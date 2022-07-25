https://ukraina.ru/20220725/1036829018.html

"Страна, живущая в вымышленной реальности": политолог охарактеризовал нынешнюю Украину

Политолог назвал Украину страной вымышленной реальности

"Страна, живущая в вымышленной реальности": политолог охарактеризовал нынешнюю Украину

Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков прокомментировал в интервью изданию Украина.ру слухи о том, что Владимир Зеленский якобы лишил гражданства ряд украинских олигархов

2022-07-25T13:49

2022-07-25T13:49

2022-07-25T13:49

новости

украина

политолог

алексей кочетков

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036471130_0:36:2938:1689_1920x0_80_0_0_4f3df6ad4c466aace5d14ab8b7dc566b.jpg

По мнению эксперта, комментировать подобные заявления можно только после публикации официальных документов, подтверждающих этот факт. По его словам, нынешнему украинскому обществу свойственна "привычка" генерировать слухи, верить в них, распространять, а потом разочаровываться. Гадать о том, правда это или выдумка - нет никакого смысла, уверен эксперт, пока не будет железного подтверждения этим словам.На днях украинские СМИ "заговорили" о возможном лишении Владимиром Зеленским гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Официальных документов по этому поводу пока обнародовано не было.Полное интервью с политологом Алексеем Кочетковым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220721/1036753911.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, политолог, алексей кочетков, владимир зеленский