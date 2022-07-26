https://ukraina.ru/20220726/1036855638.html

Трасс пообещала бороться с TikTok

Трасс пообещала победить TikTok

Трасс пообещала бороться с TikTok

Кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс пообещала принимать меры против всех "авторитарных режимов", в том числе объявила войну китайской компании TikTok. Об этом 26 июля сообщают РИА Новости

2022-07-26T08:45

2022-07-26T08:45

2022-07-26T08:45

новости

великобритания

трасс (лиз трасс)

tiktok

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"Мы абсолютно точно должны принять меры, направленные против таких компаний. Мы должны ограничить объемы экспорта технологий авторитарным режимам. И я веду разговоры по этому поводу со странами G7", - сказала она.Несколько дней назад в Великобритании прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии об избрании ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Предыдущий премьер-министр Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он вынужден был покинуть должность из-за скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.

https://ukraina.ru/20220726/1036853267.html

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2022

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Новости

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новости, великобритания, трасс (лиз трасс), tiktok