https://ukraina.ru/20220725/1036829018.html
"Страна, живущая в вымышленной реальности": политолог охарактеризовал нынешнюю Украину
Политолог назвал Украину страной вымышленной реальности
"Страна, живущая в вымышленной реальности": политолог охарактеризовал нынешнюю Украину
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков прокомментировал в интервью изданию Украина.ру слухи о том, что Владимир Зеленский якобы лишил гражданства ряд украинских олигархов
2022-07-25T13:49
2022-07-25T13:49
2022-07-25T13:49
новости
украина
политолог
алексей кочетков
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036471130_0:36:2938:1689_1920x0_80_0_0_4f3df6ad4c466aace5d14ab8b7dc566b.jpg
По мнению эксперта, комментировать подобные заявления можно только после публикации официальных документов, подтверждающих этот факт. По его словам, нынешнему украинскому обществу свойственна "привычка" генерировать слухи, верить в них, распространять, а потом разочаровываться. Гадать о том, правда это или выдумка - нет никакого смысла, уверен эксперт, пока не будет железного подтверждения этим словам.На днях украинские СМИ "заговорили" о возможном лишении Владимиром Зеленским гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Официальных документов по этому поводу пока обнародовано не было.Полное интервью с политологом Алексеем Кочетковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220721/1036753911.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036471130_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1376b27799c08a2d5efd1766e3f2e85.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, политолог, алексей кочетков, владимир зеленский
"Страна, живущая в вымышленной реальности": политолог охарактеризовал нынешнюю Украину
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков прокомментировал в интервью изданию Украина.ру слухи о том, что Владимир Зеленский якобы лишил гражданства ряд украинских олигархов
По мнению эксперта, комментировать подобные заявления можно только после публикации официальных документов, подтверждающих этот факт.
Украина вообще страна, живущая в вымышленной реальности, где, в общем-то, правда мало присутствует в повседневности.
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
По его словам, нынешнему украинскому обществу свойственна "привычка" генерировать слухи, верить в них, распространять, а потом разочаровываться. Гадать о том, правда это или выдумка - нет никакого смысла, уверен эксперт, пока не будет железного подтверждения этим словам.
На днях украинские СМИ "заговорили" о возможном лишении Владимиром Зеленским гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Официальных документов по этому поводу пока обнародовано не было.
Полное интервью с политологом Алексеем Кочетковым читайте
на сайте Украина.ру.