Сбить, но не спутники. Военный эксперт о том, как России наказать США за помощь ВСУ - 25.07.2022 Украина.ру
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Сбить, но не спутники. Военный эксперт о том, как России наказать США за помощь ВСУ
Сбить, но не спутники. Военный эксперт о том, как России наказать США за помощь ВСУ - 25.07.2022 Украина.ру
Сбить, но не спутники. Военный эксперт о том, как России наказать США за помощь ВСУ
Самый доступный вариант наказать США за предоставление разведданных Украине — сбить над Черным морем их беспилотники, которые летают с разведывательным заданием. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T13:38
2022-07-25T13:38
новости
россия
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сша
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В среду, 20 июля, власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.Эксперт уточнил, что эти беспилотники находятся в нейтральной зоне и их уничтожение не приведет к человеческим жертвам, тем более, что российские войска уже сбивали американские беспилотники в Сирии.В любом случае российские войска должны через агентуру отслеживать перемещение натовского оружия и места нахождения складов, и они этим и занимаются, для его уничтожения есть высокоточное оружие дальнего радиуса действия, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, сша

Сбить, но не спутники. Военный эксперт о том, как России наказать США за помощь ВСУ

13:38 25.07.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Самый доступный вариант наказать США за предоставление разведданных Украине — сбить над Черным морем их беспилотники, которые летают с разведывательным заданием. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
В среду, 20 июля, власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.
Эксперт уточнил, что эти беспилотники находятся в нейтральной зоне и их уничтожение не приведет к человеческим жертвам, тем более, что российские войска уже сбивали американские беспилотники в Сирии.
"Хотя, конечно, я не эксперт по ПВО и по международным скандалам. Пусть высшее руководство решает, стоит ли идти на такое обострение", - указал Сапоньков.
В любом случае российские войска должны через агентуру отслеживать перемещение натовского оружия и места нахождения складов, и они этим и занимаются, для его уничтожения есть высокоточное оружие дальнего радиуса действия, заключил собеседник издания.
 
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