меры в отношении РФ потихоньку снимают и не кичатся сотрудничать с ней.«Всему пришёл конец. Не так уж много времени потребуется, чтобы все пришли к этому выводу. Факт остаётся фактом: Россия побеждает по всем фронтам. Военном — на поле боя. Политическом — стоит просто взглянуть на развал политической системы в Европе и продолжающуюся деградацию администрации Байдена в США. И экономически — Россия перевернула ситуацию: санкции бумерангом ударили по Западу, а экономика России в порядке», — заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер в интервью на YouТube-канале Judging Freedom.Военный фронтНа Украине российская армия противостоит не только ВСУ и националистам, но и всему Западу, предоставляющего Киеву рекордную по объёму военную помощь. И противостоит более чем успешно – ликвидируя поставленные вооружения как советских, так и современных образцов и устанавливая контроль над всё новыми регионами. Здорово помогает союзным силам также безалаберность украинских бойцов, бросающих на поле боя при отступлении западнее оружие, которое российские специалисты затем разбирают до последнего винтика и досконально изучают принцип его функционирования, то есть в прямом смысле работает принцип «осведомлён значит вооружён».Руководители оборонных ведомств западных стран вынуждены признать: им больше нечем помочь Украине, даже из запасников собственных армий уже нечего взять, дошло до того, что под угрозой национальная безопасность.Об этом, в частности, говорила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, а инспектор сухопутных войск Бундесвера Альфонс Маис в интервью газете Handelsblatt заявил: «Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами. Россия использует то, что прочно, а также имеется в огромных количествах. Солдаты обучены управлять этой техникой... Благодаря превосходству в артиллерии российская армия километр за километром продвигается вперёд. Это борьба на изматывание, битва на истощение. Вопрос времени: как долго Украина сможет её вынести».Военное превосходство России уже не могут скрывать даже власти Украины, всегда стремящихся вывернуть любую ситуацию так, чтобы преподнести как собственную победу. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 13 июля заявил, что российская армия превосходит ВСУ по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая её поддерживает. А тремя неделями ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинские войска вынуждены оставлять занятые позиции и искать новые, где бы они могли временно закрепиться, поскольку перевес на стороне вооружённых сил России и Донбасса.На днях британская газета The Times ошарашила аудиторию: «Нам не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету. Незначительным победам украинцев искусственно предоставляется огромное информационное освещение, а крупные успехи русских освещаются значительно скромнее. Чем больше у русских успехов, тем большее место в СМИ отдается воображаемым "зверствам российской армии". Такие сообщения лезут в топ заголовков, искажая реальную картину боев. Каждые несколько дней нам "выкатывают" по нескольку западных военных экспертов, цель которых состоит в том, чтобы заверить нас, что русские абсолютно беспомощны, их войска плохо подготовлены и не соблюдают дисциплину, их тактика архаична, а их командные пункты разносятся вдребезги доблестными, демократичными, миролюбивыми украинскими тяжелыми артиллерийскими орудиями. <...> В чём состоит вся проблема: наш взгляд на этот военный конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное. И так было с самого первого дня».Политический фронтОбострение украинского кризиса серьёзно осложнило и без того непростую политическую ситуацию в Европе. Спецоперация РФ сама по себе не была причиной стремительного падения рейтинга лидеров и перестановок в руководстве ряда стран, главным триггером послужило опрометчивое решение вслед за Америкой расширить санкционный режим против РФ и военную помощь Украине одновременно.