Юрий Кнутов: Если бы самолеты ВКС РФ угнали на Украину, была бы политическая катастрофа - 25.07.2022 Украина.ру
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Юрий Кнутов: Если бы самолеты ВКС РФ угнали на Украину, была бы политическая катастрофа
Юрий Кнутов: Если бы самолеты ВКС РФ угнали на Украину, была бы политическая катастрофа - 25.07.2022 Украина.ру
Юрий Кнутов: Если бы самолеты ВКС РФ угнали на Украину, была бы политическая катастрофа
Украина.ру, 25.07.2022
2022-07-25T12:53
2022-07-25T13:18
интервью
украина
россия
самолеты
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Если в распоряжении ВС РФ действительно окажутся иранские беспилотники, мы сможем очень плотно закрыть линию фронта. БПЛА будут отслеживать местоположение HIMARS, а мы будем бить по ним «Искандерами», считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб наша контрразведка получила данные, благодаря которым российская армия уничтожила ряд военных объектов ВСУ.— Юрий Альбертович, если бы эта затея удалась, насколько это бы осложнило ход проведения операции?— Не думаю, что это сильно бы повлияло на ситуацию. Сейчас используются современные системы опознавания, там большое количество вариантов кодирования. Поэтому даже утрата одного компонента, установленного на самолете, не привела бы к тому, что нам бы пришлось менять систему опознавания. Но с морально-политической точки зрения это был бы ощутимый удар.Это вообще не идея украинцев. Это идея американцев. Еще в 1953 году во время войны в Корее американцы так же планировали угнать северокорейский Миг-15. Они тоже платили миллион долларов, и один из северокорейцев перегнал такой самолет.В 1960 году, когда Миг-21, новейший для того времени самолет, был продан в Ирак, американская и израильская разведка обработала семью иракского летчика, который перегнал его прямо в Израиль. Они обеспечили эвакуацию его семьи. Причем они даже подобрали красавицу-разведчицу, которая смогла его соблазнить. Более того, этот Миг-21 летел в одном строю с израильскими фантомами.Потом в 1984 году была история угона Миг-23МЛД (модернизированный-легкий-доработанный) из Сирии. Это был уникальный самолет, который по боевым характеристикам и радиолокационному оборудованию превосходил американский F-16. Он мог сразу работать по четырем целям. Его тоже угнали в Израиль. Причем эти Миг-21 и Миг-23 сейчас стоят в израильских музеях.Еще был угон МиГ-25П в 1976 году, который перегнал летчик Беленко. Эти самолеты находились в Египте и собирали разведывательную информацию. Получали уникальные снимки. Никто в мире подобный самолет создать так и не смог. Даже наш Миг-31 немного уступал ему. Также предлагали миллион долларов. Сначала предателей не нашлось. Но это услышал Беленко, придумал план побега, стал очень добросовестно служить, а потом угнал самолет и перегнал его в Японию.Так что эта история не нова. Они все время предлагают угнать самолет и всегда платят по миллиону долларов. Обещают звание, дом и паспорт. Это классическая схема, которая существует уже несколько десятилетий.— ВСУ продолжают обстрелы Херсонской области из американских установок HIMARS. Это делается в том числе для того, чтобы понять принцип работы нашей ПВО. Что в итоге показали результаты проверки? Насколько успешно мы их сбиваем?— Там, где система ПВО развернута и эшелонирована, мы справляемся. Там, где она слабая или отсутствует, мы не справляемся. Если сегодняшняя информация о том, что три снаряда HIMARS упали и не взорвались, соответствует действительности, то один из снарядов мы сможем забрать. Мы сможем посмотреть особенности работы электроники. Мы сможем настроить наши системы РЭБ, посмотреть баллистику, посмотреть, как летят наши снаряды. Это позволит нам разработать более совершенный метод стрельбы по ним. Еще мы сможем создать систему подавления каналов управления, связанную с GPS.