"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газ - 26.07.2022 Украина.ру
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"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газ
"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газ - 26.07.2022 Украина.ру
"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газ
Визит венгерского министра иностранных дел в Россию говорит о том, что Венгрия хочет стать главной кладовой российского газа в Европе и продавать его, сказал политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью Украина,ру
2022-07-26T07:30
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венгрия
россия
газ
новости
европа
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Венгрия ранее ввела чрезвычайное положение в энергетике и решила закупить 700 млн куб. м газа у России дополнительно к объемам по контрактам.Вопрос о закупке российского газа дополнительно стал главной целью визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Россию, который состоялся 21 июля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.По его словам, Россию устроит, что в Европе может возникнуть искусственный хаб, но РФ газ не дадут нормально продавать.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220519/1033989599.html
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венгрия, россия, газ, новости, европа

"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газ

07:30 26.07.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Визит венгерского министра иностранных дел в Россию говорит о том, что Венгрия хочет стать главной кладовой российского газа в Европе и продавать его, сказал политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью Украина,ру
Венгрия ранее ввела чрезвычайное положение в энергетике и решила закупить 700 млн куб. м газа у России дополнительно к объемам по контрактам.
Вопрос о закупке российского газа дополнительно стал главной целью визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Россию, который состоялся 21 июля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Визит их министра иностранных дел в Россию говорит о том, что Венгрия хочет стать главной кладовой газа в Европе. Они свои проблемы с отоплением решили, но им нужно еще газа, чтобы его продавать.
Андрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев
Политолог и экономист
По его словам, Россию устроит, что в Европе может возникнуть искусственный хаб, но РФ газ не дадут нормально продавать.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:55
ЕС потратит 300 миллиардов на ветер. Если этот план опять не заблокирует ВенгрияВ среду, 18 мая, Еврокомиссия представила долгосрочный план REPowerEU с целью отказа от российских энергоресурсов. В Брюсселе рассчитывают с его помощью добиться от Венгрии поддержки эмбарго на нефть из РФ
 
ВенгрияРоссиягазНовостиЕвропа
 
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