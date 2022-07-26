Кнутов рассказал, как работает российская система ПВО против HIMARS
В местах, где российская система ПВО развернута и эшелонирована, она хорошо отбивает снаряды противника, а там, где она слабая или отсутствует, то ВС РФ не справляются, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.
Там, где система ПВО развернута и эшелонирована, мы справляемся. Там, где она слабая или отсутствует, мы не справляемся. Если информация о том, что три снаряда HIMARS упали и не взорвались, соответствует действительности, то один из снарядов мы сможем забрать. Мы сможем посмотреть особенности работы электроники. Мы сможем настроить наши системы РЭБ, посмотреть баллистику, посмотреть, как летят наши снаряды.
По его словам, если снаряд от HIMARS попадет в руки силам России, то это позволит РФ разработать более совершенный метод стрельбы по ним, а также создать систему подавления каналов управления, связанную с GPS.
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