Только европейцы недооценили, как далеко в ответе может пойти Москва, – по сути, Запад сам вынудил её изменить схему оплаты поставок газа (для самих клиентов ничего не изменилось – они по-прежнему вносят плату в евро и долларах, а дальнейшую конвертацию в рубли проводит Газпромбанк без участия находящегося под санкциями Центробанка РФ), заблокировав на счетах «Газпрома» почти $300 млрд, особо принципиальные, отказавшиеся от работы на новых условиях остались без газа, а согласившиеся, поставившие сохранение национального промышленного комплекса и отопление в домах населения на первое место, получили клеймо предателей европейского единства. Сокращение запасов энергоресурсов автоматически взвинтило котировки на мировом рынке до предела (стоимость газа в Европе вернулась к мартовским показателям — выше $2000), а вместе с ними и уровень инфляции во многих странах до рекордных с конца XX века годов.Естественно, выросшие в разы платёжки по квартплате и цены в магазинах вызывают недовольство населения, а ответственность за происходящее люди возлагают вовсе не на президента РФ Владимира Путина, которого западные политики называют виновником происходящего, а на руководство своих стран. Как следствие – антирейтинг европейских лидеров: деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца довольны всего 38% соотечественников, президента Франции Эммануэля Макрона – 37%, президента США Джо Байдена и того меньше – 30%.Пусть и с такими показателями, но они сохраняют свои посты в отличие от некоторых партнёров по G7 и НАТО. Борису Джонсону, совсем недавно преодолевшему вотум недоверия из-за вечеринок в разгар пандемии, всё же придётся уйти. Официальная причина отставки премьер-министра – правительственный кризис в Великобритании и секс-скандал вокруг заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера, однако, как подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его уход стал в том числе следствием провальной политики на международной арене, породившей гораздо больший кризис в экономике западных стран, и сохранить свои позиции во власти ему не помогла борьба с мифическим «внешним врагом». Глава британского правительства был впереди Европы всей по уровню поддержки Киева в противостоянии Москве: королевство занимает вторую строчку по объёму предоставленной Украине военной помощи, уступив только США, Джонсон с начала спецоперации дважды посещал Киев и собирается съездить туда ещё (реакция британцев на новость о его планах, если резюмировать, была такой: идиот, в Великобритании своих проблем не хватает, а денег на их решение нет, зато он хочет выделить Киеву ещё больше оружия и финансирования, роман Джонсона с Зеленским дорого обходится налогоплательщикам), после объявления об отставке он сразу же позвонил президенту Украины, чтобы заверить в дальнейшей поддержке, а разговор, как рассказали представители пресс-службы, завершил фразой: «Ты герой, тебя все любят».Гораздо даже большую обеспокоенность у западного политического истеблишмента вызывает ситуация в другой стране – Италии. Правительственный кризис здесь скорее в порядке вещей, а не из ряда вон выходящее событие, – за 75 лет сменилось порядка 70 кабинетов министров, — однако на Марио Драги возлагали особые надежды. Его, в отличие от Джонсона, не вынуждали подать в отставку, наоборот, отговаривали, но Драги повторно подал соответствующее прошение президенту после того, как хоть и заручился доверием своему правительству большинством депутатов, но среди них не было членов 3 партий правящей коалиции (Движения «5 звёзд», «Вперёд, Италия» и «Лиги»), чему предшествовал раскол Движения «5 звёзд» из-за разногласий о поставках оружия Украине. Американские и европейские СМИ теперь опасаются, что после ухода Драги, занимавшего принципиальную позицию по противодействию России и помощи Киеву, единство НАТО и ЕС на украинском направлении пошатнётся.Украинский вопрос стал лишь предлогом для отставки Джонсона и Драги на фоне накопившихся внутренних проблем, но факт есть факт: в разгар спецоперации, проводимой Россией, Великобритания и Италия — 2 авторитетные страны с парламентской формой правления — остались без глав правительств. Вряд ли это коренным образом переломит ситуацию, Лондон и Рим продолжат поддерживать Киев, но личности обоих ярких премьер-министров играли не последнюю роль. Они имеют все шансы повторить судьбу Германии: после ухода Ангелы Меркель Германия в целом сохранила начатый ею курс на внешнеполитической арене, но немецкий голос уже не звучит так авторитетно, как прежде, поскольку Олаф Шольц, не обладающий пробивным характером и принципиальностью, не пользуется таким же авторитетом, как Mutti («мамочка», как ласково прозвали Меркель местные СМИ).