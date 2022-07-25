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Сбить, но не спутники. Военный эксперт о том, как России наказать США за помощь ВСУ

Сбить, но не спутники. Военный эксперт о том, как России наказать США за помощь ВСУ - 25.07.2022 Украина.ру

Сбить, но не спутники. Военный эксперт о том, как России наказать США за помощь ВСУ

Самый доступный вариант наказать США за предоставление разведданных Украине — сбить над Черным морем их беспилотники, которые летают с разведывательным заданием. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-25T13:38

2022-07-25T13:38

2022-07-25T13:38

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В среду, 20 июля, власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.Эксперт уточнил, что эти беспилотники находятся в нейтральной зоне и их уничтожение не приведет к человеческим жертвам, тем более, что российские войска уже сбивали американские беспилотники в Сирии.В любом случае российские войска должны через агентуру отслеживать перемещение натовского оружия и места нахождения складов, и они этим и занимаются, для его уничтожения есть высокоточное оружие дальнего радиуса действия, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сша