— Есть стереотип, что если мы подгоним "Искандеры", то это чуть ли не автоматически решит проблему с обстрелами мирных жителей. Насколько успешно мы сейчас справляемся с дальнобойной артиллерией врага и какую в этом роль должны играть эти комплексы?— Если говорить в целом, то пока мы справляемся неплохо. Проблема только с HIMARS. Но это задача номер один. Если Иран пойдет нам навстречу в вопросе беспилотников, и эти беспилотники окажутся настолько хороши, как о них говорят, то мы сможем очень плотно закрыть линию фронта. Беспилотники должны дежурить и отслеживать местоположение HIMARS. Как только мы их нашли, мы должны их сразу же "Искандерами" накрывать. Это позволит решить проблему с обстрелами очень быстро и довольно эффективно.— Поясните еще, пожалуйста, какова дальность хода у "Байрактаров". Откуда противник их запускает, что они долетают до нашей границы и мы их не успеваем сбить?— Около 160 км. Но есть улучшенная украинская версия, которая летает немного дальше. К тому же, противник запускает их в один конец, а не туда-обратно. Их по сути используют как камикадзе. Он не несет бомбу. Взрывчатка находится в нем самом, а беспилотник просто используют как таран. А поскольку бомбу он не несет, то можно груз облегчить и добавить топлива, чтобы дальность увеличить.— Польша намерена закупить 48 корейских истребителей, несмотря на то, что у них на вооружении есть американские F-16. С чем вы это связываете? Насколько это сейчас или потом может усложнить нам жизнь?— Польша обращалась с этим вопросом к американцам, но возникли вопросы со сроком поставки. Они запросили самоходки и еще кое-что. США сказали: можно, но попозже, а Польше это нужно сейчас, потому что они отдали всю свою бронетехнику на Украину. Поэтому они обращаются к Южной Корее.У Южной Кореи, по оценкам военных экспертов, одна из лучших бронетенхик. Потому что они просто покупают лицензии. Возьмем самоходную гаубицу K9. У нее ствол производства британской компании BAE Systems. Он стоит на польском "Крабе". А "Краб" - это шасси от Т-72, а башня от BAE Systems. Это одна из лучших компаний в мире по производству ствольной артиллерии. Поэтому корейское оружие – это такое Lego. Часть компонентов там британо-американские, часть они сами делают, а часть они еще где-то покупают. Вроде бы гаубица корейская, а на самом деле она состоит из лучших мировых разработок. То же самое с гаубицами и с истребителями. Потому что никто не делает двигатели для истребителей лучше, чем русские, американцы, французы и шведы. Даже китайцы этого не делают. Так что корейские истребители ненамного хуже американских, но Польша их получит быстрее.— Украине еще могут передать какие-то сложные образцы оружия?— Южная Корея может передать Украине бронетехнику, гаубицы, а самое главное - ракеты. У них есть зенитно-ракетный комплекс KM-SAM. Его им помогала делать Россия. Правда, у нас есть С-350 "Витязь" с дальностью в 60 и 120 км, а у южнокорейцев максимум 40. Но это все равно мощная и эффективная штука, потому что "Алмаз-Антей" помогал это сделать. Мы, конечно, можем попытаться помешать этой сделке. Но насколько наши протесты будут услышаны, сказать трудно.
https://ukraina.ru/20220720/1036710932.html
https://ukraina.ru/20220722/1036750341.html
https://ukraina.ru/20220722/1036770552.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
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интервью, украина, россия, самолеты

