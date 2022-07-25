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Военный эксперт рассказал, как Россия в Херсоне одержала победу над армией США

Военный эксперт рассказал, как Россия в Херсоне одержала победу над армией США - 25.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия в Херсоне одержала победу над армией США

Атака ВСУ на Херсон из американских РСЗО с управляемыми боеприпасами фактически стала прямым столкновением американских и российских вооруженных сил, чего еще никогда не было. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-25T13:17

2022-07-25T13:17

2022-07-25T13:17

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В среду, 20 июля, власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.Понятно, что американские и советские (российские) артиллерийские системы встречались в локальных конфликтах в третьих странах (в них принимали участие советники и инструктора). Но еще ни разу не было, чтобы именно российские расчеты сидели за пультами перехвата и чтобы именно натовское оружие, не предназначенное для экспорта, стреляло по российским подразделениям, отметил эксперт.Но после первого эффекта неожиданности выводы были сделаны на уровне разведуправления. Штабы, аналитики и производители выдали рекомендации. Мы перехватили эти 12 ракет, но это только HIMARS'ы. Сколько было перехвачено "Ураганов", нам пока не сообщили, но наверняка их было много, добавил военкор.Конечно, еще рано говорить, что все перекрыто. Еще будут прорывы ПВО и попадания. Но это позитивно, что обратная связь у наших штабов налажена хорошо и аналитика была проведена очень быстро, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, херсон, сша