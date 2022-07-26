https://ukraina.ru/20220726/1036855638.html
Трасс пообещала бороться с TikTok
Трасс пообещала победить TikTok
Трасс пообещала бороться с TikTok
Кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс пообещала принимать меры против всех "авторитарных режимов", в том числе объявила войну китайской компании TikTok. Об этом 26 июля сообщают РИА Новости
2022-07-26T08:45
2022-07-26T08:45
2022-07-26T08:45
новости
великобритания
трасс (лиз трасс)
tiktok
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"Мы абсолютно точно должны принять меры, направленные против таких компаний. Мы должны ограничить объемы экспорта технологий авторитарным режимам. И я веду разговоры по этому поводу со странами G7", - сказала она.Несколько дней назад в Великобритании прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии об избрании ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Предыдущий премьер-министр Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он вынужден был покинуть должность из-за скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
https://ukraina.ru/20220726/1036853267.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, трасс (лиз трасс), tiktok
Трасс пообещала бороться с TikTok
Кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс пообещала принимать меры против всех "авторитарных режимов", в том числе объявила войну китайской компании TikTok. Об этом 26 июля сообщают РИА Новости
"Мы абсолютно точно должны принять меры, направленные против таких компаний. Мы должны ограничить объемы экспорта технологий авторитарным режимам. И я веду разговоры по этому поводу со странами G7", - сказала она.
Несколько дней назад в Великобритании прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии об избрании ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
Предыдущий премьер-министр Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он вынужден был покинуть должность из-за скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.