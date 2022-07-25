https://ukraina.ru/20220725/1036829514.html
Сбить, но не спутники. Военный эксперт о том, как России наказать США за помощь ВСУ
Сбить, но не спутники. Военный эксперт о том, как России наказать США за помощь ВСУ - 25.07.2022 Украина.ру
Сбить, но не спутники. Военный эксперт о том, как России наказать США за помощь ВСУ
Самый доступный вариант наказать США за предоставление разведданных Украине — сбить над Черным морем их беспилотники, которые летают с разведывательным заданием. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T13:38
2022-07-25T13:38
2022-07-25T13:38
новости
россия
всу
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg
В среду, 20 июля, власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.Эксперт уточнил, что эти беспилотники находятся в нейтральной зоне и их уничтожение не приведет к человеческим жертвам, тем более, что российские войска уже сбивали американские беспилотники в Сирии.В любом случае российские войска должны через агентуру отслеживать перемещение натовского оружия и места нахождения складов, и они этим и занимаются, для его уничтожения есть высокоточное оружие дальнего радиуса действия, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_78ec3ce79b03b832c93aeefc1fbfb854.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сша
Сбить, но не спутники. Военный эксперт о том, как России наказать США за помощь ВСУ
Самый доступный вариант наказать США за предоставление разведданных Украине — сбить над Черным морем их беспилотники, которые летают с разведывательным заданием. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
В среду, 20 июля, власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.
Эксперт уточнил, что эти беспилотники находятся в нейтральной зоне и их уничтожение не приведет к человеческим жертвам, тем более, что российские войска уже сбивали американские беспилотники в Сирии.
"Хотя, конечно, я не эксперт по ПВО и по международным скандалам. Пусть высшее руководство решает, стоит ли идти на такое обострение", - указал Сапоньков.
В любом случае российские войска должны через агентуру отслеживать перемещение натовского оружия и места нахождения складов, и они этим и занимаются, для его уничтожения есть высокоточное оружие дальнего радиуса действия, заключил собеседник издания.