"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газ
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Визит венгерского министра иностранных дел в Россию говорит о том, что Венгрия хочет стать главной кладовой российского газа в Европе и продавать его, сказал политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью Украина,ру
Венгрия ранее ввела чрезвычайное положение в энергетике и решила закупить 700 млн куб. м газа у России дополнительно к объемам по контрактам.
Вопрос о закупке российского газа дополнительно стал главной целью визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Россию, который состоялся 21 июля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Визит их министра иностранных дел в Россию говорит о том, что Венгрия хочет стать главной кладовой газа в Европе. Они свои проблемы с отоплением решили, но им нужно еще газа, чтобы его продавать.
По его словам, Россию устроит, что в Европе может возникнуть искусственный хаб, но РФ газ не дадут нормально продавать.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.