«Либеральные журналисты лебезили перед всегда блестящей Ангелой Меркель. Они заявляли, что хотели бы видеть у себя такого же лидера, как она. Но Германия, которую Меркель оставила после себя, чувствует себя не так уж и хорошо, не так ли? Мы видим суровую правду: европейские лидеры начинают сдаваться», — заявила ведущая американского телеканала Fox News Лора Ингрэм.По её словам, всего за месяц политическая нестабильность в Великобритании, Италии и Франции и разрушила Европу.Экономический фронтРассчитывая на экономический крах России, США и ЕС вводили всё новые санкции, хотя российская экономика была разорвана в клочья ещё в 2015 году, как говорил тогда 44-го американский президент Барак Обама, однако их ожидания не просто не оправдались, а обернулись против самого Запада.Ключевым фактором послужили поставки энергоресурсов из РФ, от которых отдельные европейские страны зависят почти полностью, и все вытекающие последствия, о чём сказано выше. Поэтому когда Евросоюз приступил к рассмотрению 6-го санкционного пакета, предусматривающего запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов, лидеры ряда государств послали солидарность к чёрту и отказались одобрить инициативу, прекрасно осознавая риски для национальных экономик, это вбило клин в ряды Евросоюза, в конечном итоге не оставалось ничего, кроме как принять документ с оговорками в виде отсрочки эмбарго для несогласных. Сразу после этого русофобски настроенные политики объявили, что ЕС сразу, чуть ли не вставая из-за стола, начали обсуждать 7-й пакет, однако постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов сказал, что дальше — только запрет на российский газ, а это из серии «очевидное — невероятное», учитывая разногласия по нефти, занимающей гораздо меньшую долю в структуре поставок энергоресурсов из России. 7-й пакет в итоге приняли, но он не содержит никаких серьёзных мер, а направлен лишь на приведение политики ЕС в соответствие с позицией его союзников. Европа исчерпала все возможности в санкционной борьбе с Москвой, признал на условиях анонимности дипломат французской газете Le Monde.Тем временем рубль, как признали западные аналитики, стал самой устойчивой и эффективной валютой в мире в 2022 году, совершив, как описал американский телеканал CBS, ошеломляющий поворот, укрепившись по отношению к доллару. Всё больше стран задумались о переходе с Россией на расчёт в национальных валютах. Процесс дедолларизации во всём мире запущен, и его не остановить, отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.24 июля американское издание The National Interest без всяких украшательств прямо в заголовке статьи написало «Санкции наносят больше вреда Западу, чем России».«Несмотря на неоднократные заверения президента Байдена и других западных лидеров в том, что "самые жёсткие экономические санкции в истории" нанесут ущерб экономике России, этого не произошло... Во втором квартале этого года профицит торгового баланса вырос до рекордных $70,1 млрд. Сочетание санкций и войны нарушило поставки энергии и зерна, создав экономические возможности, которыми воспользовалась Россия... В экономическом отношении РФ не пострадала ни на грамм», — говорится в публикации.А для стран, которые ввели антироссийские санкции, как подчёркивает автор, экономическая картина не столь радужна: Европа изо всех сил пытается удовлетворить свои потребности в энергии, подстегивая инфляцию и вынуждая страны, находящиеся в авангарде зелёного движения, отступать, Байден на фоне максимальной за 40 лет инфляции умолял лидеров Саудовской Аравии — режима, которого избегал, — помочь, увеличив добычу нефти, чтобы снизить цены на газ и ослабить инфляционное давление.Подводя итог, бывший офицер разведки США Скотт Риттер констатировал: «Если взять все 3 аспекта вместе, нет ничего что могло бы изменить направление развития каждого из этих аспектов. Россия побеждает и будет развивать победу на поле боя, европейцы, Джонсон выбыл, Драги выбыл, можно просто подождать, пока они все ни вылетят, G7 отходит в историю. Байдену осталось ещё 2 года, но демократы уже на вылете... Мы можем говорить о враждебности украинцев в отношении России, но враждебность есть, пока они могут себе позволить такую роскошь, но скоро её не будет. Вы питаете эту враждебность, но только себе на погибель. Не хочу никого пугать, но России надоело играть в игры. Путин недавно говорил: "Мы ещё даже не начинали"».

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, сша, военные действия, санкции, марио драги, борис джонсон, джо байден