https://ukraina.ru/20220726/1036835044.html

Кнутов рассказал, как работает российская система ПВО против HIMARS

Кнутов рассказал, как работает российская система ПВО против HIMARS - 26.07.2022 Украина.ру

Кнутов рассказал, как работает российская система ПВО против HIMARS

В местах, где российская система ПВО развернута и эшелонирована, она хорошо отбивает снаряды противника, а там, где она слабая или отсутствует, то ВС РФ не справляются, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-07-26T09:00

2022-07-26T09:00

2022-07-26T09:00

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Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.По его словам, если снаряд от HIMARS попадет в руки силам России, то это позволит РФ разработать более совершенный метод стрельбы по ним, а также создать систему подавления каналов управления, связанную с GPS.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036824898.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

himars, новости, украина, россия, пво