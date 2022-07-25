Остаются вопросы: в "Газпром" изучили документы Siemens по турбине для "Северного потока" - 25.07.2022 Украина.ру
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Остаются вопросы: в "Газпром" изучили документы Siemens по турбине для "Северного потока"
Остаются вопросы: в "Газпром" изучили документы Siemens по турбине для "Северного потока" - 25.07.2022 Украина.ру
Остаются вопросы: в "Газпром" изучили документы Siemens по турбине для "Северного потока"
Российская компания "Газпром" получила от властей Канады документы по турбине Siemens, работающей на газопроводе "Северный поток". В "Газпроме" изучили предоставленные материалы и констатировали, что документация не снимает ранее обозначенные риски и вызывает новые вопросы. Об этом 25 июля пишут РИА Новости
2022-07-25T15:17
2022-07-25T15:17
новости
газпром
siemens
северный поток
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"Остаются открытые вопросы по санкциям ЕС и Британии, они важны для поставки турбины в РФ и капремонта других турбин для "Северного потока"", - говорится в сообщении "Газпрома".В связи с этим, российская энергетическая компания снова сделала запрос к Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении документов и разъяснений по турбинам для "Северного потока".Буквально несколькими часами ранее стало известно, что компания Siemens направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию на ремонт, обслуживание транспортировку турбины для "Северного потока".К слову, ранее "Газпром" неоднократно обращался к Siemens с просьбами предоставить официальные документы, подтверждающие предоставление Канадой и ЕС изъятия из-под действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза для возврата в Россию отремонтированного в Канаде газотурбинного двигателя для КС "Портовая".Поставки по "Северному потоку" были снижены "Газпромом" еще в середине июня. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В Европе выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну, и в конце концов, 9 июля, Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома". Однако соответствующая документация тогда так и не была направлена российской стороне.
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новости, газпром, siemens, северный поток

Остаются вопросы: в "Газпром" изучили документы Siemens по турбине для "Северного потока"

15:17 25.07.2022
 
© powerinfotoday.comТурбина, "Северный поток", фото powerinfotoday.com
Турбина, Северный поток, фото powerinfotoday.com
© powerinfotoday.com
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Российская компания "Газпром" получила от властей Канады документы по турбине Siemens, работающей на газопроводе "Северный поток". В "Газпроме" изучили предоставленные материалы и констатировали, что документация не снимает ранее обозначенные риски и вызывает новые вопросы. Об этом 25 июля пишут РИА Новости
"Остаются открытые вопросы по санкциям ЕС и Британии, они важны для поставки турбины в РФ и капремонта других турбин для "Северного потока"", - говорится в сообщении "Газпрома".
В связи с этим, российская энергетическая компания снова сделала запрос к Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении документов и разъяснений по турбинам для "Северного потока".
Буквально несколькими часами ранее стало известно, что компания Siemens направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию на ремонт, обслуживание транспортировку турбины для "Северного потока".
К слову, ранее "Газпром" неоднократно обращался к Siemens с просьбами предоставить официальные документы, подтверждающие предоставление Канадой и ЕС изъятия из-под действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза для возврата в Россию отремонтированного в Канаде газотурбинного двигателя для КС "Портовая".
Поставки по "Северному потоку" были снижены "Газпромом" еще в середине июня. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.
В Европе выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну, и в конце концов, 9 июля, Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома". Однако соответствующая документация тогда так и не была направлена российской стороне.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
13:49
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