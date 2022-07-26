https://ukraina.ru/20220726/1036827173.html

"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газ

"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газ - 26.07.2022 Украина.ру

"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газ

Визит венгерского министра иностранных дел в Россию говорит о том, что Венгрия хочет стать главной кладовой российского газа в Европе и продавать его, сказал политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью Украина,ру

2022-07-26T07:30

2022-07-26T07:30

2022-07-26T07:30

венгрия

россия

газ

новости

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102197/95/1021979574_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_a0eb121b85afd3d3ac989e1db408b6f1.jpg

Венгрия ранее ввела чрезвычайное положение в энергетике и решила закупить 700 млн куб. м газа у России дополнительно к объемам по контрактам.Вопрос о закупке российского газа дополнительно стал главной целью визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Россию, который состоялся 21 июля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.По его словам, Россию устроит, что в Европе может возникнуть искусственный хаб, но РФ газ не дадут нормально продавать.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220519/1033989599.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

венгрия, россия, газ, новости, европа