Юрий Кнутов: Если бы самолеты ВКС РФ угнали на Украину, была бы политическая катастрофа

12:53 25.07.2022 (обновлено: 13:18 25.07.2022)
 
© warfiles.ruЮрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов интервью
© warfiles.ru
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Если в распоряжении ВС РФ действительно окажутся иранские беспилотники, мы сможем очень плотно закрыть линию фронта. БПЛА будут отслеживать местоположение HIMARS, а мы будем бить по ним «Искандерами», считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Юрий Кнутов интервью
20 июля, 19:31
Юрий Кнутов: В той войне, которая идет на Украине, речь идет о том, сохранится ли Россия
Ранее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб наша контрразведка получила данные, благодаря которым российская армия уничтожила ряд военных объектов ВСУ.
— Юрий Альбертович, если бы эта затея удалась, насколько это бы осложнило ход проведения операции?
— Не думаю, что это сильно бы повлияло на ситуацию. Сейчас используются современные системы опознавания, там большое количество вариантов кодирования. Поэтому даже утрата одного компонента, установленного на самолете, не привела бы к тому, что нам бы пришлось менять систему опознавания. Но с морально-политической точки зрения это был бы ощутимый удар.
Это вообще не идея украинцев. Это идея американцев. Еще в 1953 году во время войны в Корее американцы так же планировали угнать северокорейский Миг-15. Они тоже платили миллион долларов, и один из северокорейцев перегнал такой самолет.
В 1960 году, когда Миг-21, новейший для того времени самолет, был продан в Ирак, американская и израильская разведка обработала семью иракского летчика, который перегнал его прямо в Израиль. Они обеспечили эвакуацию его семьи. Причем они даже подобрали красавицу-разведчицу, которая смогла его соблазнить. Более того, этот Миг-21 летел в одном строю с израильскими фантомами.
Потом в 1984 году была история угона Миг-23МЛД (модернизированный-легкий-доработанный) из Сирии. Это был уникальный самолет, который по боевым характеристикам и радиолокационному оборудованию превосходил американский F-16. Он мог сразу работать по четырем целям. Его тоже угнали в Израиль. Причем эти Миг-21 и Миг-23 сейчас стоят в израильских музеях.
Еще был угон МиГ-25П в 1976 году, который перегнал летчик Беленко. Эти самолеты находились в Египте и собирали разведывательную информацию. Получали уникальные снимки. Никто в мире подобный самолет создать так и не смог. Даже наш Миг-31 немного уступал ему. Также предлагали миллион долларов. Сначала предателей не нашлось. Но это услышал Беленко, придумал план побега, стал очень добросовестно служить, а потом угнал самолет и перегнал его в Японию.
Так что эта история не нова. Они все время предлагают угнать самолет и всегда платят по миллиону долларов. Обещают звание, дом и паспорт. Это классическая схема, которая существует уже несколько десятилетий.
— ВСУ продолжают обстрелы Херсонской области из американских установок HIMARS. Это делается в том числе для того, чтобы понять принцип работы нашей ПВО. Что в итоге показали результаты проверки? Насколько успешно мы их сбиваем?
— Там, где система ПВО развернута и эшелонирована, мы справляемся. Там, где она слабая или отсутствует, мы не справляемся. Если сегодняшняя информация о том, что три снаряда HIMARS упали и не взорвались, соответствует действительности, то один из снарядов мы сможем забрать. Мы сможем посмотреть особенности работы электроники. Мы сможем настроить наши системы РЭБ, посмотреть баллистику, посмотреть, как летят наши снаряды. Это позволит нам разработать более совершенный метод стрельбы по ним. Еще мы сможем создать систему подавления каналов управления, связанную с GPS.
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— Есть стереотип, что если мы подгоним "Искандеры", то это чуть ли не автоматически решит проблему с обстрелами мирных жителей. Насколько успешно мы сейчас справляемся с дальнобойной артиллерией врага и какую в этом роль должны играть эти комплексы?
— Если говорить в целом, то пока мы справляемся неплохо. Проблема только с HIMARS. Но это задача номер один. Если Иран пойдет нам навстречу в вопросе беспилотников, и эти беспилотники окажутся настолько хороши, как о них говорят, то мы сможем очень плотно закрыть линию фронта. Беспилотники должны дежурить и отслеживать местоположение HIMARS. Как только мы их нашли, мы должны их сразу же "Искандерами" накрывать. Это позволит решить проблему с обстрелами очень быстро и довольно эффективно.
— Поясните еще, пожалуйста, какова дальность хода у "Байрактаров". Откуда противник их запускает, что они долетают до нашей границы и мы их не успеваем сбить?
— Около 160 км. Но есть улучшенная украинская версия, которая летает немного дальше. К тому же, противник запускает их в один конец, а не туда-обратно. Их по сути используют как камикадзе. Он не несет бомбу. Взрывчатка находится в нем самом, а беспилотник просто используют как таран. А поскольку бомбу он не несет, то можно груз облегчить и добавить топлива, чтобы дальность увеличить.
— Польша намерена закупить 48 корейских истребителей, несмотря на то, что у них на вооружении есть американские F-16. С чем вы это связываете? Насколько это сейчас или потом может усложнить нам жизнь?
— Польша обращалась с этим вопросом к американцам, но возникли вопросы со сроком поставки. Они запросили самоходки и еще кое-что. США сказали: можно, но попозже, а Польше это нужно сейчас, потому что они отдали всю свою бронетехнику на Украину. Поэтому они обращаются к Южной Корее.
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У Южной Кореи, по оценкам военных экспертов, одна из лучших бронетенхик. Потому что они просто покупают лицензии. Возьмем самоходную гаубицу K9. У нее ствол производства британской компании BAE Systems. Он стоит на польском "Крабе". А "Краб" - это шасси от Т-72, а башня от BAE Systems. Это одна из лучших компаний в мире по производству ствольной артиллерии. Поэтому корейское оружие – это такое Lego. Часть компонентов там британо-американские, часть они сами делают, а часть они еще где-то покупают. Вроде бы гаубица корейская, а на самом деле она состоит из лучших мировых разработок. То же самое с гаубицами и с истребителями. Потому что никто не делает двигатели для истребителей лучше, чем русские, американцы, французы и шведы. Даже китайцы этого не делают. Так что корейские истребители ненамного хуже американских, но Польша их получит быстрее.
— Украине еще могут передать какие-то сложные образцы оружия?
— Южная Корея может передать Украине бронетехнику, гаубицы, а самое главное - ракеты. У них есть зенитно-ракетный комплекс KM-SAM. Его им помогала делать Россия. Правда, у нас есть С-350 "Витязь" с дальностью в 60 и 120 км, а у южнокорейцев максимум 40. Но это все равно мощная и эффективная штука, потому что "Алмаз-Антей" помогал это сделать. Мы, конечно, можем попытаться помешать этой сделке. Но насколько наши протесты будут услышаны, сказать трудно.
 
ИнтервьюУкраинаРоссиясамолеты
 
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