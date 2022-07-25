Политолог назвал Украину страной вымышленной реальности
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"Страна, живущая в вымышленной реальности": политолог охарактеризовал нынешнюю Украину
Политолог назвал Украину страной вымышленной реальности
"Страна, живущая в вымышленной реальности": политолог охарактеризовал нынешнюю Украину
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков прокомментировал в интервью изданию Украина.ру слухи о том, что Владимир Зеленский якобы лишил гражданства ряд украинских олигархов
2022-07-25T13:49
2022-07-25T13:49
новости
украина
политолог
алексей кочетков
владимир зеленский
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По мнению эксперта, комментировать подобные заявления можно только после публикации официальных документов, подтверждающих этот факт. По его словам, нынешнему украинскому обществу свойственна "привычка" генерировать слухи, верить в них, распространять, а потом разочаровываться. Гадать о том, правда это или выдумка - нет никакого смысла, уверен эксперт, пока не будет железного подтверждения этим словам.На днях украинские СМИ "заговорили" о возможном лишении Владимиром Зеленским гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Официальных документов по этому поводу пока обнародовано не было.Полное интервью с политологом Алексеем Кочетковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220721/1036753911.html
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новости, украина, политолог, алексей кочетков, владимир зеленский

"Страна, живущая в вымышленной реальности": политолог охарактеризовал нынешнюю Украину

13:49 25.07.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky17020420924333
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков прокомментировал в интервью изданию Украина.ру слухи о том, что Владимир Зеленский якобы лишил гражданства ряд украинских олигархов
По мнению эксперта, комментировать подобные заявления можно только после публикации официальных документов, подтверждающих этот факт.
Украина вообще страна, живущая в вымышленной реальности, где, в общем-то, правда мало присутствует в повседневности.
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
По его словам, нынешнему украинскому обществу свойственна "привычка" генерировать слухи, верить в них, распространять, а потом разочаровываться. Гадать о том, правда это или выдумка - нет никакого смысла, уверен эксперт, пока не будет железного подтверждения этим словам.
На днях украинские СМИ "заговорили" о возможном лишении Владимиром Зеленским гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Официальных документов по этому поводу пока обнародовано не было.
Полное интервью с политологом Алексеем Кочетковым читайте на сайте Украина.ру.
украина паспорт украинский загранпаспорт - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 18:14
Стало известно, какого украинского олигарха могут лишить гражданстваВ сети появился указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена Геннадия Боголюбова, оппозиционного депутата Вадима Рабиновича и главы теробороны Днепропетровска Геннадия Корбана
 
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