Военный эксперт рассказал, как Россия в Херсоне одержала победу над армией США - 25.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220725/1036828484.html
Военный эксперт рассказал, как Россия в Херсоне одержала победу над армией США
Военный эксперт рассказал, как Россия в Херсоне одержала победу над армией США - 25.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия в Херсоне одержала победу над армией США
Атака ВСУ на Херсон из американских РСЗО с управляемыми боеприпасами фактически стала прямым столкновением американских и российских вооруженных сил, чего еще никогда не было. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T13:17
2022-07-25T13:17
новости
россия
херсон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103362/82/1033628291_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_e46c68ee11ae9b29f8e214dbde5d89d9.jpg.webp
В среду, 20 июля, власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.Понятно, что американские и советские (российские) артиллерийские системы встречались в локальных конфликтах в третьих странах (в них принимали участие советники и инструктора). Но еще ни разу не было, чтобы именно российские расчеты сидели за пультами перехвата и чтобы именно натовское оружие, не предназначенное для экспорта, стреляло по российским подразделениям, отметил эксперт.Но после первого эффекта неожиданности выводы были сделаны на уровне разведуправления. Штабы, аналитики и производители выдали рекомендации. Мы перехватили эти 12 ракет, но это только HIMARS'ы. Сколько было перехвачено "Ураганов", нам пока не сообщили, но наверняка их было много, добавил военкор.Конечно, еще рано говорить, что все перекрыто. Еще будут прорывы ПВО и попадания. Но это позитивно, что обратная связь у наших штабов налажена хорошо и аналитика была проведена очень быстро, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103362/82/1033628291_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_942400e238e2f507c11c0742489957ea.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, херсон, сша

Военный эксперт рассказал, как Россия в Херсоне одержала победу над армией США

13:17 25.07.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗа безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов "Панцирь-С1"
За безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Атака ВСУ на Херсон из американских РСЗО с управляемыми боеприпасами фактически стала прямым столкновением американских и российских вооруженных сил, чего еще никогда не было. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
В среду, 20 июля, власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.
Понятно, что американские и советские (российские) артиллерийские системы встречались в локальных конфликтах в третьих странах (в них принимали участие советники и инструктора). Но еще ни разу не было, чтобы именно российские расчеты сидели за пультами перехвата и чтобы именно натовское оружие, не предназначенное для экспорта, стреляло по российским подразделениям, отметил эксперт.
"По Антоновскому мосту и вообще по Херсону ВСУ стреляют с марта. Но это были обстрелы реактивными системами типа "Ураган" и управляемыми ракетами "Точка-У" — это советские системы, под которые наши "Панцири" и "Торы" были подстроены. Мы могли выстрелить аналогичными системами на полигоне и посмотреть их отражающие способности, траекторию и скорости, как система захватывает эту ракету и видит ли она ее вообще. Мы могли подкрутить эти настройки. В случае с натовскими системами наши конструктора примерно представляли их технические характеристики, потому что законы физики одинаковы для всех. Но в случае с Антоновским мостом наши системы были больше готовы отражать атаки советских комплексов, а не натовских", - указал Сапоньков.
Но после первого эффекта неожиданности выводы были сделаны на уровне разведуправления. Штабы, аналитики и производители выдали рекомендации. Мы перехватили эти 12 ракет, но это только HIMARS'ы. Сколько было перехвачено "Ураганов", нам пока не сообщили, но наверняка их было много, добавил военкор.
Конечно, еще рано говорить, что все перекрыто. Еще будут прорывы ПВО и попадания. Но это позитивно, что обратная связь у наших штабов налажена хорошо и аналитика была проведена очень быстро, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияХерсонСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29"Обещают звание, дом и паспорт": Кнутов рассказал, на что США подталкивают пойти Украину
13:29Знают, когда мы "слепы". Военный эксперт о том, как ВСУ и США планируют атаку на Херсон
13:26Бабушка с красным флагом встречает военных в ЛНР. Видео
13:22Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО
13:17Военный эксперт рассказал, как Россия в Херсоне одержала победу над армией США
13:06Никому и никогда.Секретарь СНБО Украины Данилов про воровство оружия и беспредел олигархов
12:53Юрий Кнутов: Если бы самолеты ВКС РФ угнали на Украину, была бы политическая катастрофа
12:53Песков сказал, как удар по украинским военным в порту Одессы скажется на вывозе зерна
12:43"Запуганы украинской пропагандой": школа в Чернобаевке может не начать работу к 1 сентября
12:29Хроника событий на Украине на 12:00 25 июля: обстрелы, Углегорская ТЭС, танки из Польши
12:18До 15 лет: на Украине пообещали судить за получение российского паспорта
11:48Корбан рассказал, что планирует делать без украинского паспорта
11:00Это не просто наемники. Военный эксперт о том, кого Россия ликвидирует на Украине
10:34Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов
10:32Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии
10:1450 млн без ядерного оружия. Военный эксперт о том, что будет, если РФ проиграет на Украине
10:06Хроника событий на Украине на утро 25 июля: контрнаступление, комбриг, угон самолёта
09:54Под Николаевом убит командир одесской бригады
09:29Хуже ковида: эксперт заявил, что энергетический кризис станет для Европы патовым
09:27Как России не проиграть Западу выигранную войну
Лента новостейМолния